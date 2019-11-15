Обзор Roadgid CityGo 2 WiFi. Двухканальный видеорегистратор с GPS и Wi-Fi

2019-11-15, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Roadgid CityGo 2 WiFi; [160]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Roadgid, которая не перестает радовать своих покупателей стильными, многофункциональными устройствами. Встречайте, перед вами двухканальный видеорегистратор с оповещениями о камерах ГИБДД, модель CityGo 2. Новинка сумеет защитить водителя от получения штрафов и спорных ситуаций на дороге, а камера заднего вида сумеет «прикрыть тыл».

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном девайсе. Комплект поставки включает в себя все необходимое для полноценной работы. Внутри коробки находится следующее:
  • Автомобильный видеорегистратор
  • Задняя камера с монтажным набором
  • Крепление на 3М скотче
  • Адаптер питания
  • Кабель для зарядки
  • Клипсы и лопатка для скрытого монтажа провода
  • Документация

Внешний вид и функционал

Дизайн видеорегистратора сумеет вписаться в интерьер любого автомобиля. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. Корпус устройства выполнен из прочного пластика.

Спереди размещен объектив камеры и динамик.

Сверху можно увидеть разъем для подключения крепления и дополнительной камеры.

Слева обосновались два порта: USB и HDMi.

Справа находится слот для карты памяти, кнопка вкл/выкл и Reset.

Встроенный микрофон расположен снизу.

На тыльной стороне разместился 2.4 дюймовый дисплей. Понравилось удобное расположение кнопок, которые находятся под экраном устройства.

Кабель для зарядки подключается непосредственно к автомобильному креплению с GPS-модулем, что позволяет легко снять видеорегистратор и вынести его за пределы вашего автомобиля.

Сердцем видеорегистратора выступает процессор Novatek NT96660, который показывает отличные результаты в работе. За все время пользования мы ни разу не столкнулись с зависанием и притормаживанием устройства.

Простое и интуитивно понятное меню девайса позволяет разобраться в настройках видеорегистратора даже самым неопытным пользователям. Разработчики постарались сделать так, чтобы вы сумели максимально быстро установить все необходимые настройки и начать пользование.

Следует отметить, что устройство получило под свое управление Wi-Fi модуль, позволяющий в любой момент подключиться к видеорегистратору, при помощи мобильного приложения, и просмотреть, либо скачать на свой смартфон сделанные фото и видео файлы. Для этого необходимо установить на свой смартфон специальное приложение Luckycam или Azdome.

При помощи приложения вы сможете изменить настройки устройства с вашего смартфона. Кроме того, вы легко сможете просмотреть записанный видео материал и решить спорные моменты.

Видеорегистратор Roadgid CityGo 2 получил возможность записывать видео в высоком разрешении 4K, однако при подключении камеры заднего вида разрешение записи автоматически переключится на Full HD. Дневная запись показала отличные результаты. Номера мимо проезжающих автомобилей видны отчетливо. Кроме того, устройство сумеет запечатлеть даже малейшие детали вашей поездки и не упустить не один важный момент. Благодаря улучшенной оптике Roadgid CityGo 2 отлично справляется и в темное время суток. Угол обзора основной камеры составляет 170 градусов, а камеры заднего вида 140. Этого более чем достаточно для того, чтобы запечатлеть все происходящее не только впереди вашего автомобиля, но и сзади. Камера заднего вида записывает видео в высоком разрешении Full HD. Она может работать в качестве парковочной, однако, как нам кажется, разумнее всего будет использовать ее в качестве камеры заднего вида. Далее предлагаем ознакомиться с примерами записи:

Дневная запись (основная камера)

Дневная запись (камера заднего вида)

Ночная запись (основная камера)

Ночная запись (камера заднего вида)

Отдельное внимание следует уделить тому, что разработчики добавили в данный видеорегистратор суперконденсаторы для термостойкости. Другими словами, вам не придется переживать за ваше устройство, если вы забыли его в машине на солнце или морозе. Когда обычные регистраторы могут выйти из строя, Roadgid CityGo 2 сумеет выдержать практически любые погодные условия.

Еще одной изюминкой Roadgid CityGo 2 является наличие GPS-модуля, который позволяет обеспечить автовладельца надежной защитой от получения штрафов. Кажется, в крупных городах данное решение является незаменимым помощником. Перед началом работы не забудьте обновить базу камер через официальный сайт компании производителя. Благодаря наличию голосового помощника вам не придется отвлекаться от дороги.

Итоги

Подводя итоги по двухканальному видеорегистратору Roadgid CityGo 2 следует отметить, что перед нами надежный помощник для любого автовладельца, позволяющий не только запечатлеть все происходящее спереди и сзади вашего автомобиля, но и своевременно предупредить о приближении к камере контроля скорости. Устройство отлично показало себя в работе и за все время пользования существенных минусов нам выявить не удалось. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, адаптер питания с дополнительным USB, отличное качество записи, предупреждение о приближении к камерам контроля скорости, наличие Wi-Fi модуля и отличный функционал.

Особенности

  • Цвет: черный матовый
  • Процессор: Novatek NT96660
  • Разрешение видеозаписи: 1920х1080р 60 к/с, 2560х1080р, 2880х2160р
  • Разрешение дополнительной камеры: 1920х1080р
  • Частота к/с: 24, 30, 60
  • Длительность работы без питания: 20 минут
  • Диагональ экрана: 2.4 дюйма
  • Камера: 4 МПикс
  • Функция WDR
  • Угол обзор основной камера: 170 градусов
  • Угол обзор камеры заднего вида: 140 градусов
  • Стабилизатор изображения
  • Беспроводное подключение Wi-Fi

Комментарии и отзывы Roadgid CityGo 2 WiFi
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