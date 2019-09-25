Обзор iBOX Combo GTS. Комбо-устройство 2 в 1: регистратор + GPS информер

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании iBOX, которая не перестает радовать своих покупателей стильными, недорогими, и в то же время многофункциональными девайсами. Встречайте, перед вами автомобильный комбо-видеорегистратор, модель Combo GTS.

Видео обзор

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Комбо-видеорегистратор

Крепление на лобовое стекло автомобиля

Адаптер питания от прикуривателя

Комплект предохранителей

Кабель USB

Документация

Устройство поставляется в стилизованной упаковке из плотного картона, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено следующее:

Внешний вид и функционал

Перед нами компактный, стильный автомобильный видеорегистратор, который сумеет вписаться в интерьер любого автомобиля. Корпус устройства выполнен из пластика, к качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

На лицевой части видеорегистратора находится объектив камеры, рядом с которым разместилась ИК-подсветка. Здесь же спрятан динамик.

На противоположной стороне можно увидеть 2.7-дюймовый экран и светодиодный индикатор состояния работы.

Сверху обосновались сразу четыре кнопки управления и разъем для подключения крепления на лобовое стекло автомобиля.

Следует отметить, что питание подключается непосредственно к самому креплению. Так как здесь же находится блок GPS. Удобно ли это? Конечно же да. Если вам необходимо вынести видеорегистратор за пределы вашего автомобиля, вам достаточно отсоединить устройство лишь от крепления. Устройство получило под свое управление аккумулятор мощностью в 170 мАч. Да, похвастаться емкостью аккумулятора iBOX Combo GTS не может. Однако этого вполне достаточно для того, чтобы отснять необходимый видео и фотоматериал за пределами авто.

Снизу находится кнопка Reset, USB, HDMi и микрофон.

Слева размещены две функциональные кнопки: вверх/вниз.

Справа находится слот для карты памяти microSD.

Контроль полосы движения LDWS

Антисон

Моя максимальная скорость

Добавление точек в GPS базу камер

Устройство работает на базе процессора Ambarella A7 и матрицы OMNIVISION 4689. Данный тандем позволил существенно расширить возможности видеорегистратора и добавить в него множество интересных и полезных функций, среди которых следует отметить следующие:

Однако главным достоинством девайса является информирование пользователя о приближении к стационарным камерам контроля скорости, определение камер на светофорах и автобусных полосах и даже «Автодория» с указанием точки начала и завершения. Другими словами, данный видеорегистратор будет идеальным помощником на дороге. При приближении к камерам контроля скорости на экране появляется точная информация о типе камеры, допустимой/вашей скорости движения и расстояния до нее. Устройство показало хорошие результаты. Другими словами, iBOX Combo GTS быстро окупит себя и предотвратит пользователя от получения писем «счастья». Кроме того, пользователям дается возможность включить функцию, которая своевременно оповестит вас о том, что необходимо обновить базу камер.

Меню видеорегистратора разделено на несколько вкладок. Здесь пользователям дается полностью подстроить все необходимые функции под свои предпочтения. Есть возможность установить ограничение скорости и выставить максимальную допустимую скорость. Здесь же вы можете включить G-сенсор, WDR, ночной режим и многое другое. Другими словами, в данном пункте лучше потратить некоторое время и детально изучить весь функционал. Благодаря простому и понятному интерфейсу, даже самые неопытные пользователи сумеют интуитивно разобраться во всех тонкостях.

Дневная запись (Super HD)

iBOX Combo GTS получил возможность записывать видео в высоком разрешении Super HD и Full HD. Качество картинки не может не порадовать. Дневная записей на высоте. Номера мимо проезжающих автомобилей видны отчетливо. Другими словами, данный видеорегистратор не пропустит не одну малейшую деталь вашей поездки. Угла обзора в 170 градусов более чем достаточно для того, чтобы запечатлеть все, что происходит впереди вашего автомобиля. Ночная запись также показывает хорошие результаты. Даже не в освещенных улицах устройство позволяет запечатлеть все в кадре. В этом помогает функция WDR, которую, при необходимости можно выключить. Далее предлагаем познакомиться с записанным видео материалом:

Ночная запись (Super HD)

Итоги

Особенности

Конструкция видеорегистратора: обычная, с экраном

Количество камер: 1

Количество каналов записи видео/звука: 1/1

Запись видео: 2304×1296 при 30 к/с, 1280×720 при 60 к/с

Режим записи: циклическая, запись без разрывов

Функции: датчик удара (G-сенсор), GPS, детектор движения в кадре

Матрица камеры: CMOS 1/3" 4 млн пикс.

Угол обзора: 170° (по диагонали)

Стабилизатор изображения

Ночной режим: ИК-подсветка

Функция WDR

Материал линз: стекло

Длительность ролика: 1 мин, 2 мин, 3 мин, 5 мин

Емкость аккумулятора: 170 мАч

Диагональ экрана: 2.7"

Поддержка карт памяти: microSD до 32 Гб

Процессор: Ambarella A7LA50D

Функции: "Фильтр скорости", "допустимое превышение лимита", "AutoMute", контроль полосы движения LDWS, контроля дистанции FCWS, "Антисон", "Моя максимальная скорость", включение / отключение базы данных камер, определение камер на светофорах и автобусных полосах, добавление точек в GPS базу камер.

Подводя итоги по iBOX Combo GTS, следует отметить, что перед нами отличный комбо-видеорегистратор, позволяющий получить одновременно и качественную съемку видео и GPS-информер, который своевременно оповестит пользователя о приближении к стационарным камерам контроля скорости. Кроме того, данный девайс получил под свое управление огромное количество полезных функций, которые, как нам кажется, несомненно сумеют привлечь внимание покупателей. Стильный дизайн, отличный функционал, хорошая начинка, запись видео в высоком разрешении Super HD, доступная цена, все это является несомненно большим преимуществом. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось.