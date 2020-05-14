Обзор Roadgid X8 Gibrid GT. Видеорегистратор с радар-детектором и Wi-Fi

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Roadgid, которая не перестает удивлять своих покупателей современными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами автомобильный видеорегистратор с радар-детектором, модель Roadgid X8 Gibrid GT, получивший все необходимое для того, чтобы максимально защитить автовладельца от получения штрафов и других неприятных ситуаций на дороге.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в премиальной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Отметим, что разработчик предлагаем приобрести Roadgid X8 Gibrid GT в двух комплектациях. Вторая включает в себя специальный адаптер для подключения к бортовой сети, не используя автомобильный прикуриватель. Другими словами, пользователям будет существенно проще скрытно провести кабель для питания. Внутри коробки находятся:
  • Видеорегистратор Roadgid X8 Gibrid GT
  • Крепление на присоске и на 3м скотче
  • Автомобильное зарядное устройство от прикуривателя с дополнительным USB
  • Адаптер для подключения к бортовой сети (опционально)
  • Салфетка для линзы и экрана
  • Монтажный набор
  • USB-кабель
  • Документация

Внешний вид

Современный и стильный дизайн устройства позволяет вписаться видеорегистратору в интерьер любого автомобиля. Корпус выполнен из пластика с матовым покрытием. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. По своим габаритам устройство напоминает небольшой цифровой фотоаппарат.

Спереди красуется объектив камеры и антенна для приема лазерного сигнала.

На противоположной стороне можно увидеть 2.7-дюймовый дисплей и светодиодный индикатор состояния работы. По краям размещены функциональные кнопки управления.

Сверху находится кнопка вкл/выкл устройства и разъем для подключения крепления.

Понравилось то, что питание на видеорегистратор подается непосредственно через само крепление, что позволяет, при необходимости открепить устройство от крепления и вынести его за пределы своего автомобиля. Емкость встроенного аккумулятора составляет 250 мАч. Полной зарядки хватает приблизительно на 20 минут работы.

В крепление встроен GPS-приемник. Кроме того, использованный механизм крепления позволяет поворачивать устройство на 180 градусов, позволяя запечатлеть, к примеру, разговор с сотрудником дорожной полиции.

Снизу размещен встроенный микрофон, кнопка Reset, разъем microUSB для подключения к ПК и слот для карты памяти microSD (до 64 Гб).

Функционал и настройка

Разобраться в работе устройства сумеют даже самые неопытные пользователи. Меню разделено на три раздела: радарная составляющая, видео и общие настройки. Пользователям дается возможность полностью подстроить под свои предпочтения все необходимые функции видеорегистратора. Есть возможность включить, либо отключить определенные типы камер, установить ограничение скорости для каждого из режимов радарной составляющей, установить штампы, настроить циклическую запись, выставить разрешение видео и многое другое.

На основной экран устройства выводится вся необходимая информация о поездке. Кроме того, при приближении к той или иной камере контроля скорости, на дисплее появляется информация о типе камеры, разрешенной скорости и расстояния до нее. Для удобства разработчики добавили голосового помощника, что позволяет не отвлекаться от дороги. В настройках также есть возможность включить функцию приглушения звуковых оповещений. Видеорегистратор оснащен сигнатурным радар-детектором, который исключает ложные срабатывания и GPS-информатором, что позволяет свести получение штрафов на дороге к нулю. В Roadgid X8 Gibrid GT установлена детальная база данных России, Европы, Казахстана, Грузии и Армении.

Помимо этого, в устройстве предусмотрены важные функции: антисон, оповещение о смене полосы движения и сокращение дистанции. Благодаря GPS модулю в видео записях будут сохраняться ваши координаты движения.

Важно то, что для обновления баз камер и прошивки не обязательно подключать видеорегистратор к ПК. Достаточно установить на свой смартфон приложение PlusCam и устанавливать обновления при помощи Wi-Fi подключения к устройству. Данное приложение также позволяет управлять записями.

