Обзор iBOX F5 LASERVISION SIGNATURE. Видеорегистратор с радар-детектором

2020-01-24, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - iBOX F5 LASERVISION; [216]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию автомобильное комбо-устройство от компании iBOX, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами модель F5 LASERVISION SIGNATURE. Напоминаем, что в нашей лаборатории уже успела побывать старшая версия данного устройства, которая отличается наличием Wi-Fi модуля.

Видео обзор

Комплект поставки и цена

На момент написания обзора устройство можно было приобрести приблизительно за 12 000 рублей. iBOX F5 LASERVISION SIGNATURE поставляется в премиальной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя следующее:
  • Автомобильный комбо-видеорегистратор
  • Крепление на лобовое стекло
  • Защитный чехол
  • Провод питания
  • Кабель USB
  • Адаптер microUSB
  • Документация

Внешний вид и функционал

По своему дизайну iBOX F5 LASERVISION ничем не отличается от своего старшего брата. Корпус выполнен из прочного пластика в черном цвете с матовым покрытием, на котором не сильно заметно остаются следы от пальцев. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

На лицевой стороне устройства размещен объектив камеры. Модель обзавелась достаточно мощной матрицей Sony Exmor IMX323. Рядом можно увидеть приемную линзу радар-детектора.

Пользователям дается возможность приобрести специальный CPL-фильтр, который позволяет существенно уменьшить попадания в кадр солнечных бликов. Установить его не составит особого труда, для этого достаточно просто прикрутить его к объективу.

На тыльной стороне корпуса размещен 2.4 дюймовый TFT дисплей и динамик. Здесь же можно увидеть функциональные кнопки управления и светодиодный индикатор состояния работы. Информативность дисплея не может не порадовать, здесь пользователям доступная вся информация о поездке.

Снизу находится слот для карты памяти microSD и микрофон.

Слева расположен разъем для подключения зарядки, разъем miniUSB и кнопка Reset.

Сверху обосновалась кнопка вкл/выкл устройства и разъем для крепления на лобовое стекло.

Использованный механизм крепления надежно фиксирует комбо-видеорегистратор и позволяет поворачивать устройство на 360 градусов, что дает возможность, при необходимости, развернуть его в салон вашего автомобиля.

Меню видеорегистратора разделено на две вкладки. Первая позволяет выполнить настройки радар-детектора, а вторая видеорегистратора. Благодаря простому и понятному интерфейсу, разобраться в настройке комбо-видеорегистратора сумеет даже самый неопытный пользователь. Дается возможность настроить штампы времени, даты, установить государственный номер автомобиля, вкл/выкл те или иные функции, установить ограничение скорости и многое другое. Здесь же пользователи могут включить функцию LDWS, позволяющая своевременно предупредить водителя о том, что он съезжает с полосы движения.

iBOX F5 LASERVISION SIGNATURE работает на базе мощного процессора Ambarella A12A35 и записывает видео в высоком разрешении 2304х1296 при 30 к/с. Угол обзора составляет 170 градусов, чего более чем достаточно, чтобы запечатлеть все происходящее впереди вашего автомобиля. Дневная запись показала отличные результаты в работе. Номера мимо проезжающих автомобилей видны отчетливо и их легко можно использовать, в случае необходимости, в качестве доказательства вашей невиновности в суде. Ночная запись также показывает хорошие результаты в работе и полностью справляется со всеми поставленными задачами даже не в освещенных фонарями улицах. Отдельное внимание следует уделить тому, что в данном устройстве предусмотрена функция автоматической регулировки яркости, которая обеспечивает оптимальный уровень для работы в зависимости от окружающего освещения. Далее предлагаем просмотреть примеры записи:

Дневная запись

Ночная запись

Теперь о самой главной изюминке комбо-видеорегистратора – радарной составляющей. iBOX F5 LASERVISION, в отличии от своих конкурентов, имеет реальную сигнатуру, которая безошибочно определяет камеры по имени. Другими словами, устройство фильтрует камеры по их типу, что в действительности дает реальную защиту для автовладельца от ложных помех и срабатываний. А все благодаря использованию новой технологии LaserVision Technology, которая позволила распознавать комбо-устройству даже современные лазерные полицейские радары, среди которых следует отметить следующие: Полискан, Амата, Кордон в спину. Отдельное внимание следует уделить тому, что данное устройство определяет и своевременно оповещает пользователя о 47 различных типах камер по GPS: на среднюю скорость, автоураган, кордон, азимут, автобусная полоса, «камера в спину», контроль обочины и многие другие. После обнаружения камеры на дисплее отображается подробная информация о типе камеры, ваша и допустимая скорость и расстояние до нее. Для удобства разработчики добавили голосового помощника.

Приятным бонусом является то, что комбо-видеорегистратор оснащен интересными функциями, среди которых следует выделить «Управление жестами». Данное решение позволяет пользователю отключить звук простым взмахом руки.

Итоги

Подводя итоги по автомобильному комбо-видеорегистратору iBOX F5 LASERVISION, следует отметить, что перед нами идеальное решение для современного автовладельца, который ищет для себя действительно многофункционального и надежного помощника на дороге. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, хорошая начинка, отличный функционал, качество записи, обнаружение полицейских радаров и камер контроля скорости. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось. Как нам кажется, комбо-видеорегистратор полностью оправдывает свою стоимость и бьет конкурентов на повал.

Особенности

Процессор: Ambarella A12A35 GPS, Глонасс, база станционарных камер (SpeedCam) Обнаружение «Стрелки», камер средней скорости Защита от обнаружения системами: VG-2, Spectre 4, Spectre Elite Детектор лазерного излучения Угол обзора лазерного детектора: 360 градусов Диапазоны: X – 10.525 ГГц, Ка – 34.70 ГГц, К – 24.150 ГГц, Лазер – 800-1100 на (360 градусов) Обнаружение радаров: Вокорд «Циклоп», Кречет, Robot, Кордон-Ст, Визир, Крис, Беркут, Радис, RedSpeed, Арена, Сокол, MESTA, Кордон, Стрелка-СТ, Поток-С, Одиссей, Автодория, Атоураган, Стрелка, Полискан Сигнатурный анализ Память настроек Функция «Антисон» Функция «Куранты» Тип антенны: патч Тип комбо: 3 в 1 Запись видео: 2304х1296 при 30 к/с Поддержка HD: 1296р Угол обзора: 170 градусов Ночной режим Wi-Fi Оптимизация качества видео WDR Стабилизатор изображения Формат записи/видеокодек: Mov/H.264 Матрица: Sony Exmor IMX323 Размер экрана: 2.4 дюйма

    Комментарии и отзывы iBOX F5 LASERVISION
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