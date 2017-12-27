Обзор SyncMate. Синхронизация со всех устройств

Стоит отметить, что данное приложение будет интересно в первую очередь тем пользователям, которые пользуются техникой Mac от Apple и у которых много разных устройств, аккаунтов и накопителей, со всего этого хочется быстро и удобно копировать данные и информацию синхронизировать. Для меня этот вопрос стал достаточно важным в тот момент, когда для работы стал использовать сразу три смартфона, при том один на iOS, а другие на Android, плюс экшн камера, плюс разного рода накопители и получается, что все это в ручном режиме синхронизировать не очень удобно - отнимает тьму времени, не всегда все получается и так далее. Здесь же приложение SyncMate, которое позволяет делать это все куда быстрее, проще и активнее. Плюс, есть масса дополнительных особенностей, которые позволят с легкостью отказаться от других решений на рынке и пользоваться только этим. Давайте же посмотрим на то, что умеет SyncMate в действии.

Синхронизация

Вы можете синхронизировать контакты, сообщения, фотографии и видео, плюс кучу другого контента со своих мобильных устройств на компьютер Mac. Для этого вы просто подключаете смартфон к ноутбуку (я работаю на MacBook Air), нажимаете кнопку синхронизировать и все, получаете все контакты, сообщения и прочие вещи на своем ноутбуке в удобном виде. Это быстро и легко - подключил, нажал кнопку и все, работает. Плюс, вам не нужно думать о том, что именно синхронизировать, что выбирать и как это делать - можно поставить галочки и они сохранятся. Плюс, вы можете подключить как планшет/смартфон на iOS, так и Android устройства. Это тоже удобно, так как одна программа позволяет работать со всеми типами устройств сразу. И, конечно, это лишь малая часть того, что программа умеет - помимо работы со смартфонами и планшетами SyncMate так же умеет работать с кучей других хранилищ.

Например, вы можете подключить свой аккаунт от Google и синхронизировать контакты, фото, сообщения и так далее. Это весьма крутая фишка - вам даже подключать ничего не нужно, просто ввели аккаунт и когда добавляете что-то в календарь, на ноутбуке сразу все появится. Так же есть работа с камерами, с внешними накопителями, с другими компьютерами Mac, с iCloud, сервисами компании Microsoft и даже Dropbox. Если у вас есть данные на этих типах хранения, то вы всегда сможете быстро и легко синхронизировать их со своим компьютером. Это реально круто, так как ранее мне нужно было пользоваться целым ворохом программ для тех же задач.

Платная версия

Я не могу сказать, что платная версия прямо вам необходима и без ее использования вы не сможете получить нужный набор возможностей. Я сам пользовался обычной бесплатной версией, но когда у тебя так много устройств и хочется получить максимум комфорта, то вариант платной версии все же интереснее. Платная версия открывает определенные функции - экспортировать фото или видео, например, пользоваться какими-то крутыми фишками облачных сервисов и так далее. Правда, стоимость платной версии мне кажется слишком уж завышенной.

Итог

Программа оказалась весьма интересной и полезной, но она нужна лишь тем пользователям, у которых реально большой технопарк и хочется все это держать в узде. Если у вас один смартфон и вы просто хотите сообщения сохранить на компьютер или контакты, то есть масса более доступных и простых вариантов, которые вам тоже понравятся и которые принесут массу удовольствия от использования, плюс они полностью бесплатные. Здесь же для полного комфорта я все же купил полную версию, которая пусть и не сильно ударила по карману, но все же ударила.