Тесты

Устройство работает на базе процессора Mstar 8336 в одном тандеме с сенсором Sony starvis imx307. За все время пользования мы ни раз не столкнулись с проблемой в работе устройства. Угол обзора камеры составляет 170 градусов, чего более чем достаточно, чтобы запечатлеть все происходящее впереди вашего автомобиля. Roadgid X8 Gibrid GT записывает видео в высоком разрешении FullHD. Дневная запись отлично показывает себя в работе. Номера мимо проезжающих автомобилей видны отчетливо. Ночная запись неплохо показывает себя в освещенных фонарями улицах. Далее предлагаем просмотреть примеры записи видео:

Дневная запись

Ночная запись

Roadgid X8 Gibrid GT тестировался в городе Казань, где представлены практически все известные на сегодняшний день камеры. Устройство отлично показало себя в работе и своевременно сумело обнаружить и оповестить нас о приближении к следующим камерам: Стрелка, Крис, Автодория, Корнод и другие. За все время пользования мы ни разу не столкнулись с ложными срабатываниями. Понравилось то, что Roadgid X8 Gibrid GT обнаруживает и камеры, которые направлены в спину.

Итоги

Подводя итоги по Roadgid X8 Gibrid GT, следует отметить, что перед нами современный многофункциональный видеорегистратор, который станет надежной защитой водителя в различных дорожных ситуациях. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, отличный функционал, мощная начинка, наличие сигнатурного радар-детектора и GPS информатора, неплохое качество записи и наличие Wi-Fi модуля. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.

Характеристики

  • Поддержка HD: 1080p
  • Режим записи: циклическая
  • WIFI: Есть
  • Функции: датчик удара (G-сенсор), GPS, ГЛОНАСС, детектор движения в кадре
  • Запись: времени и даты, скорости
  • Звук: встроенный микрофон, встроенный динамик
  • Матрица камеры: CMOS 2 млн пикс.
  • Угол обзора: 170° (по диагонали)
  • Функция WDR
  • Материал линз: стекло
  • Формат записи/видеокодек: MOV / H.264
  • Емкость аккумулятора: 250 мАч
  • Диагональ экрана: 2.7"
  • Разрешение: 800×480
  • Беспроводное подключение: Wi-Fi
  • Встроенная память: 1024 Мб
  • Поддержка карт памяти: microSD (microSDXC) до 64 Гб
  • Вес: 110 г
  • Принимаемые диапазоны: K (24050-24250) МГц / X (10475-10575) МГц / Лазер / Стрелка; детектирование радаров - Robot / Автодория / Автоураган / Арена / Кордон / Кречет / Крис / Поток-С / Стрелка / Стрелка-СТ,М; режимы работы - Авто / Город / Сигнатурный / Трасса;
  • Обновление базы GPS и прошивки через Wi-Fi
Комментарии и отзывы Roadgid X8 Gibrid GT
Обзоры:
Обзор Retro Genesis Mix. Игровая ретро приставка на 470 игрОбзор Retro Genesis Mix. Игровая ретро приставка на 470 игр
Новости:
Подписчикам PlayStation Plus доступны две бесплатные игры

В этом месяце компания Sony предлагает подписчикам PlayStation Plus две бесплатные игры: Cities: Skylines...
Epic Games планирует выпустить новую карту для Fortnite

Epic Games всесторонне пытается разнообразить игру для своих игроков добавляя новые скины, оружия и много...
Scarlet Nexus будет выпущен на консолях нового поколения

