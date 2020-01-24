Обзор iBOX F5 LASERVISION SIGNATURE. Видеорегистратор с радар-детектором

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию автомобильное комбо-устройство от компании iBOX, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами модель F5 LASERVISION SIGNATURE. Напоминаем, что в нашей лаборатории уже успела побывать старшая версия данного устройства, которая отличается наличием Wi-Fi модуля.

Видео обзор

Комплект поставки и цена

Автомобильный комбо-видеорегистратор

Крепление на лобовое стекло

Защитный чехол

Провод питания

Кабель USB

Адаптер microUSB

Документация

На момент написания обзора устройство можно было приобрести приблизительно за 12 000 рублей. iBOX F5 LASERVISION SIGNATURE поставляется в премиальной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя следующее:

Внешний вид и функционал

По своему дизайну iBOX F5 LASERVISION ничем не отличается от своего старшего брата. Корпус выполнен из прочного пластика в черном цвете с матовым покрытием, на котором не сильно заметно остаются следы от пальцев. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

На лицевой стороне устройства размещен объектив камеры. Модель обзавелась достаточно мощной матрицей Sony Exmor IMX323. Рядом можно увидеть приемную линзу радар-детектора.

Пользователям дается возможность приобрести специальный CPL-фильтр, который позволяет существенно уменьшить попадания в кадр солнечных бликов. Установить его не составит особого труда, для этого достаточно просто прикрутить его к объективу.

На тыльной стороне корпуса размещен 2.4 дюймовый TFT дисплей и динамик. Здесь же можно увидеть функциональные кнопки управления и светодиодный индикатор состояния работы. Информативность дисплея не может не порадовать, здесь пользователям доступная вся информация о поездке.

Снизу находится слот для карты памяти microSD и микрофон.

Слева расположен разъем для подключения зарядки, разъем miniUSB и кнопка Reset.

Сверху обосновалась кнопка вкл/выкл устройства и разъем для крепления на лобовое стекло.

Использованный механизм крепления надежно фиксирует комбо-видеорегистратор и позволяет поворачивать устройство на 360 градусов, что дает возможность, при необходимости, развернуть его в салон вашего автомобиля.

Меню видеорегистратора разделено на две вкладки. Первая позволяет выполнить настройки радар-детектора, а вторая видеорегистратора. Благодаря простому и понятному интерфейсу, разобраться в настройке комбо-видеорегистратора сумеет даже самый неопытный пользователь. Дается возможность настроить штампы времени, даты, установить государственный номер автомобиля, вкл/выкл те или иные функции, установить ограничение скорости и многое другое. Здесь же пользователи могут включить функцию LDWS, позволяющая своевременно предупредить водителя о том, что он съезжает с полосы движения.

Дневная запись

iBOX F5 LASERVISION SIGNATURE работает на базе мощного процессора Ambarella A12A35 и записывает видео в высоком разрешении 2304х1296 при 30 к/с. Угол обзора составляет 170 градусов, чего более чем достаточно, чтобы запечатлеть все происходящее впереди вашего автомобиля. Дневная запись показала отличные результаты в работе. Номера мимо проезжающих автомобилей видны отчетливо и их легко можно использовать, в случае необходимости, в качестве доказательства вашей невиновности в суде. Ночная запись также показывает хорошие результаты в работе и полностью справляется со всеми поставленными задачами даже не в освещенных фонарями улицах. Отдельное внимание следует уделить тому, что в данном устройстве предусмотрена функция автоматической регулировки яркости, которая обеспечивает оптимальный уровень для работы в зависимости от окружающего освещения. Далее предлагаем просмотреть примеры записи:

Ночная запись

Теперь о самой главной изюминке комбо-видеорегистратора – радарной составляющей. iBOX F5 LASERVISION, в отличии от своих конкурентов, имеет реальную сигнатуру, которая безошибочно определяет камеры по имени. Другими словами, устройство фильтрует камеры по их типу, что в действительности дает реальную защиту для автовладельца от ложных помех и срабатываний. А все благодаря использованию новой технологии LaserVision Technology, которая позволила распознавать комбо-устройству даже современные лазерные полицейские радары, среди которых следует отметить следующие: Полискан, Амата, Кордон в спину. Отдельное внимание следует уделить тому, что данное устройство определяет и своевременно оповещает пользователя о 47 различных типах камер по GPS: на среднюю скорость, автоураган, кордон, азимут, автобусная полоса, «камера в спину», контроль обочины и многие другие. После обнаружения камеры на дисплее отображается подробная информация о типе камеры, ваша и допустимая скорость и расстояние до нее. Для удобства разработчики добавили голосового помощника.

Приятным бонусом является то, что комбо-видеорегистратор оснащен интересными функциями, среди которых следует выделить «Управление жестами». Данное решение позволяет пользователю отключить звук простым взмахом руки.

Итоги

Особенности

Подводя итоги по автомобильному комбо-видеорегистратору iBOX F5 LASERVISION, следует отметить, что перед нами идеальное решение для современного автовладельца, который ищет для себя действительно многофункционального и надежного помощника на дороге. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, хорошая начинка, отличный функционал, качество записи, обнаружение полицейских радаров и камер контроля скорости. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось. Как нам кажется, комбо-видеорегистратор полностью оправдывает свою стоимость и бьет конкурентов на повал.Процессор: Ambarella A12A35 GPS, Глонасс, база станционарных камер (SpeedCam) Обнаружение «Стрелки», камер средней скорости Защита от обнаружения системами: VG-2, Spectre 4, Spectre Elite Детектор лазерного излучения Угол обзора лазерного детектора: 360 градусов Диапазоны: X – 10.525 ГГц, Ка – 34.70 ГГц, К – 24.150 ГГц, Лазер – 800-1100 на (360 градусов) Обнаружение радаров: Вокорд «Циклоп», Кречет, Robot, Кордон-Ст, Визир, Крис, Беркут, Радис, RedSpeed, Арена, Сокол, MESTA, Кордон, Стрелка-СТ, Поток-С, Одиссей, Автодория, Атоураган, Стрелка, Полискан Сигнатурный анализ Память настроек Функция «Антисон» Функция «Куранты» Тип антенны: патч Тип комбо: 3 в 1 Запись видео: 2304х1296 при 30 к/с Поддержка HD: 1296р Угол обзора: 170 градусов Ночной режим Wi-Fi Оптимизация качества видео WDR Стабилизатор изображения Формат записи/видеокодек: Mov/H.264 Матрица: Sony Exmor IMX323 Размер экрана: 2.4 дюйма