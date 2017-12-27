Обзор SyncMate. Синхронизация со всех устройств

Стоит отметить, что данное приложение будет интересно в первую очередь тем пользователям, которые пользуются техникой Mac от Apple и у которых много разных устройств, аккаунтов и накопителей, со всего этого хочется быстро и удобно копировать данные и информацию синхронизировать. Для меня этот вопрос стал достаточно важным в тот момент, когда для работы стал использовать сразу три смартфона, при том один на iOS, а другие на Android, плюс экшн камера, плюс разного рода накопители и получается, что все это в ручном режиме синхронизировать не очень удобно - отнимает тьму времени, не всегда все получается и так далее. Здесь же приложение SyncMate, которое позволяет делать это все куда быстрее, проще и активнее. Плюс, есть масса дополнительных особенностей, которые позволят с легкостью отказаться от других решений на рынке и пользоваться только этим. Давайте же посмотрим на то, что умеет SyncMate в действии.
СинхронизацияВы можете синхронизировать контакты, сообщения, фотографии и видео, плюс кучу другого контента со своих мобильных устройств на компьютер Mac. Для этого вы просто подключаете смартфон к ноутбуку (я работаю на MacBook Air), нажимаете кнопку синхронизировать и все, получаете все контакты, сообщения и прочие вещи на своем ноутбуке в удобном виде. Это быстро и легко - подключил, нажал кнопку и все, работает. Плюс, вам не нужно думать о том, что именно синхронизировать, что выбирать и как это делать - можно поставить галочки и они сохранятся. Плюс, вы можете подключить как планшет/смартфон на iOS, так и Android устройства. Это тоже удобно, так как одна программа позволяет работать со всеми типами устройств сразу. И, конечно, это лишь малая часть того, что программа умеет - помимо работы со смартфонами и планшетами SyncMate так же умеет работать с кучей других хранилищ.
Например, вы можете подключить свой аккаунт от Google и синхронизировать контакты, фото, сообщения и так далее. Это весьма крутая фишка - вам даже подключать ничего не нужно, просто ввели аккаунт и когда добавляете что-то в календарь, на ноутбуке сразу все появится. Так же есть работа с камерами, с внешними накопителями, с другими компьютерами Mac, с iCloud, сервисами компании Microsoft и даже Dropbox. Если у вас есть данные на этих типах хранения, то вы всегда сможете быстро и легко синхронизировать их со своим компьютером. Это реально круто, так как ранее мне нужно было пользоваться целым ворохом программ для тех же задач.
Платная версияЯ не могу сказать, что платная версия прямо вам необходима и без ее использования вы не сможете получить нужный набор возможностей. Я сам пользовался обычной бесплатной версией, но когда у тебя так много устройств и хочется получить максимум комфорта, то вариант платной версии все же интереснее. Платная версия открывает определенные функции - экспортировать фото или видео, например, пользоваться какими-то крутыми фишками облачных сервисов и так далее. Правда, стоимость платной версии мне кажется слишком уж завышенной.
ИтогПрограмма оказалась весьма интересной и полезной, но она нужна лишь тем пользователям, у которых реально большой технопарк и хочется все это держать в узде. Если у вас один смартфон и вы просто хотите сообщения сохранить на компьютер или контакты, то есть масса более доступных и простых вариантов, которые вам тоже понравятся и которые принесут массу удовольствия от использования, плюс они полностью бесплатные. Здесь же для полного комфорта я все же купил полную версию, которая пусть и не сильно ударила по карману, но все же ударила.