Компания Bandai Namco представила новейший японский RPG проект Scarlet Nexus. Разработчик уже подтвердил ...
Обзор Roadgid X8 Gibrid GT. Видеорегистратор с радар-детектором и Wi-FiОбзор Roadgid X8 Gibrid GT. Видеорегистратор с радар-детектором и Wi-Fi
Лучший геймпад для ПК. Valve Steam ControllerЛучший геймпад для ПК. Valve Steam Controller
Обзор Creative Sound BlasterX AE-5 Plus. Лучшая PCI звуковая карта 2020 годаОбзор Creative Sound BlasterX AE-5 Plus. Лучшая PCI звуковая карта 2020 года
Обзор AOC GM500. Недорогая игровая мышка с подсветкой и макросамиОбзор AOC GM500. Недорогая игровая мышка с подсветкой и макросами
Обзор GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC (GV-N1656WF2OC-4GD). Тесты с памятью GDDR6Обзор GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC (GV-N1656WF2OC-4GD). Тесты с памятью GDDR6
AMD Ryzen 5000 будет очень мощной платфо...
AMD Ryzen 5000 будет очень мощной платфоКомпания AMD с каждым годом совершенствуется, выпуская в продажу все более мощные процессоры и графически...
Разработчик Cradle Games представила вид...
Разработчик Cradle Games представила видCradle Games - небольшая студия увлеченных разработчиков. Студия выложила видео геймплея игры Hellpoint. ...
Популярная игра Worms находится в стадии...
Популярная игра Worms находится в стадииРазработчик популярной игры Worms объявил о том, что игра находится на стадии разработки. Также был показ...
Samsung Galaxy S9 получил функции Galaxy...
Samsung Galaxy S9 получил функции GalaxyВладельцам флагманских смартфонов Samsung Galaxy S9 и Galaxy Note9 стали доступны особенности фирменной о...
Камере Sony A7000 прочат датчик изображе...
Камере Sony A7000 прочат датчик изображеВ сети появились новые подробности о беззеркальной камере Sony A7000, которая еще не была представлена оф...
Грядущие смартфоны Huawei P40 должны уст...
Грядущие смартфоны Huawei P40 должны устКомпания Huawei собирается представить свои ожидаемые телефоны серии P40 на онлайн-мероприятии 26 марта. ...
Компьютерная игра Biomutant появится в э...
Компьютерная игра Biomutant появится в эИгра была представлена еще в 2017 году. Студии THQ Nordic и Experiment 101 сообщили что, игра находиться ...
Apple и Google объявили войну Covid-19...
Apple и Google объявили войну Covid-19Два технологических гиганта - Apple и Google, объявили о совместных усилиях по разработке системы отслежи...
Royole Corporation готовит складной смар...
Royole Corporation готовит складной смарНи для кого не секрет, что сейчас на рынке смартфонов идет целая война за складные гаджеты и за гибкие ди...
Фильм Соник в кино собрал уже 210 миллио...
Фильм Соник в кино собрал уже 210 миллиоРежиссер фильма Джефф Фаулер. Авторы сценария Пэт Кейси и Джош Миллер. В ролях Джеймс Марсден, Бен Шварц,...
Смартфон ZTE Axon 11 5G среднего класса ...
Смартфон ZTE Axon 11 5G среднего класса ZTE представила свой новый 5G смартфон Axon 11, который представляет собой телефон среднего класса с функ...
Facebook выпустила приложение Messenger ...
Facebook выпустила приложение Messenger Разработчики Facebook анонсировала Messenger для компьютеров на Windows и macOS. Теперь приложение Facebo...
Обзор Defender ExtraLife 10000F. Недорогой павербанк с тремя USB портамиОбзор Defender ExtraLife 10000F. Недорогой павербанк с тремя USB портами
Лучшая гарнитура для киберспорта. HyperX Cloud AlphaЛучшая гарнитура для киберспорта. HyperX Cloud Alpha
Обзор realme C3 3/64GB. Смартфон с тройной камерой и NFC по удивительной ценеОбзор realme C3 3/64GB. Смартфон с тройной камерой и NFC по удивительной цене
Обзор Jabra Elite 75t. Беспроводные TWS-наушники с 4 микрофонамиОбзор Jabra Elite 75t. Беспроводные TWS-наушники с 4 микрофонами
Обзор GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA. Материнская плата для разгона Intel Core i9-9900KОбзор GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA. Материнская плата для разгона Intel Core i9-9900K
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor