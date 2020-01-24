Обзор iBOX F5 LASERVISION SIGNATURE. Видеорегистратор с радар-детектором

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию автомобильное комбо-устройство от компании iBOX, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами модель F5 LASERVISION SIGNATURE. Напоминаем, что в нашей лаборатории уже успела побывать старшая версия данного устройства, которая отличается наличием Wi-Fi модуля.
Видео обзор
Комплект поставки и ценаНа момент написания обзора устройство можно было приобрести приблизительно за 12 000 рублей. iBOX F5 LASERVISION SIGNATURE поставляется в премиальной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя следующее:
- Автомобильный комбо-видеорегистратор
- Крепление на лобовое стекло
- Защитный чехол
- Провод питания
- Кабель USB
- Адаптер microUSB
- Документация
Внешний вид и функционалПо своему дизайну iBOX F5 LASERVISION ничем не отличается от своего старшего брата. Корпус выполнен из прочного пластика в черном цвете с матовым покрытием, на котором не сильно заметно остаются следы от пальцев. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.
На лицевой стороне устройства размещен объектив камеры. Модель обзавелась достаточно мощной матрицей Sony Exmor IMX323. Рядом можно увидеть приемную линзу радар-детектора.
Пользователям дается возможность приобрести специальный CPL-фильтр, который позволяет существенно уменьшить попадания в кадр солнечных бликов. Установить его не составит особого труда, для этого достаточно просто прикрутить его к объективу.
На тыльной стороне корпуса размещен 2.4 дюймовый TFT дисплей и динамик. Здесь же можно увидеть функциональные кнопки управления и светодиодный индикатор состояния работы. Информативность дисплея не может не порадовать, здесь пользователям доступная вся информация о поездке.
Снизу находится слот для карты памяти microSD и микрофон.
Слева расположен разъем для подключения зарядки, разъем miniUSB и кнопка Reset.
Сверху обосновалась кнопка вкл/выкл устройства и разъем для крепления на лобовое стекло.
Использованный механизм крепления надежно фиксирует комбо-видеорегистратор и позволяет поворачивать устройство на 360 градусов, что дает возможность, при необходимости, развернуть его в салон вашего автомобиля.
Меню видеорегистратора разделено на две вкладки. Первая позволяет выполнить настройки радар-детектора, а вторая видеорегистратора. Благодаря простому и понятному интерфейсу, разобраться в настройке комбо-видеорегистратора сумеет даже самый неопытный пользователь. Дается возможность настроить штампы времени, даты, установить государственный номер автомобиля, вкл/выкл те или иные функции, установить ограничение скорости и многое другое. Здесь же пользователи могут включить функцию LDWS, позволяющая своевременно предупредить водителя о том, что он съезжает с полосы движения.
iBOX F5 LASERVISION SIGNATURE работает на базе мощного процессора Ambarella A12A35 и записывает видео в высоком разрешении 2304х1296 при 30 к/с. Угол обзора составляет 170 градусов, чего более чем достаточно, чтобы запечатлеть все происходящее впереди вашего автомобиля. Дневная запись показала отличные результаты в работе. Номера мимо проезжающих автомобилей видны отчетливо и их легко можно использовать, в случае необходимости, в качестве доказательства вашей невиновности в суде. Ночная запись также показывает хорошие результаты в работе и полностью справляется со всеми поставленными задачами даже не в освещенных фонарями улицах. Отдельное внимание следует уделить тому, что в данном устройстве предусмотрена функция автоматической регулировки яркости, которая обеспечивает оптимальный уровень для работы в зависимости от окружающего освещения. Далее предлагаем просмотреть примеры записи:
Дневная запись
Ночная записьТеперь о самой главной изюминке комбо-видеорегистратора – радарной составляющей. iBOX F5 LASERVISION, в отличии от своих конкурентов, имеет реальную сигнатуру, которая безошибочно определяет камеры по имени. Другими словами, устройство фильтрует камеры по их типу, что в действительности дает реальную защиту для автовладельца от ложных помех и срабатываний. А все благодаря использованию новой технологии LaserVision Technology, которая позволила распознавать комбо-устройству даже современные лазерные полицейские радары, среди которых следует отметить следующие: Полискан, Амата, Кордон в спину. Отдельное внимание следует уделить тому, что данное устройство определяет и своевременно оповещает пользователя о 47 различных типах камер по GPS: на среднюю скорость, автоураган, кордон, азимут, автобусная полоса, «камера в спину», контроль обочины и многие другие. После обнаружения камеры на дисплее отображается подробная информация о типе камеры, ваша и допустимая скорость и расстояние до нее. Для удобства разработчики добавили голосового помощника.
Приятным бонусом является то, что комбо-видеорегистратор оснащен интересными функциями, среди которых следует выделить «Управление жестами». Данное решение позволяет пользователю отключить звук простым взмахом руки.