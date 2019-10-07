Обзор Roadgid mini. Недорогой, компактный FullHD видеорегистратор

2019-10-07, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Roadgid mini; [84]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании Roadgid, которая не перестает радовать своих покупателей стильными, многофункциональными и недорогими решениями. Встречайте, перед вами автомобильный FullHD видеорегистратор Roadgid mini, получивший под свое управление все необходимое для современных автовладельцев.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной, стилизованной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о данном девайсе. В комплект поставки включено следующее:
  • Видеорегистратор
  • Автомобильное крепление на лобовое стекло
  • Адаптер питания
  • Кардридер для microSD карт
  • Документация

Пользователям понравится наличие разъемов USB на адаптере питания, один из которых остается свободным, что позволяет заряжать свои мобильные девайсы.

Внешний вид и функционал

Roadgid mini сумеет вписаться в интерьер вашего автомобиля и стать практически незаметным для глаз прохожих, а все благодаря компактным габаритам. Стильный дизайн, как нам кажется, сумеет привлечь внимание многих покупателей. Корпус выполнен из пластика в черном цвете. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось.

Спереди расположен объектив камеры и динамик.

На противоположной стороне размещен 1.5 дюймовый дисплей, под которым можно увидеть четыре функциональные кнопки управления.

Кнопка вкл/выкл устройства вынесена на левую грань.

Справа находится слот для карты памяти microSD (до 32 Гб) и разъем miniUSB для зарядки.

Сверху расположен разъем для крепления на лобовое стекло автомобиля.

Крепление девайса позволяет поворачивать видеорегистратор на 360 градусов, что дает возможность, в случае необходимости, развернуть его в салон автомобиля.

Устройство работает на базе процессора GP5168 и матрицы CMOS 1/8". Достаточно мощная начинка позволяет выполнять видеорегистратору все заложенные функции без всяких проблем. Интуитивно понятное и простое меню позволяет разобраться в настройке устройства даже самым неопытным пользователям. Лично нам показалось, что заводских настроек, для полноценной работы, более чем достаточно.

Roadgid mini записывает видео в высоком разрешении Full HD при 30 к/с. Дневная запись показала отличные результаты в работе. Номера мимо проезжающих автомобилей видны отчетливо. Угла обзора в 140 градусов вполне достаточно, чтобы запечатлеть все происходящее впереди вашего автомобиля. Ночная запись, на наше удивление, также показало хорошие результаты. При городском освещении видеорегистратор не упустит даже самую малейшую деталь и не смотря на свою невысокую стоимость, существенно опережает большинство конкурентов. Далее предлагаем ознакомиться с записями видео:

Дневная запись (FullHD)

Ночная запись (FullHD)

Итоги

Подводя итоги по автомобильному видеорегистратору Roadgid mini следует отметить, что перед нами идеальное решение для современных автовладельцев. Устройство сумеет привлечь тех пользователей, которые не хотят переплачивать за накрученные бренды и в то же время получить хорошую начинку, позволяющая записывать видео в высоком разрешении. Среди плюсов следует отметить следующее: качество записи, стильный дизайн, компактные габариты, отличный функционал, удобное крепление, адаптер питания с дополнительным USB и конечно же привлекательная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось. Как нам кажется, видеорегистратор Roadgid mini полностью оправдывает свою стоимость и достоин внимания покупателей.

Особенности

  • Конструкция видеорегистратора: обычная, с экраном
  • Количество камер: 1
  • Количество каналов записи видео/звука: 1/1
  • Поддержка HD: 1080p
  • Запись видео: 1920×1080 при 30 к/с
  • Режим записи: циклическая, запись без разрывов
  • Датчик удара (G-сенсор)
  • Процессор: GP5168
  • Матрица: CMOS 1/8" 2 млн пикс.
  • Угол обзора: 140° (по диагонали)
  • Ночной режим
  • Функция WDR
  • Материал линз: стекло
  • Формат записи/видеокодек: MOV / H.264
  • Диагональ экрана: 1.5"

Комментарии и отзывы Roadgid mini
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