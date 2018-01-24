Обзор busuu. Изучать английский стало проще

2018-01-24, Автор - Влад Волошин; Продукт - busuu; [109]
Начну с того, что изучение английского языка - важнейшая составляющая моей жизни и для многих читателей, возможно, тоже. Ведь, в современном мире без знания хотя бы базового английского языка вы лишаетесь громадного количества возможностей. Вы не можете смотреть фильмы и сериалы в оригинале, наслаждаясь качественным актерским голосом и интонацией, вы не можете читать книги в оригинале, не можете нормально путешествовать по миру, ведь без английского будет даже пройти таможню проблематично. И это я еще ничего не сказал про такие будничные вещи как общение в сети, просмотр новостей и так далее. В изучении английского мне лично помогает сразу несколько программ и busuu является отличным вариантом для тех, кто только начинает учить английский или длительное время его не практиковал и хочет вернуть базовый уровень знаний. Да, именно базовый, ведь на более сложный уровень программа не выводит.

Вступление

Прежде, чем вас нагрузят сложными уроками и заданиями, программа дает вам возможность сесть и спокойно потренировать базовые вещи - понять как работают упражнения, как проговаривать текст, как выбирать правильные варианты. Это важный момент, ведь даже при учете того, что приложение получило достаточно дружелюбный интерфейс и пользоваться им легко, некоторые моменты все же пришлось изучать. Например, есть упражнение, в котором нужно проговорить какое-то слово, или даже фразу. Здесь не важна ваша интонация, важно четко проговорить слово в микрофон и программа распознает его, если нет - придется повторить. Или, если вы не можете в данный момент говорить в динамик, просто нажмите снизу на строчку текста и упражнение пропустят. Такие мелочи будет тяжело узнавать уже в процессе обучения, так что разработчики показали все в более понятной форме во время приветственного упражнения.

Общение

Очень крутой функцией приложения является возможность общаться с носителями других языков. Конечно, не все языки вам нужны, так что нужно еще поискать собеседника, но мне вот удалось - буквально на второй день использования программы я нашел девушку из Великобритании, которая учит русский и хочет общаться. Один день вы общаетесь с собеседником на его родном языке, второй - на вашем, это позволяет не только познакомиться и узнать о другом человеке больше интересного, но и улучшить свой язык в общении с реальным человеком.

Подписка

Да, у приложения есть премиум аккаунт и он стоит достаточно приличных денег, на самом деле, но я пока не вижу необходимости платить за что-то. Вы выбираете один язык для изучения, в моем случае это английский, и изучаете его постепенно, урок за уроком, можете общаться с другими людьми и так далее. Не ощущаю вообще никакой необходимости покупать премиум аккаунт, разве что бесит сама вывеска с предложением, которую запихивают буквально в каждый второй уголок приложения. Но, в целом, назвать платную подписку проблемой я не могу - она реализована очень адекватно.

Итог

Приложение меня очень порадовало своим простым и понятным интерфейсом, плюс всегда есть возможность спокойно и без проблем пообщаться с другими пользователями из сети, узнать о них получше, улучшить свой повседневный разговорный английский. Да, есть негативные моменты вроде того, что вам постоянно будут навязывать премиум-подписку, но никто не говорит о том, что ее нужно покупать. Я вот пользуюсь программой некоторое время и пока не могу сказать, что мне что-то мешает и что есть необходимость вкладывать деньги в подписку. В эру интернета платить за что-то стоит в самых редких случаях.


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор M-Horse Pure 1. Стильный и недорогой смартфонОбзор M-Horse Pure 1. Стильный и недорогой смартфон
Обзор gmb audio MHP-YUL-BK. Модель Обзор gmb audio MHP-YUL-BK. Модель "Монреаль"
Обзор Rapoo E9270P. Лучшая беспроводная клавиатура для моноблокаОбзор Rapoo E9270P. Лучшая беспроводная клавиатура для моноблока
Обзор MARVO Ice Dragon VAR-156. Игровая клавиатура с RGB-подсветкойОбзор MARVO Ice Dragon VAR-156. Игровая клавиатура с RGB-подсветкой
Обзор A4TECH X-7120. Набор из мышки A4Tech X-710BK и коврика A4Tech X7-200MPОбзор A4TECH X-7120. Набор из мышки A4Tech X-710BK и коврика A4Tech X7-200MP
Предварительный обзор Thermaltake View 7...
Предварительный обзор Thermaltake View 7Компьютерные корпуса перестали быть исключительно креплением всех ваших элементов начинки. Если еще лет п...
Обзор No.Draw. Для любителей раскрасок...
Обзор No.Draw. Для любителей раскрасокВ последнее время пользователи стали очень много времени уделять играм, которые ранее интересовали ту же ...
Предварительный обзор Razer Nommo. Колон...
Предварительный обзор Razer Nommo. КолонУ компании Razer есть много интересных продуктов, все они достаточно круто выглядят, стоят дорого и дают ...
Предварительный обзор Moviphone. Телефон...
Предварительный обзор Moviphone. ТелефонИдея встроить в мобильный телефон проектор уже не первый раз приходит в голову инженерам, но вот популярн...
Обзор спецоперации "Припять" в Warface...
Обзор спецоперации Несмотря на то, что я большой фанат PvP режимов в игре Warface, разработчики так же радуют новыми спецопе...
Предварительный обзор Razer Project Lind...
Предварительный обзор Razer Project LindПрежде, чем вы начнете говорить о том, что данный ноутбук выглядит нереальным и что его никогда не выпуст...
Обзор World of Warships Blitz. Лучшая мо...
Обзор World of Warships Blitz. Лучшая моНаверное, я никого не удивлю, если скажу, что компания Wargaming является ярким примером того, как можно ...
Предварительный обзор Dell Alienware AW3...
Предварительный обзор Dell Alienware AW3Когда впервые видишь монитор Alienware AW3418HW на фотографиях или вживую, то первая мысль в голове лишь ...
Обзор DQ Heroes. Игра на длительное врем...
Обзор DQ Heroes. Игра на длительное времНесмотря на развитость мобильных игр и большие возможности любого современного смартфона, разработчики иг...
Предварительный обзор Cooler Master Mast...
Предварительный обзор Cooler Master MastКомпьютерный корпус - достаточно важная составляющая вашего настольного ПК, хотя многие и пренебрегают им...
Обзор Elmedia Player. Красиво и удобно...
Обзор Elmedia Player. Красиво и удобноПлееры для просмотра фильмов и сериалов на компьютере в последнее время утратили свою популярность, плюс ...
Предварительный обзор Cooler Master COSM...
Предварительный обзор Cooler Master COSMКомпьютерный корпус является лишь каркасом для сборки компьютера в определенном диапазоне бюджета - если ...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor