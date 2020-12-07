Обзор Roadgid Detect. Лучший радар-детектор без ложных срабатываний

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Roadgid, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. На сей раз в наши руки попал сигнатурный радар-детектор с фильтром помех и уникальной системой оповещений. Встречайте, перед вами модель Detect. Давайте детальней изучим данный радар-детектор.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Видео обзор

Комплект поставки

Поставляется в стилизованной упаковке с подробной технической информацией. Комплект поставки включает в себя все необходимое для полноценной работы:
  • Радар-детектор
  • Крепление на присоске
  • Противоскользящий коврик
  • Автомобильный адаптер питания
  • Кабель USB

Внешний вид

Стильный и привлекательный дизайн устройства сумеет вписаться в интерьер любого автомобиля. Корпус выполнен из пластика с матовым покрытием. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Сверху размещены четыре функциональные кнопки управления: CITY, PROG, MUTE и DIM. Здесь же находится динамик и кнопка отсоединения держателя.

На одной из боковых граней расположен разъем для питания, разъем USB и барабан регулировки громкости, который также выполняет функцию включения и отключения устройства.

Спереди находится OLED-дисплей с отличной читаемостью информации.

На противоположной стороне установлена радарная антенна.

Разработчики предлагают сразу два варианта для установки радар-детектора. Дается возможность подвесить устройство на лобовое стекло автомобиля, либо установить на специальный противоскользящий коврик, на переднюю торпеду. Выбирать вам.

Функционал и настройка

Перед началом использования не забудьте проверить и, в случаи необходимости, обновить ПО. Для отображения сведения необходимо включить устройство, после чего нажать и удерживать кнопку PROG. Данная функциональная кнопка, при коротком нажатии, позволяет перейти в основное меню устройства.

Разобраться в работе и настройке радар-детектора сумеют даже самые не опытные пользователи. Все интуитивно понятно и просто. Предлагаем рассмотреть функции каждой кнопки:

DIM

При коротком нажатии на кнопку DIM пользователи могут отрегулировать яркость дисплея и выставить его на комфортный уровень работы. При длительном же нажатии вы добавите точку POI. Данная функция будет работать лишь при включенном GPS и движении автомобиля более 5 км/ч.

MUTE

Короткое нажатие на кнопку MUTE включает режим автоприглушения звука – при обнаружении радара, громкость оповещения будет автоматически снижена. В режиме обнаружения данное действие позволяет отрегулировать громкость оповещений.

CITY

При коротком нажатии на кнопку CITY можно выбрать режим работы радар-детектора. Кроме того, пользователю, при длительном нажатии на эту же кнопку, дает возможность удалить ранее добавленную точку POI.

DIM + CITY

Если вы одновременно нажмете и будете удерживать кнопки DIM + CITY, радар-детектор вернется к заводским настройкам. Если же просто нажать на эти клавиши одновременно, пользователь удаляет ранее добавленные точки POI.

Начнем с того, что в данном радар-детекторе была использована двухфакторная детекция радарных комплексов и камер за счет GPS и рупорной антенны с новейшей технологией Extreme Sensitivity Platform (ESP). На сегодняшний день это топовая техническая платформа с увеличенной чувствительность и дальностью обнаружения радаров. Кроме того, следует отметить то, что пользователю не требуется проводить никаких настроек для работы. Roadgid Detect не оставит без внимания ни одну камеру фиксации и полицейские радары, что позволяет снизить штрафы до нуля.

Подключение к спутникам осуществляется практически сразу же после включения устройства. Приятно то, что ROADGID использует максимально полную базу камер и обновляет ее каждую неделю. Загрузить и обновить базу камер можно на официальном сайте компании.

Благодаря специальному сигнатурному модулю, разработчики сумели полностью исключить ложные срабатывания, что дает возможность автовладельцам забыть о письмах счастья и сберечь свой бюджет. Данный модуль фильтрует все помехи и выводит на дисплей лишь уведомления о реальных камерах.

Разработчики постарались максимально упростить настройку девайса, но в то же время дали возможность подстроить все необходимые настройки под свои предпочтения. Пользователям дается возможность, при необходимости, отключить дополнительные типы контроля, радиомодуль «Стрелка», K, X диапазоны, лазер.

Для удобства вы можете воспользоваться дополнительными режимами «Трасса» и «Город». В первом случае устройство будет работать на максимальной чувствительности, что позволяет обнаружить полицейские радары и камеры достаточно на большом расстоянии. Режим «город» же будет работать на пониженной чувствительности.

Понравилась система голосовых оповещений о разных типах контроля скорости. Вам не придется слушать длинные фразы. К примеру, вместо «Камера контроля скорости ограничение 60 километров в час», вы услышите просто «Камера на 60». Это действительно удобно и не отвлекает от дороги. А на дисплее будет отображаться только важная информация: название камеры, расстояние до нее, ограничение скорости и ваша текущая скорость.

Радар-детектор Roadgid Detect тестировался в городе Казань, где практически на каждом шагу установлены всевозможные камеры контроля и полицейские радары. Устройство отлично показало себя в работе и действительно не отвлекалось на различные ложные сигналы от заправочных станций, шлагбаумов и других объектов. Roadgid Detect позволяет обнаружить такие радары, как: КРИС, ИСКРА, БИНАР, КОРДОН, КРЕЧЕТ, РОБОТ, РАДИС, ВИЗИР, АРЕНА, СКАТ, ОСКОН, ВОКОРД, СОКОЛ, ПОЛИСКАН, АЛАМАТ, ЛИСД. Помимо этого, радар-детектору не страшны камеры контроля скорости, перекрестков, треноги, автобусной полосы, автодории, и т.д.

Итоги

Подводя итоги по Roadgid Detect, следует отметить, что перед нами идеальный радар-детектор, позволяющий полностью забыть о письмах счастья и не переживать за сохранность своего кошелька. Устройство отлично показало себя в работе и оправдало все наши ожидания. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, отличный функционал, гибкая настройка, мощная начинка и приятная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.
Комментарии и отзывы Roadgid Detect
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