Обзор SoloLearn. Учим азы программирования

2019-02-06, Автор - Влад Волошин; Продукт - SoloLearn; [121]
Практически каждый второй хочет стать программистом. Не потому, что любит заниматься этим делом или просто обожает буквы складывать в сложный код, а потому, что сейчас это одна из самых востребованных профессий. Программисты нужны как на заводах, так и в студиях, которые просто сайты делают для продажи. Они нужны при создании игр, при разработке программного обеспечения, при проектировании чего-либо. Естественно, когда определенная профессия настолько востребована, то зарплата тоже будет заметно выше, чем у того же учителя или даже инженера. Вот только как начать свой путь к программированию, как дойти до того, чтобы понять основы и двигаться дальше? В программе SoloLearn есть целый курс, пройдя который вы изучите основные базовые принципы и сможете двигаться дальше к становлению программистом. Сегодня я расскажу, почему эта программа действительно важна и полезна.

Выбор языка

Для начала стоит выбрать тот язык, который вы хотите изучать. Нужно понимать, что на понимание азов и изучения более глубокой базы одного языка программирования уходят годы, так что прежде, чем начать изучать что-то, стоит понять какой язык для чего используется. Но, для начала всем советую пройти уроки по HTML, так как этот язык считается базовым и используется для программирования страниц в интернете. Это наиболее простой язык, который требует от вас лишь запомнить теги и потом правильно их открывать и закрывать. Во время изучения этого языка вам расскажут о принципах языковых пакетов и о том, где их чаще всего используют. Это позволит разобраться в основах и потом уже прочитать больше информации об интересных для вас направлениях. То есть, программа в полной мере задает вам базу, чтобы можно было от нее оттолкнуться и выбрать что-то более глубокое, сложное.

Уроки

Начинается любой урок с довольно простого объяснения о принципах работы языка, о его предназначении и так далее. Это полезно, так как нужно понимать всю суть программирования, без этого тяжело выйти на какой-то более высокий уровень. Далее, нам дают определенные базовые знания и сразу же их проверяют простенькими тестами, где можно просто перетянуть блоки текста и создать часть кода, которая тут же проверяется. Постепенно сложность возрастает и задания становятся более тяжелыми — нужно ввести код вручную в консоли, например, и проверить его на работоспособность.

Платная подписка

Обычно я всегда отказываюсь от платной подписки на какие-либо сервисы, так как не всегда эта функция нужна. Зачем платить деньги, если можно и без этого пользоваться приложением с максимальным комфортом и удовольствием. Однако, у данного приложения все немного иначе реализовано — покупка платной подписки открывает заметно больше возможностей, вы будете видеть цели, останетесь без рекламных вставок и прочих ненужных вещей. И это действительно очень круто, так как программирование штука сложная и за такие вот мотивирующие элементы стоит платить.

Итог

Конечно, эта программа просто даст вам базовые понятия и знания — никто не гарантирует, что вы пройдете пару курсов и станете зарабатывать тысячи долларов. Нет, это просто основные понятия, позволяющие разобраться в языках и понять, что из этого вам более интересно. Только после этого можно брать в руки какой-то учебник или более продвинутый курс по определенному языку и изучать его более дотошно, заглядывать на разные ресурсы, тренировать память и так далее. Здесь же вам дают базу, но и этого достаточно, чтобы полюбить приложение буквально с первого взгляда. Оно того стоит.


