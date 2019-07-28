Обзор Tabletki. Полезный софт...

Поиск аптеки

Сегодня мы поговорим о крайне полезном приложении Tabletki, которое позволяет искать информацию о препаратах, получать инструкцию в удобной форме и искать аптеки, где можно купить то или иное лекарство. Это не игра и не развлекательный контент, однако приложение и правда может сделать вашу жизнь более простой и радостной. Рекомендуем ознакомиться.

Инструкция

Очень удобно, что разработчики приложения решили добавить в приложение карту с аптеками, в которых есть необходимое вам лекарство. Это достаточно удобно, ведь если вас срочно нужны таблетки от чего-либо, от головной боли, например, вам не захочется бегать по городу в поисках нужной аптеки. Достаточно просто открыть программу, вписать название нужных таблеток или любых других медикаментов и получить приличный перечень аптек по близости с указанием улиц и прочих моментов. Не скажу, что система работает прямо идеально, но я лично проверил и все таблетки, которые я искал (аспирин, парацетамол и ибупрофен) в заявленных аптеках были. Правда, как дела обстоят с более редкими или дорогими препаратами узнать не удалось — обычно такого рода препараты продают только по рецепту. Но, в целом, карта с аптеками работает просто шикарно и дает все необходимое, чтобы вы сразу шли по нужному адресу.

Также очень удобно пользоваться приложением для прочтения инструкции. Очень часто мы покупаем какие-то медикаменты не в пачке, а лентой, например, или в коробке может не оказаться самой инструкции. Либо же вы нашли у себя таблетки в ленте и хотите их выпить, но не помните, какая должна быть дозировка и как правильно их принимать. Чтобы не лазить в интернете в поисках правдивой информации, мы будем использовать эту программу. Просто запускаете поиск, вводите туда название препарата, получаете примерные варианты. То есть, даже если вы ошиблись в названии, программа выдаст вам несколько вариантов, которые похожи по названию, а вы уже сами выберете нужный вариант. После этого открывается меню с тремя пунктами — инструкция, в аптеках и аналоги. Это очень полезно, на самом деле, ведь вы получаете тонну информации прямо из первого меню после поиска.

Итог

В инструкции есть абсолютно вся та информация, которая есть в бумажной версии инструкции к таблеткам. Есть состав, фармакологические свойства, показания и противопоказания и, что самое полезное, есть способ применения и дозы. То есть, вы можете в любом месте в любое время открыть приложение, ввести туда название таблеток и получить абсолютно всю необходимую информацию. Кроме того, если какой-то препарат кажется вам слишком уж дорогим, и хочется подешевле, можно нажать на пункт с аналогами. Очень часто случается, что таблетки за 500 рублей можно найти в виде отечественного аналога за 50 рублей с абсолютно тем же составом и качеством, только упаковка другая. В приложении указывают состав действующих веществ и вы можете легко найти аналоги, чтобы сэкономить деньги. Естественно, это нужно делать только в том случае, если вы хоть немного понимаете в этом деле.

Приложение и правда очень полезное, а это, как по мне, самое важное. В последнее время мы видели просто тьму игр и программ, которые умеют нас развлекать, но сейчас пришло время поговорить о более важных вещах. Мы очень часто покупаем что-то в аптеке и теперь смартфон с установленным приложением позволит делать это проще, быстрее и даже дешевле. Обязательно попробуйте, ведь ничего платить за это не нужно, а функций и правда очень много. Особенно это будет интересно тем, кто следит за своим здоровьем и не ждет, пока само пройдёт.