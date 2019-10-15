Обзор Roadgid Duo. Видеорегистратор с парковочной камерой

2019-10-15, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Roadgid Duo; [64]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании Roadgid, которая не перестает радовать своих покупателей многофункциональными и недорогими решениями. Встречайте, перед вами автомобильный видеорегистратор с камерой заднего вида, модель Roadgid Duo.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено все необходимое для полноценной работы. Внутри коробки находятся:
  • Видеорегистратор
  • Автомобильное крепление на лобовое стекло
  • Адаптер питания от прикуривателя
  • Камера заднего вида
  • Провод для подключения дополнительной камеры (5 м и 0.5 м)
  • Кардридер
  • Документация

Внешний вид и функционал

Внешне Roadgid Duo напоминает небольшой цифровой фотоаппарат. Корпус выполнен из пластика в черном цвете. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось. Устройство отлично сумеет вписаться в интерьер любого автомобиля.

Спереди расположен объектив камеры, который сильно выпирает вперед.

На противоположной стороне размещен 3 дюймовый дисплей с разрешением 640х480. Экран показывает неплохие результаты в работе. Яркости более чем достаточно даже при прямом попадании солнечных лучей.

Слева расположены три функциональные кнопки и слот для карты памяти microSD (до 64 Гб).

Справа обосновались еще четыре кнопки управления.

Снизу находится микрофон и отверстия для вентиляции.

Сверху можно увидеть слот для автомобильного крепления, разъем для зарядки и подключения дополнительной камеры.

Устройство работает на базе процессора GP6248. За все время пользования мы ни разу не столкнулись с какими-либо проблемами в работе. Интуитивно понятное меню видеорегистратора разделено на две вкладки. Разобраться в настройке девайса сумеет даже самый неопытный пользователь. Дается возможность выставить штамп времени/даты, настроить цветопередачу, включить, либо отключить те или иные функции и многое другое. Благодаря встроенному аккумулятору мощностью 250 мАч, пользователи могут отключить устройство от питания и вынести его за пределы автомобиля. Полной зарядки хватает приблизительно до 10 минут съемки.

Дополнительную камеру можно подключить несколькими способами. Пользователям дается возможность установить ее снаружи вашего автомобиля и использовать ее в качестве парковочной. Однако в этом случае, для корректной работы, лучше всего обратиться за помощью к специалистам. Два других способа позволяют установить дополнительную камеру для записи видео позади, либо салона вашего автомобиля. Камера заднего вида показывает неплохие результаты в работе. Как нам кажется, ее лучше всего использовать в качестве парковочной.

Основная камера записывает видео в высоком разрешении Full HD при 30 к/с. Угол обзора составляет 140 градусов, чего более чем достаточно, чтобы запечатлеть все происходящее впереди вашего автомобиля. Благодаря удобному креплению пользователям дается возможность, при необходимости, развернуть видеорегистратор в салон автомобиля. Качество записи неплохое. Номера мимо проезжающих автомобилей просматриваются хорошо, что позволяет использовать записанный видео материал в качестве доказательства вашей невиновности в суде. Далее предлагаем познакомиться с примерами записи:

День (основная камера)

День (камера заднего вида)

Ночь (основная камера)

Итоги

Подводя итоги по автомобильному видеорегистратору Roadgid Duo следует отметить, что перед нами отличное решение для тех, кто ищет недорогой и в то же время многофункциональный видеорегистратор с Full HD записью и возможностью установить дополнительную камеру. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, функционал и конечно же приемлемая цена. Как нам кажется, устройство полностью оправдывает свою стоимость.

Особенности

  • Конструкция видеорегистратора: обычная, с экраном
  • Количество камер: 2
  • Количество каналов записи видео/звука: 2/1
  • Поддержка HD: 1080p
  • Запись видео: 1920×1080 при 30 к/с
  • Матрица камеры: 2 млн пикс.
  • Угол обзора: 140° (по диагонали)
  • Ночной режим
  • Функция WDR
  • Материал линз: стекло
  • Время работы от аккумулятора: 20 мин
  • Емкость аккумулятора: 250 мАч
  • Диагональ экрана: 3"
  • Разрешение экрана: 640×480
  • Поддержка карт памяти: microSD (microSDHC) до 32 Гб
  • Размеры (ширина x высота x толщина): 87x53x34 мм
  • Вес: 110 г

Комментарии и отзывы Roadgid Duo
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