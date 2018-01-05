Обзор Spendee. Тратим деньги с умом

Контролировать личные расходы и доходы - очень важная задача, которая удается далеко не всем. Дело в том, что денег, как заведено, не хватает - вроде только получил зарплату, а денег в кошельке уже нет, карта пустая, и не совсем понимаешь на что потратил все. Плюс, иногда хочется или необходимо на что-то накопить денег, для этого нужно урезать свои расходы и для этого нужна хоть какая-то статистика. Данное приложение, Spendee, идеально подходит для того, чтобы забивать в телефон все свои расходы и исходя из этого уже контролировать себя, смотреть на что уходит больше всего денег, на чем можно сэкономить и так далее. Сегодня я расскажу вам все особенности этого продукта, объясню почему приложение мне так понравилась и почему я пользуюсь им каждый день. Поверьте, всего пара месяцев с программой и вы сможете спокойно контролировать себя в покупках и экономить на что-то нужное. Погнали!

Вносим данные

Для начала стоит выработать у себя привычку вносить абсолютно все расходы - проехались на метро или купили кофе на обед - все вносим. Это трудно, особенно если вы раньше этого не делали, но если постоянно после покупки вносить данные, то уже через неделю привыкаешь. В этом вся суть - мелкие траты тоже важны, особенно если вы тот же кофе покупаете каждый день на работе. Вносить данные очень легко - вы нажимаете на строку ввода, выбираете нужную категорию и все, можно написать сколько вы потратили, выбрать даже валюту, после чего расходы будут записаны и внесены в систему. Стоит отметить, что категорий у этого приложения достаточно много и вы сможете подобрать расходы максимально точно по типу. И, конечно, разработчик позаботился о том, чтобы у вас была возможность более гибко вносить данные и потом получать максимум полезной информации. Собственно, это меня и привлекло больше всего - внимание к деталям.

Конечно, к покупке кофе или продуктов питания некоторые детали вносить не стоит, это лишь лишняя трата времени, тогда как на какие-то крупные покупки стоит заполнять всю информацию. Например, пришли вы в магазин лыжных костюмов и купили себе для поездок в горах наборчик. В приложении стоит в строке описания написать заметку о том, что именно вы купили и можно даже местоположение магазина выбрать. Тогда, когда придет время подсчитывать баланс, вы будете понимать где потратили деньги и на что вы их потратили. Я так делаю с билетами на кино - ввожу название и свою оценку фильму после просмотра.

Управление счетом

Приложение так же позволяет не тратить лишнего времени на ввод всех данных - вы можете просто добавить в приложение свою личную карту, счет из банка или что-то в таком духе, после чего все ваши расходы и доходы будут записаны автоматически. Я подключил карту кредитную и каждый раз, когда плачу ею за что-либо, в приложении появляется информация о моих расходах. Это удобно, если вам не хочется все вводить вручную или вы просто забываете периодически это делать, а точность баланса для вас очень важна. И, маленькая хитрость, таким образом можно контролировать расходы жены или девушки - добавляем карту к себе в программу и смотрим куда идут наш семейный бюджет.

Итог

Мне, как активному пользователю с ограниченными средствами на месяц, очень важно видеть куда уходят мои деньги. Например, проведя статистику за три месяца, я заметил, что кофе, кино и заказ еды отнимают у меня львиную долю личных денег, тогда как замена лампочек в квартире на LED уменьшила расход денег на электричество. Такие мелочи, вроде бы, позволяют лучше распоряжаться своими деньгами и всегда знать на что вы их тратите. Всем советую настоятельно.