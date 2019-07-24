Обзор Simpler. Учим английский легко...

Уровень сложности

Если вы большой фанат иностранных языков или просто понимаете, что нужно изучать английский, то у нас для вас отличные новости — есть просто шикарное приложение, простое и понятное, которое не требует от вас денег и дает довольно много знаний. Если вам нужно именно это, то самое время загружать и пробовать.

Тесты

Очень важно, чтобы в подобных приложениях разработчики реализовывали очень простое и понятное тестирование навыков пользователя. Иногда в приложениях все сделано ужасно — вы только заходите в программу, а вам уже дают сложные задания, которые напрочь отбивают у вас желание дальше учиться или развиваться. В приложении Simpler таких проблем нет — вы можете начинать с самого начала, изучать азы и базовые вещи, выбрать самый начальный уровень знания английского языка. Только после этого, спустя какое-то время, можно поднимать уровень сложности, получать больше сложных навыков и наслаждаться постепенным развитием в этой области. Не могу сказать, что тесты прямо совсем школьного уровня, но никаких слишком уж серьезных задач нет — разработчики реализовали довольно низкий уровень входа, что лично мне понравилось. Можно изучать без особого труда и сложностей.

Платная подписка

Также мне понравилась система тестирования — вы проходите какие-то начальные уровни, вам дают перевод слов и прочие понятия, после чего начинаются тесты. Например, нужно перевести фразу на русском и потом сложить из кусков предложения правильный перевод уже на английском. Это довольно просто, как многим может показаться, но на деле программа очень быстро обучает вам правилам и пониманию того, как строятся предложения и как нужно правильно писать те или иные вещи. Дальше сложность тестов только увеличивается и постепенно вам будут давать все более сложные задания, которые позволяют повысить уровень знания английского языка. Конечно, чтобы ощутить серьезную сложность, нужно пройти несколько десятков уровней. С другой стороны, куда нам спешить? Английский нужно учить постепенно и постоянно, только в этом случае у вас будут какие-то заметные продвижения.

Итог

Стоит понимать, что абсолютно все приложения для изучения английского языка делают исключительно для заработка денег. Никто не собирается давать вам какие-то знания просто так и если какое-то приложение кажется вам бесплатным, то, скорее всего, скоро с вас потребуют деньги за платную подписку. К счастью, в данном приложении нам не стали долго говорить о том, что это бесплатно и все в таком духе — разработчики буквально после первого же уровня показывают вам платную подписку. Она достаточно продвинутая и позволяет вам без ограничений изучать любые темы и любые уроки, вот только сразу брать премиум не стоит. Пройдите несколько уроков, потренируйтесь, посмотрите на то, как здесь все устроено, а только после этого начинайте уже работать в направлении платной подписки. Может вам приложение не понравится спустя пару дней, а деньги уже никто не вернет.

Довольно редко мне действительно нравятся приложения для изучения английского языка. Дело в том, что их сейчас достаточно много и конкуренция позволяет пользователю выбрать то, что ему больше всего нравится или подходит. Данное приложение неплохо подойдет тем, кто хочет изучать язык прямо с нуля, получая данные и информацию в понятном виде. Здесь есть и тесты, и всевозможные дополнительные задания, позволяющие лучше изучать язык и наслаждаться пониманием его основ. А потом уже можно двигаться дальше, брать премиум или смотреть сериалы.