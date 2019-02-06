Обзор SoloLearn. Учим азы программирования

Практически каждый второй хочет стать программистом. Не потому, что любит заниматься этим делом или просто обожает буквы складывать в сложный код, а потому, что сейчас это одна из самых востребованных профессий. Программисты нужны как на заводах, так и в студиях, которые просто сайты делают для продажи. Они нужны при создании игр, при разработке программного обеспечения, при проектировании чего-либо. Естественно, когда определенная профессия настолько востребована, то зарплата тоже будет заметно выше, чем у того же учителя или даже инженера. Вот только как начать свой путь к программированию, как дойти до того, чтобы понять основы и двигаться дальше? В программе SoloLearn есть целый курс, пройдя который вы изучите основные базовые принципы и сможете двигаться дальше к становлению программистом. Сегодня я расскажу, почему эта программа действительно важна и полезна.

Выбор языка

Для начала стоит выбрать тот язык, который вы хотите изучать. Нужно понимать, что на понимание азов и изучения более глубокой базы одного языка программирования уходят годы, так что прежде, чем начать изучать что-то, стоит понять какой язык для чего используется. Но, для начала всем советую пройти уроки по HTML, так как этот язык считается базовым и используется для программирования страниц в интернете. Это наиболее простой язык, который требует от вас лишь запомнить теги и потом правильно их открывать и закрывать. Во время изучения этого языка вам расскажут о принципах языковых пакетов и о том, где их чаще всего используют. Это позволит разобраться в основах и потом уже прочитать больше информации об интересных для вас направлениях. То есть, программа в полной мере задает вам базу, чтобы можно было от нее оттолкнуться и выбрать что-то более глубокое, сложное.

Уроки

Начинается любой урок с довольно простого объяснения о принципах работы языка, о его предназначении и так далее. Это полезно, так как нужно понимать всю суть программирования, без этого тяжело выйти на какой-то более высокий уровень. Далее, нам дают определенные базовые знания и сразу же их проверяют простенькими тестами, где можно просто перетянуть блоки текста и создать часть кода, которая тут же проверяется. Постепенно сложность возрастает и задания становятся более тяжелыми — нужно ввести код вручную в консоли, например, и проверить его на работоспособность.

Платная подписка

Обычно я всегда отказываюсь от платной подписки на какие-либо сервисы, так как не всегда эта функция нужна. Зачем платить деньги, если можно и без этого пользоваться приложением с максимальным комфортом и удовольствием. Однако, у данного приложения все немного иначе реализовано — покупка платной подписки открывает заметно больше возможностей, вы будете видеть цели, останетесь без рекламных вставок и прочих ненужных вещей. И это действительно очень круто, так как программирование штука сложная и за такие вот мотивирующие элементы стоит платить.

Итог

Конечно, эта программа просто даст вам базовые понятия и знания — никто не гарантирует, что вы пройдете пару курсов и станете зарабатывать тысячи долларов. Нет, это просто основные понятия, позволяющие разобраться в языках и понять, что из этого вам более интересно. Только после этого можно брать в руки какой-то учебник или более продвинутый курс по определенному языку и изучать его более дотошно, заглядывать на разные ресурсы, тренировать память и так далее. Здесь же вам дают базу, но и этого достаточно, чтобы полюбить приложение буквально с первого взгляда. Оно того стоит.