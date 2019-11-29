Обзор TV Time. Сериалы вовремя...

Даты релизов

Мы решили немного отойти от игр и поговорить о приложениях, которые тоже развлекают пользователя, но делают это в своей собственной манере. Например, сегодня мы поговорим о приложении, которое дает возможность смотреть сериалы и не пропускать свежие серии, что очень даже приятно. Итак, давайте смотреть.

Поиск фильмов

Если вы любитель смотреть сериалы и смотрите очень много контента, то понимаете, что следить за всеми релизами очень тяжело, практически нереально. У каких-то телеканалов серии выходят в четверг раз в две недели, у других — в субботу раз в неделю, третьи запускают свои проекты в понедельник. Благодаря этому приходится каждый день искать информацию о новых сериях, писать это в заметки или в блокнот, что крайне неудобно и сложно. С данным приложением никаких проблем с запоминанием серий не будет, ведь разработчики берут на себя задачу следить за всеми релизами. Вам нужно лишь добавить нужные сериалы и отметить, на каком этапе вы остановились, после чего приложение само проверит даты релизов и сует уведомлять вас о том, что в сеть вышла новая серия. Стоит уточнить, что уведомления идут об официальном релизе на ТВ, тогда как проверять русскую озвучку нужно будет уже самостоятельно.

Сериалы

Также порадовала функция поиска фильмов — вы можете посмотреть свежие новинки или фильмы, которые еще не вышли, после чего банально добавить их в список желаний. Это довольно удобно, ведь пользователь получает возможность хранить в смартфоне условную медиатеку интересных фильмов, которые стоит скачать в будущем. Более того, если у вас возникают трудности с выбором фильма, то приложение тоже готово помочь — достаточно выбрать жанр и просмотреть варианты с учетом фильтров и гибкой настройки. Это очень приятный момент, ведь пользователь получает возможность выбирать нужные ему категории и наслаждаться просмотром того контента, который действительно интересен. Стоит сказать, что данная функция приложения не раз спасала автора обзора — искать фильмы, которые ты еще не смотрел, действительно очень удобно и быстро. Всем советуем попробовать.

Итог

Помимо уведомления у новых сериях, программа строит некий календарь релизов, который позволяет спланировать свое время. Например, вы подписываетесь на все те сериалы, которые вы смотрите на данный момент. Это может быть как небольшой список, так и довольно увесистый — у меня получилось около десятка сериалов. Далее, переходим во вкладку сериалов и видим список проектов с прогрессом. А справа в верху есть кнопка «Еще не вышли», которая открывает нам возможность посмотреть на серии, которые будут выходить в ближайшем будущем. Здесь буквально по дням расписаны серии каждого проекта. Если вы смотрите сериалы в оригинале, то можно буквально в тот же день на официальном ресурсе или на торрентах скачать серию и посмотреть, если же смотрите в озвучке от сторонних студий, то прибавляйте к релизу серии два дня. Это очень удобно, на самом деле, ведь календарь сделали с умом.

Приложение действительно очень полезное, если вы являетесь большим поклонником западных сериалов и любите смотреть серии так быстро, как только можно. Конечно, для максимальной оперативности стоит обращать внимание исключительно на оригинальный перевод, так как русская озвучка всегда выходит с отставанием, но зато у вас всегда в смартфоне будет календарь с релизами, позволяющий понимать хотя бы примерно, когда выйдет следующая серия любимого шоу. Учитывая, что приложение полностью бесплатное, отказаться просто невозможно.