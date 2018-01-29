Обзор Wish. Аналог Aliexpress...

В последнее время конкурентов у Aliexpress стало достаточно много - есть масса китайских магазинов, которые прямо точно копируют все особенности гиганта рынка, копируют ассортимент и все в таком духе, теперь стали появляться более локальные магазины. Например, сервис Wish позволяет заказывать товары в вашу страну с доставкой, у сервиса есть масса преимуществ и определенные детали, которых не хватает конкурентам. Стоит сразу уточнить, что я никоим образом не настаиваю на том, чтобы вы тут покупали, я не заставляю и не призываю вас делать покупки именно в Wish. Просто на глаза попалось достаточно интересное приложение, которое работает как надо и я решил вам об этом рассказать, показать и может кому-то будет полезно. Так что, давайте настроимся на позитив и поговорим о том, как здесь можно делать покупки, что есть в ассортименте и почему это стоит вашего внимания. Кстати, третий абзац будет очень интересным.

Ассортимент

Первое, чем меня порадовало приложение, это продуманное меню - смотрится адекватно, привлекательно, есть весь контент, который вам нужен для понимания о продукте. В верхней части приложения у нас имеется полоса прокрутки, там указаны все категории - гаджеты, часы, одежда, аксессуары, хобби и так далее. Стоит просмотреть все это, дабы понять какие категории здесь охвачены и тогда можно будет более точно понимать, что приложение вам может предоставить. Далее, на главном экране у нас расположены продукты по два в ряд, на одном экране помещается шесть девайсов, таким образом листать и выбирать устройство намного проще и быстрее. Когда вы нашли то, что вас интересует, вы просто нажимаете на картинку и открываете нужный девайс, одежду или что-то еще в таком духе. В плане ассортимента и меню меня приложение порадовало.

Подарок

Громадным плюсом, который меня сразу порадовал, является подарок при регистрации - вы входите в программу, вводите свои данные и приложение автоматически выдает вам список подарков, среди которых можно выбрать что-то для себя и получить это совершенно бесплатно. Вам нужно заплатить только за доставку, в моем случае это был доллар, так что если вам безделушки из списка интересны, то стоит заказать, тем более, что подарок выдают только раз, если откажетесь, то больше его не предлагают. И, это действительно приятный момент - еще не зашел, а лазерную указку уже подарили.

Преимущества

Главным преимуществом продукта является адекватное описание товаров. Если вы заходили на разные интернет-магазины Китая, то видели, что там все ужасно описано, разобраться даже в названии порой нереально, не говоря уже про информацию о продукте. Здесь все описания адекватно написаны, на русском языке я смог найти все, что мне нужно, если вы знаете английский, то еще проще будет. Плюс, здесь можно оставлять комментарии о продукте и если вы заходите на страницу товара, то там можно будет спокойно прочитать все описания и данные о доставке, почитать отзывы пользователей.

Итог

Сервис пока что кажется мне очень привлекательным и если вы периодически покупаете необходимые мелочи или электронику через китайские интернет-магазины, то я настоятельно советую вам посмотреть на то, что предлагают здесь. Я уже рассказал про особенности и ассортимент, про адекватное описание товаров, плюс подарок за регистрацию - тоже приятная мелочь. Осталось только посмотреть на то, как здесь работает система доставки и можно будет спокойно заказывать. Если вы уже пользовались этим приложением, то пишите в комментарии свои отзывы, нам интересно знать, что вы расскажете.