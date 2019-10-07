Обзор Roadgid mini. Недорогой, компактный FullHD видеорегистратор

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании Roadgid, которая не перестает радовать своих покупателей стильными, многофункциональными и недорогими решениями. Встречайте, перед вами автомобильный FullHD видеорегистратор Roadgid mini, получивший под свое управление все необходимое для современных автовладельцев.

Видео обзор

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Видеорегистратор

Автомобильное крепление на лобовое стекло

Адаптер питания

Кардридер для microSD карт

Документация

Устройство поставляется в компактной, стилизованной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о данном девайсе. В комплект поставки включено следующее:

Пользователям понравится наличие разъемов USB на адаптере питания, один из которых остается свободным, что позволяет заряжать свои мобильные девайсы.

Внешний вид и функционал

Roadgid mini сумеет вписаться в интерьер вашего автомобиля и стать практически незаметным для глаз прохожих, а все благодаря компактным габаритам. Стильный дизайн, как нам кажется, сумеет привлечь внимание многих покупателей. Корпус выполнен из пластика в черном цвете. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось.

Спереди расположен объектив камеры и динамик.

На противоположной стороне размещен 1.5 дюймовый дисплей, под которым можно увидеть четыре функциональные кнопки управления.

Кнопка вкл/выкл устройства вынесена на левую грань.

Справа находится слот для карты памяти microSD (до 32 Гб) и разъем miniUSB для зарядки.

Сверху расположен разъем для крепления на лобовое стекло автомобиля.

Крепление девайса позволяет поворачивать видеорегистратор на 360 градусов, что дает возможность, в случае необходимости, развернуть его в салон автомобиля.

Устройство работает на базе процессора GP5168 и матрицы CMOS 1/8". Достаточно мощная начинка позволяет выполнять видеорегистратору все заложенные функции без всяких проблем. Интуитивно понятное и простое меню позволяет разобраться в настройке устройства даже самым неопытным пользователям. Лично нам показалось, что заводских настроек, для полноценной работы, более чем достаточно.

Дневная запись (FullHD)

Roadgid mini записывает видео в высоком разрешении Full HD при 30 к/с. Дневная запись показала отличные результаты в работе. Номера мимо проезжающих автомобилей видны отчетливо. Угла обзора в 140 градусов вполне достаточно, чтобы запечатлеть все происходящее впереди вашего автомобиля. Ночная запись, на наше удивление, также показало хорошие результаты. При городском освещении видеорегистратор не упустит даже самую малейшую деталь и не смотря на свою невысокую стоимость, существенно опережает большинство конкурентов. Далее предлагаем ознакомиться с записями видео:

Ночная запись (FullHD)

Итоги

Особенности

Конструкция видеорегистратора: обычная, с экраном

Количество камер: 1

Количество каналов записи видео/звука: 1/1

Поддержка HD: 1080p

Запись видео: 1920×1080 при 30 к/с

Режим записи: циклическая, запись без разрывов

Датчик удара (G-сенсор)

Процессор: GP5168

Матрица: CMOS 1/8" 2 млн пикс.

Угол обзора: 140° (по диагонали)

Ночной режим

Функция WDR

Материал линз: стекло

Формат записи/видеокодек: MOV / H.264

Диагональ экрана: 1.5"

Подводя итоги по автомобильному видеорегистратору Roadgid mini следует отметить, что перед нами идеальное решение для современных автовладельцев. Устройство сумеет привлечь тех пользователей, которые не хотят переплачивать за накрученные бренды и в то же время получить хорошую начинку, позволяющая записывать видео в высоком разрешении. Среди плюсов следует отметить следующее: качество записи, стильный дизайн, компактные габариты, отличный функционал, удобное крепление, адаптер питания с дополнительным USB и конечно же привлекательная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось. Как нам кажется, видеорегистратор Roadgid mini полностью оправдывает свою стоимость и достоин внимания покупателей.