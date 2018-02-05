Обзор Telegram X. Более крутая версия "телеги"

2018-02-05, Автор - Влад Волошин; Продукт - Telegram X; [175]
Современное общение в мессенджерах сильно изменилось, на то есть достаточно веские причины. Главная - теперь есть выбор. Если раньше у вас был только WhatsApp, да странный Viber, который практически не давал ничего интересного, то теперь приложений для обмена сообщениями так много, что голова идет кругом - Telegram, LINE, WhatsApp, Viber, Facebook Messanger и так далее. На фоне этого выбора пользователь уже начинает смотреть на функции, удобство, популярность среди своих друзей и знакомых, на легкость в плане работы с мобильным интернетом. В этом плане Телеграм показал себя очень хорошо, сейчас это мега-популярный вариант мессенджера и его версия клиента для смартфона Telegram X оказалась еще более продвинутой и интересной, для многих это будет интересное решение на каждый день. Теперь давайте посмотрим на то, что программа умеет, почему она пользуется спросом и что в ней такого крутого.

Настройки

Главная особенность данного клиента заключается в возможностях настройки - у вас больше тем на выбор, есть ночной режим, который выглядит просто потрясающе и лично я его даже днем не выключат. Стоит понимать, что версия клиента разрабатывалась специально для тех, кто уже пользовался классическим вариантом программы и хочет получить больше возможностей настройки, больше вариантов тем, внешнего вида и так далее. Не для всех это нужно, но если вы из тех, кто настраивает под себя все, то во вкладке Advanced есть все необходимое для максимально точной настройки приложения для своих задач. Здесь много переключателей, если вы даже не знаете как они работают, то просто переключайте их туда-сюда, дабы посмотреть на особенности и возможности клиента. Лично я так и сделал, нашел массу полезных штук и деталей, которые помогут общаться более продуктивно.

Мобильная сеть

Собственно, важной деталью клиента считают более высокую скорость работы при подключении к мобильной сети. Для теста я установил оба клиента и проверял на какой из них сообщения будут приходить быстрее при подключении через мобильную сеть. В плане получения данных особой разницы не заметил, сообщения приходят одновременно и картонки прогружаются одинаково быстро. Может разница в долях секунды, но на это как-то сложно обратить внимание, особенно когда есть хотя бы 3G, не говоря уже о сетях четвертого поколения. Там вы вообще разницу не заметите, как по мне.

Бонусы

Сейчас многие беспокоятся о том, чтобы их переписка была защищена от внешнего просмотра. Новый клиент Telegram эту функцию предоставляет и вся ваша переписка будет зашифрована, хотя и оригинальный клиент эту возможность дает, просто в новой версии ее вроде как улучшили немного. Для меня этот момент не так важен, ведь в моей переписке нет ничего секретного, но, если вы переживаете и хотите получить максимальную степень надежности - обязательно посмотрите на данный клиент, здесь система защиты улучшена и просмотреть вашу переписку сторонним людям будет практически нереально.

Итог

Приложение оказалось достаточно привлекательным, но во всем остальном - это вполне привычный вам мессенджер. Если у вас нет какого-то острого желания полазить в настройках и получить какие-то мелкие фишки, то можно забыть про это приложение, ведь скорость работы здесь примерно такая же, а в плане защищенности проверить программу мы не можем - не хакеры. Остается только косметическое отличие, которое интересует далеко не всех. С другой стороны - можно использовать мессенджер для другого номера на одном и том же телефоне, очень удобно для рабочих задач, например.


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