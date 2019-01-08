Обзор goodreads. Ищем книги

В последнее время читать стало модно – пользователи стали активнее читать электронные книги, бумажные варианты и так далее. Меня, как большого фаната художественной литературы, это очень радует. Однако, если вы много времени проводите за чтением, то рано или поздно приходит понимание того, что вы не знаете, какую книгу хочется читать дальше. Например, я прочитал двадцать детективов подряд и просто не знаю, что мне попробовать нового. Всегда есть шанс того, что новая книга будет гораздо хуже предыдущей, плюс иногда банально тяжело найти что-то новое. В таких ситуациях я всегда прибегаю к помощи специальных сервисов, которые рекомендуют книги на основе того, что я уже прочитал. Естественно, далеко не всегда такие сервисы работают так, как нужно. Бывают случаи, когда программа предлагает прочитать совершенно ужасный роман. Даже сервис goodreads, о котором мы сегодня поговорим, чистенько промахивается.

Ставим себе цель

Сервис сразу встречает нас сообщением с предложением поставить себе цель. Обычно такого рода цели ставят на месяц или год, здесь вариант именно на год. Естественно, это мотивация исключительно для вас – никто проверять или требовать ничего не станет. Я поставил себе цель в 30 книг на год, это вполне реальная цель, если уделять этому процессу достаточно времени. Все, теперь в приложение вы будете отмечать прочитанные книги, создавая свою виртуальную библиотеку. Эта цель позволяет активнее читать и всегда знать, что впереди еще столько то целей осталось. И, конечно, в конце года, когда вы прочитаете нужное количество книг, ощущение шикарное. Идеальный вариант, кстати, для мотивации детей – ставим цель и обещаем за ее выполнение какой-то подарок. Однако, на этом наше путешествие в мир книг только начинается, ведь разработчики подготовили массу интересного для тех, кто любит читать и развиваться.

Сканируем книги

Очень интересная функция, которую я ранее не видел в других программах. Вы можете открыть приложение, запустить сканер и навести его на книгу. Дальше программа определит по обложке, что это за книга и как она называется. На экране появится выбранная вами книга и можно будет посмотреть на информацию о ней, почитать отзывы и так далее. Очень удобно пользоваться этим в магазине, чтобы не писать название книги вручную. Кроме того, если у вас дома на полке стоит много книг и вы хотите добавить их себе в цифровую библиотеку, то тоже не нужно каждую добавлять в ручном режиме. Сканируешь нужную книгу, добавляешь ее и все. Очень удобно и интересно, подобных функций я давно не видел. Когда-то были программы, которые сканировали штрихкод, но он может быть закрыт в магазине.

Рекомендации

Мне важнее всего иметь под рукой сервис, который будет подсказывать новые интересные книги для чтения на основе того, что я уже читал. Для многих пользователей, которые хотят познакомиться с новой литературой, это тоже довольно необходимо. Оказалось, что данное приложение действительно умеет предлагать книги правильно. Для начала вам говорят отметить несколько книг, которые вы уже читали. Вы ставите им оценку и потом приложение предлагает посмотреть еще варианты. Советую посмотреть книг сорок, тогда рекомендации будут более точными. Дальше, прилодение будет самостоятельно рекомендовать вам разного рода литературу. Иногда получается найти что-то очень интересное и необычное, что тяжело встретить в магазине или на просторах интернета. Все прочитанные книги выебут можете добавлять в свою виртуальную библиотеку и знать, какие произведения вы уже прочли, а какие только планируете. Обязательно рекомендую попробовать программу и оценить, насколько она удобная и практичная.