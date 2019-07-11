Обзор TED. Учим иностранный язык...

Видео

Сегодня мы поговорим о весьма интересном приложении TED, которое позволяет смотреть видео на английском с субтитрами и получать информацию от носителей языка. Это крайне полезно для тех, кто уже имеет набор лексики и хочет подтянуть разговорную речь или просто привыкнуть к речи англоязычных людей.

Изучение языка

Стоит отметить, что в библиотеке TED есть довольно много интересного контента, который позволяет вам привыкнуть к английскому языку и послушать носителей языка, которые говорят так, как и обычные люди в США или Великобритании, например. Выбор видео очень большой, там есть разные темы и возможность подобрать то, что вам интереснее всего, действительно радует. Конечно, суть видео и всей платформы не в том, чтобы показывать ролики на определенную тему, а в изучении языка, но ассортимент все равно радует. Кроме того, у некоторых роликов есть описание как на английском, так и на русском языке — легче понять, о чем дальше пойдет речь. Хотя, с другой стороны, если вы решили изучать английский и готовы смотреть видео в оригинале, то перевести заголовок у вас точно получится. Лично мне количество видеороликов и их тематики очень понравились — есть из чего выбрать и что посмотреть.

Категории

Главная особенность платформы TED в возможности совершенно бесплатно просматривать видео на английском языке с субтитрами, или без них, для изучения языка. Вы можете очень много читать на английском, общаться в социальных сетях и играть в игры, но когда дело доходит до понимания речи человека, обычно случаются проблемы. Потому что пользователь только читает и воспринимает информацию исключительно посредством глаз, а не слуха. Если же задействовать еще и слух, то получается намного интереснее — вы понимаете больше слов, привыкаете к речи, после чего можно спокойно смотреть сериалы, фильмы или прямые трансляции на английском. Для большинства пользователей это большой плюс, так как мгновенно пропадают проблемы с восприятием голоса носителя языка. Конечно, далеко не сразу вы привыкаете и начинаете понимать то, что говорят на видео, но стоит немного потерпеть и все наладится.

Итог

Разработчики платформы продумали массу тема и разбили по категориям видео, которые создаются спикерами специально для этого приложения. Вы можете посмотреть на самые популярные ролики или перейти в раздел категорий и просмотреть там все, что только хочется. К примеру, есть масса интересной информации по саморазвитию, по дизайну, по разнообразным методикам мотивации и просто разговорный контент на отвлеченную тему. Это очень полезно — вы можете развиваться в разных направлениях и получать удовольствие от изучения сразу нескольких интересных тем. Либо же можно взять одну тему, допустим саморазвитие, и смотреть весь контент в этом направлении — тогда у вас будет приличный запас слов и легче будет понимать определенные термины. Вообщем, ситуация крайне приятная — достаточно лишь выбрать то, что вам подходит, и начать изучение.

Для пользователей, которые уже набрали базовые знания английского и хотят немного улучшить речь и понимание речи других людей, приложение TED действительно будет очень полезным. Оно легкое, простое в понимании, не требует от вас финансовых вложений или каких-то специальных навыков. Нет, достаточно просто зайти, включить просмотр видео и слушать то, что вам говорят. Желательно еще субтитры включать на первых порах, чтобы было понятно, что происходит на экране. Постепенно вам станет намного проще воспринимать то, что вам говорят на английском.