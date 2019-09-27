Обзор iBOX Combo GT. Комбо-устройство: видеорегистратор + GPS информер

2019-09-27, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - iBOX Combo GT; [126]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию автомобильный видеорегистратор, получивший под свое управление функции GPS информера, что позволяет не только записывать видео в высоком разрешении Full HD, но и предупреждать водителя о приближении к той или иной стационарной камере и предотвратить получение штрафа. Встречайте, перед вами iBOX Combo GT. Давайте детальнее изучим данную новинку.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в привычной для компании iBOX стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено следующее:
  • Автомобильный видеорегистратор
  • Крепление на лобовое стекло автомобиля
  • Адаптер питания от прикуривателя
  • Комплект предохранителей
  • Кабель USB
  • Документация

Внешний вид и функционал

Перед нами стильный, компактный видеорегистратор, который сумеет вписаться в интерьер любого автомобиля. Строгий и подчеркнутый дизайн, как нам кажется, придется по душе большинству покупателей. Корпус выполнен из пластика в черном цвете. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось.

Спереди обосновался объектив камеры, ИК-подсветка и динамик. Разработчики использовали 4 Мп матрицу CMOS 1/3".

На противоположной стороне разместился большой 2.7 дюймовый TFT дисплей и светодиодный индикатор состояния работы. Под экраном можно увидеть логотип компании производителя.

Справа находится слот для карты памяти microSD (до 64 Гб).

Слева разместились кнопки управления: вверх/вниз.

Сверху расположены еще четыре функциональные кнопки и разъем для крепления на лобовое стекло автомобиля.

Адаптер питания подключается непосредственно к креплению, так как здесь находится GPS модуль. Подобное решение позволяет, при необходимости, быстро отсоединить устройство от крепления и вынести его за пределы автомобиля. За автономную работу отвечает аккумулятор емкостью в 170 мАч, чего достаточно, чтобы отснять весь необходимый видео и фотоматериал без подключения к питанию.

Снизу размещена кнопка Reset, микрофон и два разъема: microUSB и HDMi.

Устройство работает на базе процессора Ambarella A7LA30D и показывает отличные результаты в работе. Начинка девайса позволила заполучить множество полезных функций, которые, как нам кажется, несомненно сумеют привлечь внимание покупателей. Среди них отдельно следует выделить возможность выставить лимит скорости, включить функцию контроля полосы LDWS, активировать «Антисон» и многое другое.

Однако покупателей больше привлечет возможность обнаруживать стационарные камеры контроля, которых, как показывает практика, с каждым годом становится все больше. Видеорегистратор iBOX Combo GT тестировался в Казани, где буквально каждые 100 метров можно встретить всевозможные камеры. Устройство отлично показало себя в работе, своевременно оповещая о том, что перед нами та или иная модель камеры. При приближении к ней на экране устройства появляется подробная информация о допустимой, вашей скорости, тип камеры и расстояния до нее. Все это сопровождается голосовыми подсказками. При въезде на участок «Автодории» устройство фиксирует начальную и конечную точки, что очень удобно. В меню настроек, при необходимости, тот или иной тип стационарных камер можно отключить.

Разработчики добавили очень удобную функцию, которая будет своевременно напоминать пользователю о необходимости обновить базу GPS.

Интерфейс видеорегистратора достаточно информативен. На главном окне отображаются все включенные функции и даже ваша текущая скорость. Меню разделено на три вкладки, где пользователю дается возможность полностью, детально настроить все необходимые функции под свои предпочтения. Другими словами, здесь лучше всего задержаться. Разобраться во всех тонкостях, благодаря интуитивно понятному меню, сумеют даже самые неопытные пользователи.

Устройство получило возможность записывать видео в высоком разрешении Full HD (при 30 к/с) и HD (при 30 и 60 к/с). Качество записанных видео на хорошем уровне. Угла обзора в 170 градусов достаточно, чтобы запечатлеть все происходящее впереди вашего автомобиля. Номера мимо проезжающих автомобилей читаются хорошо даже в темное время суток, а все благодаря функции WDR, которую мы советуем не отключать. Далее предлагаем ознакомиться с записанными видео роликами:

Дневная запись (Full HD 30 к/с)

Ночная запись (Full HD 30 к/с)

Итоги

Подводя итоги по автомобильному комбо-видеорегистратору iBOX Combo GT, следует отметить, что перед нами отличное решение для автовладельцев, позволяющее не только записывать видео в высоком разрешении, но и оповещать пользователя о стационарных камерах, что существенно сбережет ваш семейный бюджет. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, отличный функционал, возможность устанавливать пользовательские точки GPS, хорошая съемка и конечно же приятная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.

Особенности

  • Конструкция видеорегистратора: обычная, с экраном
  • Количество камер: 1
  • Количество каналов записи видео/звука: 1/1
  • Поддержка HD: 1080p
  • Запись видео: 1920×1080 при 30 к/с
  • Режим записи: циклическая, запись без разрывов
  • датчик удара (G-сенсор), GPS, детектор движения в кадре
  • Запись: времени и даты, скорости
  • Звук: встроенный микрофон (с возможностью отключения), встроенный динамик
  • Матрица: CMOS 1/3" 4 млн пикс.
  • Угол обзора: 170° (по диагонали)
  • Стабилизатор изображения
  • Ночной режим: ИК-подсветка
  • Функция WDR
  • Материал линз: стекло
  • Длительность видеоролика: 1 мин, 2 мин, 3 мин, 5 мин
  • Защита от записи
  • Запись события в отдельный файл
  • Емкость аккумулятора: 170 мАч
  • Диагональ экрана: 2.7"
  • Поддержка карт памяти: microSD (microSDHC) до 64 Гб
  • Процессор: Ambarella A7LA30D
  • Функция "Фильтр скорости", функция "допустимое превышение лимита", функция "AutoMute" (Автоприглушение), контроль полосы движения LDWS, функция контроля дистанции FCWS, функция "Антисон", функция "Моя максимальная скорость", включение / отключение базы данных камер, определение камер на светофорах и автобусных полосах, добавление точек в GPS базу камер

Комментарии и отзывы iBOX Combo GT
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