Обзор busuu. Изучать английский стало проще

Начну с того, что изучение английского языка - важнейшая составляющая моей жизни и для многих читателей, возможно, тоже. Ведь, в современном мире без знания хотя бы базового английского языка вы лишаетесь громадного количества возможностей. Вы не можете смотреть фильмы и сериалы в оригинале, наслаждаясь качественным актерским голосом и интонацией, вы не можете читать книги в оригинале, не можете нормально путешествовать по миру, ведь без английского будет даже пройти таможню проблематично. И это я еще ничего не сказал про такие будничные вещи как общение в сети, просмотр новостей и так далее. В изучении английского мне лично помогает сразу несколько программ и busuu является отличным вариантом для тех, кто только начинает учить английский или длительное время его не практиковал и хочет вернуть базовый уровень знаний. Да, именно базовый, ведь на более сложный уровень программа не выводит.

Вступление

Прежде, чем вас нагрузят сложными уроками и заданиями, программа дает вам возможность сесть и спокойно потренировать базовые вещи - понять как работают упражнения, как проговаривать текст, как выбирать правильные варианты. Это важный момент, ведь даже при учете того, что приложение получило достаточно дружелюбный интерфейс и пользоваться им легко, некоторые моменты все же пришлось изучать. Например, есть упражнение, в котором нужно проговорить какое-то слово, или даже фразу. Здесь не важна ваша интонация, важно четко проговорить слово в микрофон и программа распознает его, если нет - придется повторить. Или, если вы не можете в данный момент говорить в динамик, просто нажмите снизу на строчку текста и упражнение пропустят. Такие мелочи будет тяжело узнавать уже в процессе обучения, так что разработчики показали все в более понятной форме во время приветственного упражнения.

Общение

Очень крутой функцией приложения является возможность общаться с носителями других языков. Конечно, не все языки вам нужны, так что нужно еще поискать собеседника, но мне вот удалось - буквально на второй день использования программы я нашел девушку из Великобритании, которая учит русский и хочет общаться. Один день вы общаетесь с собеседником на его родном языке, второй - на вашем, это позволяет не только познакомиться и узнать о другом человеке больше интересного, но и улучшить свой язык в общении с реальным человеком.

Подписка

Да, у приложения есть премиум аккаунт и он стоит достаточно приличных денег, на самом деле, но я пока не вижу необходимости платить за что-то. Вы выбираете один язык для изучения, в моем случае это английский, и изучаете его постепенно, урок за уроком, можете общаться с другими людьми и так далее. Не ощущаю вообще никакой необходимости покупать премиум аккаунт, разве что бесит сама вывеска с предложением, которую запихивают буквально в каждый второй уголок приложения. Но, в целом, назвать платную подписку проблемой я не могу - она реализована очень адекватно.

Итог

Приложение меня очень порадовало своим простым и понятным интерфейсом, плюс всегда есть возможность спокойно и без проблем пообщаться с другими пользователями из сети, узнать о них получше, улучшить свой повседневный разговорный английский. Да, есть негативные моменты вроде того, что вам постоянно будут навязывать премиум-подписку, но никто не говорит о том, что ее нужно покупать. Я вот пользуюсь программой некоторое время и пока не могу сказать, что мне что-то мешает и что есть необходимость вкладывать деньги в подписку. В эру интернета платить за что-то стоит в самых редких случаях.