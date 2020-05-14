Обзор Roadgid X8 Gibrid GT. Видеорегистратор с радар-детектором и Wi-Fi

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Roadgid, которая не перестает удивлять своих покупателей современными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами автомобильный видеорегистратор с радар-детектором, модель Roadgid X8 Gibrid GT, получивший все необходимое для того, чтобы максимально защитить автовладельца от получения штрафов и других неприятных ситуаций на дороге.

Видео обзор

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Видеорегистратор Roadgid X8 Gibrid GT

Крепление на присоске и на 3м скотче

Автомобильное зарядное устройство от прикуривателя с дополнительным USB

Адаптер для подключения к бортовой сети (опционально)

Салфетка для линзы и экрана

Монтажный набор

USB-кабель

Документация

Устройство поставляется в премиальной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Отметим, что разработчик предлагаем приобрести Roadgid X8 Gibrid GT в двух комплектациях. Вторая включает в себя специальный адаптер для подключения к бортовой сети, не используя автомобильный прикуриватель. Другими словами, пользователям будет существенно проще скрытно провести кабель для питания. Внутри коробки находятся:

Внешний вид

Современный и стильный дизайн устройства позволяет вписаться видеорегистратору в интерьер любого автомобиля. Корпус выполнен из пластика с матовым покрытием. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. По своим габаритам устройство напоминает небольшой цифровой фотоаппарат.

Спереди красуется объектив камеры и антенна для приема лазерного сигнала.

На противоположной стороне можно увидеть 2.7-дюймовый дисплей и светодиодный индикатор состояния работы. По краям размещены функциональные кнопки управления.

Сверху находится кнопка вкл/выкл устройства и разъем для подключения крепления.

Понравилось то, что питание на видеорегистратор подается непосредственно через само крепление, что позволяет, при необходимости открепить устройство от крепления и вынести его за пределы своего автомобиля. Емкость встроенного аккумулятора составляет 250 мАч. Полной зарядки хватает приблизительно на 20 минут работы.

В крепление встроен GPS-приемник. Кроме того, использованный механизм крепления позволяет поворачивать устройство на 180 градусов, позволяя запечатлеть, к примеру, разговор с сотрудником дорожной полиции.

Снизу размещен встроенный микрофон, кнопка Reset, разъем microUSB для подключения к ПК и слот для карты памяти microSD (до 64 Гб).

Функционал и настройка

Разобраться в работе устройства сумеют даже самые неопытные пользователи. Меню разделено на три раздела: радарная составляющая, видео и общие настройки. Пользователям дается возможность полностью подстроить под свои предпочтения все необходимые функции видеорегистратора. Есть возможность включить, либо отключить определенные типы камер, установить ограничение скорости для каждого из режимов радарной составляющей, установить штампы, настроить циклическую запись, выставить разрешение видео и многое другое.

На основной экран устройства выводится вся необходимая информация о поездке. Кроме того, при приближении к той или иной камере контроля скорости, на дисплее появляется информация о типе камеры, разрешенной скорости и расстояния до нее. Для удобства разработчики добавили голосового помощника, что позволяет не отвлекаться от дороги. В настройках также есть возможность включить функцию приглушения звуковых оповещений. Видеорегистратор оснащен сигнатурным радар-детектором, который исключает ложные срабатывания и GPS-информатором, что позволяет свести получение штрафов на дороге к нулю. В Roadgid X8 Gibrid GT установлена детальная база данных России, Европы, Казахстана, Грузии и Армении.

Помимо этого, в устройстве предусмотрены важные функции: антисон, оповещение о смене полосы движения и сокращение дистанции. Благодаря GPS модулю в видео записях будут сохраняться ваши координаты движения.

Важно то, что для обновления баз камер и прошивки не обязательно подключать видеорегистратор к ПК. Достаточно установить на свой смартфон приложение PlusCam и устанавливать обновления при помощи Wi-Fi подключения к устройству. Данное приложение также позволяет управлять записями.

Тесты

Дневная запись

Устройство работает на базе процессора Mstar 8336 в одном тандеме с сенсором Sony starvis imx307. За все время пользования мы ни раз не столкнулись с проблемой в работе устройства. Угол обзора камеры составляет 170 градусов, чего более чем достаточно, чтобы запечатлеть все происходящее впереди вашего автомобиля. Roadgid X8 Gibrid GT записывает видео в высоком разрешении FullHD. Дневная запись отлично показывает себя в работе. Номера мимо проезжающих автомобилей видны отчетливо. Ночная запись неплохо показывает себя в освещенных фонарями улицах. Далее предлагаем просмотреть примеры записи видео:

Ночная запись

Roadgid X8 Gibrid GT тестировался в городе Казань, где представлены практически все известные на сегодняшний день камеры. Устройство отлично показало себя в работе и своевременно сумело обнаружить и оповестить нас о приближении к следующим камерам: Стрелка, Крис, Автодория, Корнод и другие. За все время пользования мы ни разу не столкнулись с ложными срабатываниями. Понравилось то, что Roadgid X8 Gibrid GT обнаруживает и камеры, которые направлены в спину.

Итоги

Характеристики

Поддержка HD: 1080p

Режим записи: циклическая

WIFI: Есть

Функции: датчик удара (G-сенсор), GPS, ГЛОНАСС, детектор движения в кадре

Запись: времени и даты, скорости

Звук: встроенный микрофон, встроенный динамик

Матрица камеры: CMOS 2 млн пикс.

Угол обзора: 170° (по диагонали)

Функция WDR

Материал линз: стекло

Формат записи/видеокодек: MOV / H.264

Емкость аккумулятора: 250 мАч

Диагональ экрана: 2.7"

Разрешение: 800×480

Беспроводное подключение: Wi-Fi

Встроенная память: 1024 Мб

Поддержка карт памяти: microSD (microSDXC) до 64 Гб

Вес: 110 г

Принимаемые диапазоны: K (24050-24250) МГц / X (10475-10575) МГц / Лазер / Стрелка; детектирование радаров - Robot / Автодория / Автоураган / Арена / Кордон / Кречет / Крис / Поток-С / Стрелка / Стрелка-СТ,М; режимы работы - Авто / Город / Сигнатурный / Трасса;

Обновление базы GPS и прошивки через Wi-Fi

Подводя итоги по Roadgid X8 Gibrid GT, следует отметить, что перед нами современный многофункциональный видеорегистратор, который станет надежной защитой водителя в различных дорожных ситуациях. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, отличный функционал, мощная начинка, наличие сигнатурного радар-детектора и GPS информатора, неплохое качество записи и наличие Wi-Fi модуля. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.