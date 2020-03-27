Обзор Slimtec Hybrid X Signature. Автомобильный комбо-видеорегистратор

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию видеорегистратор с радар-детектором, позволяющий своевременно оповестить водителя о приближении к той или иной камере контроля скорости, снизив получение штрафов до минимума. Встречайте, перед вами Slimtec Hybrid X Signature. Давайте детальней изучим данную новинку.

Видео обзор

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Видеорегистратор 3 в 1

Автомобильное крепление на лобовое стекло

Кабель USB

Адаптер питания от прикуривателя

Документация

Устройство поставляется в премиальной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя следующее:

Внешний вид и функционал

Привлекательный и современный дизайн устройства позволяет вписаться видеорегистратору в интерьер любого автомобиля. Корпус выполнен из пластика в черном цвете. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

На лицевой части устройства расположен 2.7 дюймовый TFT ЖК-дисплей.

На противоположной стороне находится объектив камеры и датчик радар-детектора.

Снизу можно увидеть прорези для вентиляции.

Сверху размещена площадка для автомобильного крепления и две кнопки управления: вкл/выкл и старт записи.

Поворотное крепление позволяет поворачивать устройство на 360 градусов.

Функциональные кнопки управления вынесены на боковые грани девайса. Со временем начинаешь понимать, что данное решение очень удобно.

На правой гране комбо-устройства также расположены несколько портов: для питания, miniUSB, HDMi и слот для карты памяти microSD (до 128 Гб).

Разобраться в работе и настройке девайса сумеют даже самые неопытные пользователи. Меню разделено на несколько вкладок, что позволяет отдельно внести изменения в радарную составляющую, записи видео и общих настроек.

Пользователям дается возможность выбрать разрешения записи, включить те или иные функции, датчик движения по полосе, установить циклическую запись, включить, либо отключить диапазоны радар-детектора, штампы времени, даты, и многое другое.

На основное меню выводится полная информация о вашей поездке. Благодаря наличию радарной составляющей, устройство своевременно, при помощи голосового оповещения, предупредит водителя о приближении к камере контроля скорости или полицейскому радару. Информация о камере, допустимой скорости и расстояния до нее также появляется на дисплее. Следует отметить, что перед началом пользования не забудьте обновить базу камер с официального сайта компании производителя.

Разработчики использовали в Slimtec Hybrid X Signature радарный модуль нового поколения с настройками чувствительности и умной системой дальности оповещения Smart Allert, что позволило получить максимально эффективное детектирование и информирование обо всех радарных комплексах и камерах контроля. В настройках есть возможность установить ограничения скорости для каждого из представленных режимов: Трасса, Город1, Город2 и Сигнатурный. Кроме того, пользователю дается возможность создавать собственные точки POI, чтобы устройство автоматически оповещало о приближении к ним.

Slimtec Hybrid X Signature тестировался в городе Казань, где находится огромное количество камер контроля и радарных комплексов. Устройство отлично справилось со своей задачей и не оставило им не единого шанса остаться незамеченными. Список весьма большой: Стрелка, Кордон, Скат, Крис, Амата, Автодория и многие другие.

Понравилось то, что за все время пользования мы не разу не столкнулись с ложными срабатываниями радара на различные заправочные станции и другие объекты, излучающие помехи.

Slimtec Hybrid X Signature работает на базе мощного процессора Ambarella A7 в одном тандеме с видео сенсором OmniVision OV4689 1/3” 4MP с поддержкой Real HDR, что позволило получить шикарную запись в высоком разрешении Super HD не только в дневное, но и в ночное время суток. Угол обзора видеорегистратора составляет 170 градусов, чего более чем достаточно, чтобы запечатлеть все происходящее впереди вашего автомобиля. Разработчики использовали 6-ти слойную стеклянную линзу с ИК-фильтром.

Благодаря встроенному аккумулятору мощностью 280 мАч пользователь может вынести устройство за пределы своего автомобиля, чтобы записать необходимый видео и фотоматериал.

Дневная запись

Номера машин читаются отлично, что позволяет использовать видео материал в качестве доказательной базы в суде. Кроме того, Slimtec Hybrid X Signature обзавелся функцией HDR, WDR и улучшения изображения DEWARP. Последний отвечает за устранение эффекта рыбьего глаза. Далее предлагаем просмотреть примеры записи:

Ночная запись

Итоги

Особенности

Процессор: Ambarella A7 (A7LA50)

Экран: 2,7" TFT ЖК-дисплей с возможностью отключения

Датчик удара (G-сенсор)

Угол обзора: 170

Ночной режим

Видео сенсор: OmniVision OV4689 1/3” 4MP с поддержкой Real HDR (архитектура OmniBSI-II)

Запись видео: Максимальное разрешение видеозаписи Super HD 1296p @ 30fps (2304x1296), Wide Full HD 1080p @ 30fps (2560x1080)

Формат записи/видеокодек: MP4, кодек Н.264

Поддержка карт памяти: MicroSD (TF) емкостью до 128 GB (класс не ниже UHS-1)

Встроенная LI-Pol батарея 280 mAh

Подводя итоги по комбо-устройству Slimtec Hybrid X Signature следует отметить, что перед нами идеальное решение для любого автовладельца, позволяющее не только записать видео в высоком разрешении, но и своевременно предупредить о приближении к камерам контроля скорости и полицейским радарам, тем самым свести получение штрафов к нулю. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, отличный функционал, мощная начинка и конечно же привлекательная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось. Slimtec Hybrid X Signature полностью оправдывает свою стоимость и достоин внимания покупателей.