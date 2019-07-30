Обзор WPS Office. Новый шикарный офис

Чтение и редактирование

Довольно часто я слышу от пользователей вокруг, что им не нравится привычный офис от компании Microsoft — он не очень удобен, если работаешь с разными видами контента и иногда коряво отображает то, что вы хотите в приложении открыть. К сожалению, найти действительно достойную замену очень тяжело, так как создавать свой собственный офис, да еще и под мобильную платформу, крайне тяжело. У многих просто нет таких ресурсов, чтобы выпустить продукт столь высокого уровня. Но, некоторые компании все же берутся за этот вопрос и у некоторых даже неплохо получается. Сегодня мы поговорим о приложении WPS Office, которое умеет открывать массу разнообразных офисных форматов и предоставляет широкий набор возможностей. Далеко не всем эта программа подойдет, но кому-то она точно понравится. Самое время посмотреть на то, что же данный софт умеет и почему ему стоит уделить внимание.

Начнем с того, что приложение спокойно запускает почти любой вид контента в офисном формате — можно открыть как документы в формате doc, так и в формате PDF, например. Вариантов и правда много, плюс есть даже поддержка слайдов, что крайне удобно. В классическом приложении от компании Microsoft для открытия слайдов нужно загружать отдельное приложение, которое еще и весит немало. Да, в фирменном софте можно еще и редактировать слайды, менять шаблоны и стили, но здесь вы можете легко просмотреть нужный контент и это главное. Иногда возникает острая необходимость именно просмотреть контент, получить от него удовольствие и насладиться его особенностями, а не редактировать. Хотя, конечно, возможность подправить контент у вас тоже есть и она тоже довольно удобно реализована. Конечно, не сравнить с работой на обычном компьютере, но иногда его нет под рукой.

Премиум-подписка

К примеру, вам скинули какие-то документы, вы их быстро просмотрели со смартфона и заметили ошибку или неточность. Если у вас нет под рукой компьютера, то вы можете просто нажать на клавишу правка и получить достаточно возможностей для исправления проблемы. Повторюсь, это совсем не то же, что и редактирование контента на компьютере или ноутбуке, но некоторые функции здесь есть.

Итог

Конечно, никто такой набор функций за просто так давать не будет и за все нужно платить. В данной ситуации премиум подписка дает такой набор функций, что прямо удивляешься, как разработчики смогли до всего этого додуматься. К примеру, здесь вы можете включить синхронизацию контента между смартфоном и компьютером через фирменный сервис, можете полностью отключить рекламу в приложении, получить 20 гигабайт облачного хранилища для сохранения документов в облаке. Есть еще функция водяного знака, подпись PDF, сжатие файлов и масса мелочей, которые действительно могут вас заинтересовать. Но, стоимость годовой подписки достаточно высокая и за эти деньги я бы мобильный офис брать не стал. С другой стороны, можно ведь пользоваться и бесплатной версией — просто получайте удовольствие от тех функций, которые уже имеются.

Для некоторых пользователей преимущества WPS Office будут действительно интересными и привлекательными, даже без учёта платной подписки и прочих бонусов. Мне очень понравилось меню приложения и то, как здесь реализована функция редактирования. Но, платить за платные функции я бы никогда не стал, а без них все же ощущается какая-то урезанность возможностей. Тем не менее, советую попробовать — кому-то такое точно понравится, ведь что-то новое обязательно приносит эффективность в работу. Что думаете?