Комментарии:
Не знаешь как раскрутить свой бизнес? Со...
Не знаешь как раскрутить свой бизнес? СоСогласитесь, сегодня интернет, является не просто площадкой для развлечения и просмотра различного контен...
Xiaomi G-Talks - набор для домашнего ана...
Xiaomi G-Talks - набор для домашнего анаДНК, безусловно, является интересной областью, которая позволяет вам узнать немного больше о своем происх...
Новая линейка игровых гарнитур от Logite...
Новая линейка игровых гарнитур от LogiteLogitech представила четыре новые модели игровой гарнитуры. ...
Xiaomi троллит Samsung Galaxy M20 за низ...
Xiaomi троллит Samsung Galaxy M20 за низСудя по всему, в Xiaomi действительно считают новую линейку Samsung Galaxy M реальным конкурентом своим б...
Honda покрыла золотом свои популярные пр...
Honda покрыла золотом свои популярные прАвстралийский филиал Honda отметила свой 50-летний юбилей завернув некоторые из своих самых знаковых прод...
Смартфон Honor 10i готовится к выходу...
Смартфон Honor 10i готовится к выходуВ базе данных европейского регулятора обнаружились сведения о смартфоне Honor, который проходит под модел...
Nokia 5.1 Plus получает больше памяти ...
Nokia 5.1 Plus получает больше памяти Nokia 5.1 Plus выпущенная еще в сентябре прошлого года с 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб памяти, теперь п...
Подборка лучших игровых наушников...
Подборка лучших игровых наушниковЕсли вы любитель шутеров и у вас есть приличные игровые наушники, то считайте, что 30% победы уже у вас в...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор AOPEN 27HC1R Pbidpx. Игровой монитор с FreeSync и 144 ГцОбзор AOPEN 27HC1R Pbidpx. Игровой монитор с FreeSync и 144 Гц
Обзор UGREEN 50578. Внешняя батарейка с беспроводной зарядкой QiОбзор UGREEN 50578. Внешняя батарейка с беспроводной зарядкой Qi
Обзор Acer Nitro 5 (AN515-42). Игровой ноутбук на базе RyzenОбзор Acer Nitro 5 (AN515-42). Игровой ноутбук на базе Ryzen
Обзор Harper HB-302. Беспроводные внутриканальные наушники для спортаОбзор Harper HB-302. Беспроводные внутриканальные наушники для спорта
Обзор плюсов и минусов Honor 10 Lite 3/32GB. Бюджетный смартфон с NFCОбзор плюсов и минусов Honor 10 Lite 3/32GB. Бюджетный смартфон с NFC
Предварительный обзор be quiet! Dark Bas...
Предварительный обзор be quiet! Dark BasСтоит сразу отметить, что данная модель корпуса меня заинтересовала в первую очередь своим цветом. На рын...
Обзор SoloLearn. Учим азы программирован...
Обзор SoloLearn. Учим азы программированПрактически каждый второй хочет стать программистом. Не потому, что любит заниматься этим делом или прост...
Предварительный обзор X2 Taraxx 1. Совер...
Предварительный обзор X2 Taraxx 1. СоверМы привыкли к более-менее одинаковой реализации всех компьютерных корпусов — они выглядят интересно, их о...
Обзор Напоминание о питье воды. Всё поня...
Обзор Напоминание о питье воды. Всё поняВ последнее время пользователи стали активно следить за своим здоровьем и это позволяет не только упорядо...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus C30...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus C30Если вы следите за рынком игровых проектов, то точно заметили растущую популярность VR-шлемов. Это действ...
Обзор Kingdom Hearts III. Игра с душой...
Обзор Kingdom Hearts III. Игра с душойИгра Kingdom Hearts III кардинально отличается от тех проектов, в которые вы играли ранее. Это вообще не ...
Предварительный обзор Lenovo Yoga Chrome...
Предварительный обзор Lenovo Yoga ChromeЕсли вы хоть немного разбираетесь в ноутбуках и следите за рынком электроники, то понимаете, что хромбуки...
Компания NEC рассказала о своих ключевых...
Компания NEC рассказала о своих ключевых30 января в Москве прошла пресс-конференция компании NEC, в рамках которой нам рассказали об общих тенден...
Предварительный обзор DeepCool Matrexx 5...
Предварительный обзор DeepCool Matrexx 5Геймеры уже давно перестали смотреть на корпус как на просто платформу для сборки компьютера. Это лет дес...
Hisense на выставке CES 2019...
Hisense на выставке CES 201910 января 2019 г. в Лас-Вегасе компания Hisense®, ведущий производитель бытовой техники и партнер чемпион...
Предварительный обзор IO Data GigaCrysta...
Предварительный обзор IO Data GigaCrystaНужно понимать, что на текущий момент рынок игровых мониторов уже настолько развит, что говорить о каких-...
Обзор FlamingCore. Для ценителей хардкор...
Обзор FlamingCore. Для ценителей хардкорБольшая часть современных игровых проектов для мобильных телефонов создается на основе копирования других...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor