Обзор Roadgid Premier. Автомобильный видеорегистратор с радар-детектором

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию флагманскую модель автомобильного видеорегистратора с радар-детектором и шикарной записью видео в высоком разрешении SuperHD с сенсором Sony 335. Встречайте, перед вами модель Premier. Давайте детальней изучим данную новинку.

Видео обзор

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Видеорегистратор Roadgid Premier

Автомобильное зарядное устройство от прикуривателя

Крепление на присоске

Крепление на 3М скотче

Поляризационный фильтр

Салфетка для экрана

Комплект для скрытной проводки питающего кабеля

Документация

Внешний вид

Устройство поставляется в премиальной упаковке с подробной технической информацией. Комплект поставки включает в себя все необходимое для полноценной работы. Внутри коробки находятся:Привлекательный и стильный дизайн позволяют вписаться устройству в интерьер любого автомобиля. Корпус выполнен из пластика с матовым покрытием в черном цвете. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Спереди чуть выпирает объектив камеры, приемник радар-детектора и динамик. Здесь размещена пластиковая вставка серого цвета с названием модели устройства.

На линзе видеорегистратора присутствует резьба для установки поляризационного фильтра.

На противоположной стороне расположен 3-дюймовый дисплей.

На верхней гране девайса находятся две функциональные кнопки и разъем для магнитного крепления.

На противоположной гране можно увидеть слот для карты памяти (до 128 Гб) и прорези для вентиляции.

Основные функциональные кнопки управления вынесены на боковые грани.

Несмотря на то, что Roadgid Premier является комбо-видеорегистратором, это никак не отразилось на увеличение размеров. Устройство компактное и весит чуть меньше 200 гр.

Понравилось то, что зарядка комбо-видеорегистратора осуществляется при помощи крепления на лобовое стекло автомобиля. Крепление отлично удерживает устройство на месте и позволяет, при необходимости, легко снять Roadgid Premier с магнитного держателя и вынести его за пределы своего автомобиля.

Помимо этого, механизм крепления позволяет поворачивать комбо-видеорегистратор на 360 градусов, к примеру, чтобы заснять разговор с сотрудником дорожной полиции.

Начинка

Автомобильный комбо-видеорегистратор Roadgid Premier получил мощную начинку. Устройство построено на базе процессора Novatek 96675, работающий в одном тандеме с матрицей Sony IMX335 5mPx, что позволяет записывать видео в высоком разрешении SuperHD при 30 к/с и FullHD при 60 к/с. Кроме того, при подключении дополнительной камеры в настройках открывается разрешение FullHD при 30 к/с. Дополнительная камера приобретается отдельно.

Понравилось то, что в устройстве предусмотрен Wi-Fi модуль, позволяющий, при помощи установки приложения на смартфон, обновлять прошивку комбо-видеорегистратора без подключения к ПК. Актуальное обновление скачивается автоматически на смартфон, после чего загружается на Roadgid Premier и обновление проходит в автоматическом режиме.

Помимо этого, мобильное приложение дает возможность настроить функционал, вкл/откл запись видео и даже скачивать на мобильное устройство записанный видео материал.

Следует отметить, что разработчик использовал суперконденсатор, который позволил существенно увеличить устойчивость к температурам и сроку эксплуатации комбо-видеорегистратора.

Устройство способно детектировать все современные радары: Robot / Автодория / Автоураган / Арена / Кордон / Кречет / Крис / Поток-С и многие другие. Помимо этого, благодаря GPS модулю комбо-видеорегистратор не оставит без внимания и камеры ДПС. Представлено несколько режимов работы: авто/город/сигнатурный/трасса.

Пользователям понравится наличие функции считывания дорожных знаков, что существенно упрощает поездку для водителя. Вам не придется отвлекаться на различные дорожные знаки.

Тесты

Дневная запись

Кроме того, сигнатурная патч антенна получила специальную защиту от ложных срабатываний детектора. Это позволило устройству оповещать лишь о реальных угрозах.Теперь о самом главном – качестве записи видео. Устройство показало отличные результаты в работе. Мощная начинка комбо-видеорегистратора позволяет записывать качественное видео, не оставляя без внимания даже малейшие детали. Номера мимо проезжающих автомобилей видны отчетливо. Угол обзора составляет 170 градусов, чего более чем достаточно для полноценной работы. Далее предлагаем посмотреть примеры записи:

Ночная запись

Комбо-видеорегистратор Roadgid Premier тестировался в городе Казань, где практически на каждом шагу находятся те или иные камеры контроля скорости и полицейские радары. За все время пользования мы ни разу не столкнулись с ложными срабатываниями и устройство своевременно сумело обнаружить и оповестить нас о приближении к камерам и полицейским радарам. Все это дополняет функция отображения дорожных знаков и голосовой помощник, который позволяет не отвлекаться от дороги.

Итоги

Характеристики

Процессор: Novatek 96675

Матрица: Sony IMX335 5mPx

Камера: 5 МПикс

Тип питания: суперконденсатор

Диагональ экрана: 3"

Функция HDR: есть

Угол обзора: 170 градусов

Беспроводное подключение Wi-Fi: есть

Встроенная память: 1024 Мб

Поддержка карт памяти microSD (microSDXC) до 128 Гб

Принимаемые диапазоны: K (24050-24250) МГц / X (10475-10575) МГц / Лазер / Стрелка

Детектирование радаров - Robot / Автодория / Автоураган / Арена / Кордон / Кречет / Крис / Поток-С / Стрелка / Стрелка-СТ,М и другие

Режимы работы - Авто / Город / Сигнатурный / Трасса

Обновление базы GPS и прошивки через Wi-Fi

Функция распознавание знаков: есть

Сжатие видео .h264 и .h265

Подводя итоги по комбо-видеорегистратору Roadgid Premier, следует отметить, что перед нами отличное решение для современного автовладельца, позволяющее свести к нулю получение штрафов на дороге и предоставить, при необходимости, необходимые видео доказательства о вашей невиновности в суде. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, мощная начинка, отличный функционал, хорошая запись видео, возможность подключить дополнительную камеру. Существенных минусов которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось.