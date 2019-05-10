Обзор Vizant 957NK. Двухканальное зеркало с GPS-навигатором

Видео обзор

Какие только автомобильные видеорегистраторы сегодня не встретишь на прилавках магазинов. Однако из-за огромного количество девайсов, автовладельцам достаточно тяжело сделать выбор. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию видеорегистратор в форм-факторе зеркала, которые уже давно зарекомендовали себя как надежного помощника на дороге, особенно когда речь заходит о моделях, работающие на ОС Android. Встречайте, перед вами модель Vizant 957NK, получившая под свое управление множество полезных функций, стильный дизайн и приятный ценник. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Зеркало

GPS-модуль

Камера заднего вида

Адаптер для питания от автомобильного прикуривателя

USB-кабель

Резиновые крепежи для зеркала

3М-скотч

Саморезы для установки камеры заднего вида

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройство поставляется в стилизованной упаковке из плотного картона, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплектации с девайсом есть все необходимое для полноценной работы. Внутри коробки находятся:

Особенности

Конструкция видеорегистратора: зеркало заднего вида, с экраном

Количество камер: 2

Количество каналов записи видео/звука: 2/1

Поддержка HD: 1080p

Запись видео: 1920×1080 при 30 к/с

Функции: датчик удара (G-сенсор), GPS, детектор движения в кадре

Звук: встроенный микрофон

Матрица камеры: 10 млн пикс.

Диагональ сенсорного экрана: 7"

Wi-Fi

Поддержка SIM

Встроенная память: 16384 Мб

Поддержка карт памяти: microSD (microSDHC) до 32 Гб

Предустановленная навигация "Яндекс-навигатор"

FM-трансмиттер

Процессор: MTK6582 Quad Core 1.3GHZ

Операционная система Android 5.0

Гарантийный срок: 1 г.

Внешний вид

Vizant 957NK устанавливается на салонное зеркало и крепится при помощи двух резиновых хомутов, что позволило получить совместимость практически с любым автомобильным зеркалом заднего вида. Кроме того, данное решение позволит существенно увеличить обзор заднего вида.

На тыльной стороне устройства можно увидеть две мягкие вставки, которые отлично защищают родное зеркало автомобиля от различных повреждений при установке, а при помощи хомутов устройство отлично держится на своем месте и не смещается в различные стороны и не дрожит при движении автомобиля по неровностям.

Здесь же разместили и объектив видеорегистратора. Благодаря использованному механизму пользователю дается возможность отрегулировать его по горизонтали и выбрать необходимый угол наклона.

Понравится стиль решеток для теплоотвода, которые своими формами напоминают всеми известную марку автомобилей BMW.

На верхней гране девайса расположились следующие разъемы: GPS-модуль, слот для SIM и карты памяти microSD, подключения камеры заднего вида и разъем miniUSB для питания. Подобное расположение разъемов позволяет практически полностью скрыть от глаз проводку. Устройство идеально впишется в интерьер любого автомобиля.

Защищенная запись

Вкл/выкл устройства

Вкл/выкл микрофона

На нижнем торце видеорегистратора находятся три кнопки управления:

На лицевой части устройства, под зеркальным элементом, спрятался 7 дюймовый сенсорный дисплей. Благодаря большому размеру экрана вся информация хорошо читается практически под любым углом обзора.

Сенсорная составляющая отлично показывает себя в работе и на нажатия реагирует точно. За все время пользования мы ни разу не столкнулись с никакими проблемами.

За счет большого экрана вы легко сможете отслеживать свой маршрут перемещения через навигационный софт и даже пересматривать отснятые видео ролики. Кроме того, если вы будете использовать камеру заднего вида в качестве парковочной, то вы увидите даже небольшие детали на данном дисплее.

Второй блок камеры получил форму прямоугольника с закругленными углами с металлической ножкой крепления. Вы легко сможете установить ее не только снаружи, но и внутри автомобиля. Данную камеру можно использовать в качестве парковочной и для этого специально выделен отдельный кабель для подключения к питанию от фонаря заднего хода. В данном случае камера будет включаться лишь при переключении коробки передач на задний ход.

Софт и возможности

Vizant 957NK работает на базе ОС Android. Другими словами, вы получаете под свое управление полноценную систему и легко сможете установить необходимое программное обеспечение. Интерфейс девайса был адаптирован для того, чтобы пользователю было удобно использовать устройство в автомобиле. На главном экране находятся весь необходимый набор приложений для полноценной работы: GPS-навигатор, FM-радио, приложения и многое другое.

Отсюда же вы можете переключиться в режим видеорегистратора, чтобы видеть отображение картинки с камер. Вы можете включить, либо отключить отображение той или иной камеры. Понравилось то, что разработчики добавили в данный видеорегистратор голосовые подсказки на русском языке. К примеру, если вы забыли установить карту памяти, то система автоматически вас предупредит об этом.

Порадовало то, что в данном видеорегистраторе нет лишнего софта, которым бы вы не пользовались. По умолчанию здесь предустановлен Яндекс.Навигатор и Google карты. При необходимости вы легко сможете установить любое другое ПО для GPS навигации. Благодаря наличию слоту под SIM, вам не придется самостоятельно устанавливать и проверять наличие обновлений. Система автоматически произведет поиск и установку.

Также на борту есть предустановленное приложение «Стрелка» позволяющая своевременно оповестить пользователя о приближении к стационарной камере контроля скорости и сумеет предотвратить автовладельца от получения штрафов на дороге.

Благодаря тому, что данное устройство работает в одной паре с внешней GPS-антенной, пользователь получает точное позиционирование.

Кроме того, при помощи беспроводной сети Wi-Fi вы легко сможете организовать раздачу доступа к сети прямо в вашем автомобиле, либо вовсе перекачать записанные видео материалы на ваш смартфон.

Для этого вам необходимо скачать и установить мобильное приложение CarAssist. Данный инструмент позволяет осуществлять контроль съемки и дистанционной настройки видеорегистратора. Кроме того, следует отметить, что данное приложение отлично покажет себя в качестве дополнительной охранной системы. Если в видеорегистраторе сработает датчик удара, устройство автоматически сохранит изображение с фронтальной и камеры заднего вида, что позволит не остаться без доказательств о правонарушении и сохранить их на своем смартфоне.

За стабильную работу всей системы отвечает процессор MTK6582 Quad Core 1.3GHZ. Кроме того, устройство обзавелось встроенной памятью в 16 Гб, под установку различных приложений и других целей.

Запись видео

Дневная (основная камера)

Отдельное внимание следует уделить тому, что вы можете подключить к данному устройству свой смартфон и синхронизировать свои контакты, что позволяет отвечать и совершать телефонные звонки.Vizant 957NK поддерживает двухканальную запись. Основная камера записывает видео в разрешении 1920×1080 при 30 к/с. Этого более чем достаточно, чтобы запечатлеть номера мимо проезжающих автомобилей и использовать видеоролики в качестве доказательства вашей невиновности в суде. Да, не сказать, что запись является главной изюминкой данного видеорегистратора, однако не стоит забывать, что разработчики акцент сделали на другие составляющие. Камера заднего вида, хоть и не показывает высоких результатов для записи видео, однако сумеет стать отличным помощником при парковке. Для этого советуем обратиться к специалистам для правильной установки дополнительной камеры. Далее предлагаем ознакомиться с записанным видео материалом.

Дневная (камера заднего вида)

Ночная (основная камера)

Ночная (камера заднего вида)

Итоги

Подведем итоги по автомобильному видеорегистратору Vizant 957NK. Начнем с того, что перед вами видеорегистратор 10 в 1. В одном устройстве вы получаете сразу множество необходимых для современного автовладельца функций и среди них необходимо отметить следующее: видеорегистратор, навигатор, GPS-радар, интернет, бортовой компьютер, камера заднего вида и многое другое. В вашем распоряжении будет полноценная Android система, которая отлично показывает себя в работе. Среди плюсов Vizant 957NK следует отметить наличие большого 7-дюймового дисплея с сенсорным управлением, 3G-модуль, поддержка беспроводных подключений, стильный дизайн, отличный функционал и конечно же приятную цену. Из минусов может не понравиться лишь качество съемки камеры заднего вида, при условии, что вы будете использовать ее для видео фиксации, а не парковочной камеры.