Обзор Roadgid Blick WIFI. Двухканальный Full HD видеорегистратор зеркало

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию незаменимого помощника для любого автовладельца. Встречайте очередную новинку компании Roadgid, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Перед вами автомобильный видеорегистратор зеркало с парковочной камерой, модель Blick. Давайте детальней изучим устройство.

Видео обзор

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Автомобильный видеорегистратор зеркало

Камера заднего вида

Адаптер питания

Адаптер microSD

Крепления на зеркало заднего вида

Салфетка для линзы и экрана

Документация

Устройство поставляется в премиальной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя следующее:

Внешний вид и функционал

Roadgid Blick, как нам кажется, сумеет не только идеально вписаться в интерьер вашего автомобиля, но и существенно увеличить обзор. Корпус устройства выполнен из пластика. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. Все детали собраны аккуратно и без всяких зазоров.

На лицевой части устройства размещен большой 9.66 дюймовый сенсорный экран с небольшими рамками. Кроме того, разработчики добавили в устройство обработку засветов от фар. Другими словами, теперь вы можете не переживать за то, что ночью автомобили, которые двигаются позади, будут слепить вас своими фарами. Пользователь будет видеть лишь большие круги фар в зеркале и больше ничего.

На противоположной стороне находится объектив камеры с сенсором Sony 307, динамик и кнопка Reset. Здесь же размещены две прорезиненные площадки для фиксирующих крепежей на зеркало заднего вида автомобиля. В комплекте их 4 штуки, две из которых запасные.

Понравилось то, что разработчики позаботились о том, чтобы Roadgid Blick можно было установить даже на большие зеркала заднего вида, добавив выдвижной объектив камеры.

Сама камера регулируется по всем направлениям и дополнительно ее можно настроить по вертикале. Для этого достаточно провести пальцем по сенсорному экрану вверх, либо вниз. Все удобно и просто. Также можно отрегулировать и яркость дисплея, слайдингом вверх или вниз по правому краю дисплея.

Снизу находится кнопка вкл/выкл устройства.

Сверху размещены следующие разъемы: miniUSB для зарядки, AV для подключения дополнительной камеры, слот для карты памяти microSD (до 128 Гб) и разъем для подключения GPS-модуля. Пользователи, при необходимости, могут докупить в данное устройство GPS-модуль и расширить возможности автомобильного видеорегистратора оповещением о стационарных камерах контроля скорости.

Простой и интуитивно понятный интерфейс с несколькими значками позволит быстро освоить все тонкости в работе устройства. Все манипуляции производятся при помощи значков на сенсорном экране, откуда также можно попасть и в меню настроек.

Представлено несколько вкладок, позволяющие полностью настроить все необходимые функции устройства. Пользователям дается возможность выбрать разрешение записи, откалибровать функцию LDWS (смена полосы движения), выставить время циклической записи и многое другое.

При использовании функции смены полосы движения (LDWS) не забудьте произвести откалибровку полосы и выставить их в нужном положении. Для этого достаточно будет перейти в соответствующий пункт меню и при помощи сенсорного экрана сместить зеленые полосы в нужную точку.

Благодаря наличию Wi-Fi модуля пользователям дается возможность управлять и настраивать функции устройства при помощи специального приложения. Для начала необходимо перейти в меню видеорегистратора со специальным QR-кодом. Переходим по ней и устанавливаем на свой смартфон ПО и подключаемся к автомобильному видеорегистратору.

При помощи мобильного приложения вы можете вкл/остановить запись, произвести все необходимые настройки, просмотреть и даже скачать записанные фото и видео материалы на свой смартфон.

Кабель питания второй камеры достаточной длины, чтобы провести его скрытно по салону и вывести либо на заднее стекло, либо над задним номером автомобиля. Как нам кажется, дополнительную камеру лучше всего вывести непосредственно снаружи, что позволит не только снимать все происходящее позади вашего автомобиля, но и использовать ее в качестве парковочной. Для корректной работы лучше всего обратиться за помощью к специалистам, которые помогут правильно подключить дополнительную камеру.

Вторая камера работает в режиме потоковой трансляции и изображение выводится на сенсорный дисплей одновременно с двух камер. Кроме того, при включении задней передачи на экране появится изображение с задней камеры с парковочной разметкой, которую можно настроить при помощи стрелок. Кроме того, свайпом влево или вправо можно изменить режим отображения камер: задняя камера, передняя камера, либо две камеры одновременно.

Roadgid Blick WIFI работает на базе мощного процессора Mstar 8339 в одном тандеме с сенсором Sony IMX 307, что позволяет работать устройству без всяких зависаний и сбоев, и записывать видео в высоком разрешении Full HD. Следует отметить, что камера заднего видео также записывает видео в разрешении Full HD, и более того, в ней предусмотрен ночной режим записи.

Угол обзора основной камеры составляет 170 градусов, чего более чем достаточно для того, чтобы запечатлеть все происходящее впереди вашего автомобиля. Камера заднего вида записывает видео с углом обзора в 140 градусов и этого вполне хватает, чтобы комфортно чувствовать себя не только при парковке задним ходом, но и для ведения записи при поездках.

Дневная запись (основная камера)

Обе камеры показывают отличные результаты в работе, как в дневное, так и в ночное время суток. Устройство позволяет запечатлеть в кадре даже самые небольшие детали поездки и не оставить без внимания ни один номер мимо проезжающего автомобиля. Далее предлагаем ознакомиться с примерами записи:

Дневная запись (камера заднего вида)

Ночная запись (основная камера)

Итоги

Особенности

Конструкция видеорегистратора: зеркало заднего вида, с экраном

Количество камер: 2

Количество каналов записи видео: 2

Поддержка HD: 1080p

Запись видео: 1920×1080 при 30 к/с, 1920×1080 при 30 к/с

Режим записи: циклическая

Функции: датчик удара (G-сенсор), детектор движения в кадре

Подключение внешних камер

Матрица камеры: 2 млн пикс.

Угол обзора: 170° (по диагонали)

Функция WDR

Формат записи/видеокодек: MOV / H.264

Емкость аккумулятора: 250 мАч

Диагональ экрана: 9.66"

Сенсорный экран

Беспроводное подключение Wi-Fi

Встроенная память: 1024 Мб

Поддержка карт памяти microSD (microSDXC) до 128 Гб

Размеры (ширина x высота x толщина): 260x68x38 мм

Вес: 170 г

Подводя итоги по двухканальному видеорегистратору Roadgid Blick WIFI, следует отметить, что перед нами идеальный и, что не мало важно, доступный помощник для любого автовладельца. Помимо своих основных функций, записи видео в высоком разрешении Full HD, устройство может работать еще и в качестве парковочного ассистента. Кроме того, если докупить GPS-модуль, Roadgid Blick WIFI сумеет своевременно оповестить пользователя о приближении к той или иной стационарной камере контроля скорости. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, потоковая запись с двух камер, парковочный режим, запись видео в высоком разрешении Full HD, отличный функционал и начинка. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось. Как нам кажется, Roadgid Blick WIFI полностью оправдывает свою цену и достоин внимания покупателей.