Обзор iBOX F5 Laser Signature Wi-Fi. Автомобильное комбо-устройство 3 в 1

2020-02-04, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - iBOX F5 Laser Signature Wi-Fi; [317]
И вновь в нашем распоряжении очередная новинка компании iBOX, которая не перестает радовать своих покупателей многофункциональными решениями. На сей раз у нас в руках автомобильное комбо-устройство 3 в 1, модель F5 Laser Signature Wi-Fi. Давайте детальней изучим данное устройство.

Видео обзор

Комплект поставки и цена

Устройство поставляется в премиальной упаковке, на которой можно найти подробную техническую информацию. На момент написания обзора iBOX F5 Laser Signature Wi-Fi можно было приобрести приблизительно за 17 000 рублей. Комплект поставки включает в себя следующее:
  • Комбо-устройство 3 в 1
  • Чехол
  • Крепление на лобовое стекло автомобиля
  • Провод питания
  • Кабель USB
  • Адаптер microUSB
  • Документация

Внешний вид и функционал

Привлекательный и современный дизайн позволяет вписаться комбо-устройству в интерьер любого автомобиля. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось. Корпус выполнен из прочного пластика с матовым покрытием.

Спереди не сильно выпирает объектив камеры, на который можно установить CPL-фильтр (не включен в комплект поставки), обеспечивающий минимальное попадание в кадр солнечных бликов. Левее размещена линза радар-детектора и название модели. Разработчики использовали матрицу Sony Exmor IMX323, которая показывает отличные результаты в работе и позволяет записывать видео в высоком разрешении. Однако об этом чуть позже.

На противоположной стороне красуется 2.4 дюймовый информативный дисплей, а рядом с ним обосновались функциональные кнопки управления, динамик и светодиодный индикатор состояния работы.

Микрофон и слот для карты памяти microSD расположились снизу.

Слева находится разъем miniUSB для подключения к ПК, разъем для зарядки и кнопка Reset.

Сверху размещена кнопка вкл/выкл устройства и разъем для подключения автомобильного крепления на присоске. Понравилось то, что крепление дает возможность развернуть комбо-устройство в любую сторону, в том числе и в салон автомобиля.

Простое и интуитивно понятное меню комбо-устройства дает возможность разобраться в настройке iBOX F5 Laser Signature Wi-Fi даже самым неопытным пользователям. Представлено всего две вкладки. Первая позволяет настроить радар-детектор: выбрать режим, включить, либо отключить голосового помощника, автоприглушение звука и многое другое.

Вторая же вкладка дает возможность произвести настройки видеорегистратора: включить Wi-Fi, выбрать разрешение записи видео, циклическую запись и т.д. Отдельное внимание следует уделить тому, что здесь же пользователи могут включить и настроить функцию LDWS, которая своевременно предупредит о том, что вы съезжаете с полосы движения. Данное решение идеально подойдет для движения на дальние дистанции по трассе и позволяет не заснуть за рулем своего автомобиля.

Да, еще одной фишкой комбо-устройства является наличие Wi-Fi модуля, что позволяет, при необходимости, выгрузить записанные файлы на ваш смартфон. Для работы необходимо скачать и установить на мобильное устройство приложение iBOX.

После установки нужно подключить комбо-устройство к вашему смартфону при помощи беспроводной сети Wi-Fi. Для подключения используется стандартный пароль от 1 до 8. Пользователям дается возможность произвести обновления iBOX F5 Laser Signature Wi-Fi и здесь же просмотреть, и загрузить на свой смартфон тот или иной файл. Кроме того, через данное приложение вы можете запустить, либо остановить запись видео.

iBOX F5 Laser Signature Wi-Fi работает на базе процессора Ambarella A12A35. Достаточно мощная начинка позволяет работать комбо-устройству без всяких сбоев и зависаний. Угол обзора составляет 170 градусов и этого более чем достаточно. Кроме того, благодаря записи видео в высоком разрешении 2304х1296 (30 к/с), комбо-устройство получило возможность запечатлеть в кадре даже самые малейшие детали поездки. Номера мимо проезжающих автомобилей видны отчетливо на достаточно большом расстоянии. Дневная запись показала отличные результаты в работе. Не стоит обходить стороной и то, что комбо-устройство получило функцию автоматической регулировки яркости экрана, в зависимости от окружающего освещения, что позволяет не слепить водителя во время вечерних поездок. Что касается ночной записи видео, устройство полностью оправдало наши ожидания. iBOX F5 Laser Signature Wi-Fi отлично справляется с поставленными задачами даже в плохо освещенных улицах. Далее предлагаем просмотреть с примерами съемки:

Теперь о главной изюминке комбо-устройства от компании iBOX – радарной составляющей. Следует отметить, что данное решение имеет реальную сигнатуру. Это обеспечивает безошибочное определение камер контроля скорости и полицейских радаров. Разработчикам удалось свести к нулю ложные срабатывания. За все время пользования устройство ни разу не отвлекалось на различные заправочные станции, либо любые другие объекты.

Добиться таких результатам удалось за счет использования новейшей технологии LaserVision Technology, позволяющая точно обнаружить все современные полицейские радары, к примеру: Амата, Кордон в спину и Полискан.

Благодаря наличию GPS модуля, комбо-устройство оповестит пользователей о 47 различных типах камер: автодория, автоураган, кордон, азимут, автобусная полоса, камера в спину, контроль обочины, автобусной полосы и многие другие. Сразу же после обнаружения той или иной камеры на экране появляется подробная информация о типе камеры, разрешенной, текущей скорости автомобиля и расстояния до нее. Для того, чтобы не отвлекать водителя, разработчики добавили в устройство голосового помощника. iBOX F5 Laser Signature Wi-Fi сумело определить все камеры, которые нам удалось найти в городе Казань и своевременно оповестить нас о приближении к ним. Как нам кажется, данное решение полностью оправдывает свою стоимость и достойно внимания покупателей.

Понравилось то, что разработчики, помимо всего этого, добавили в функционал комбо-устройства управления жестами. Если вам необходимо отключить звук при обнаружении камеры контроля скорости, достаточно просто взмахнуть рукой перед экраном устройства.

Итоги

Подводя итоги по комбо-устройству iBOX F5 Laser Signature Wi-Fi, следует отметить, что перед нами идеальный помощник для любого автовладельца. Здесь есть все необходимое для того, что водитель чувствовал себя максимально защищенным на дороге. Среди плюсов следует отметить следующее: современный дизайн, качественные материалы и сборка, достойная начинка, шикарная запись в высоком разрешении, наличие Wi-Fi, GPS модуля и отличный функционал. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось. Как нам кажется, данное комбо-устройство сумеет заинтересовать даже самых капризных покупателей.

Комментарии и отзывы iBOX F5 Laser Signature Wi-Fi
Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra окажет...
Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra окажетАвторитетный инсайдер Джон Проссер поделился подробностями о ценах на флагманские смартфоны Samsung Galax...
Скоростной USB-C концентратор нового пок...
Скоростной USB-C концентратор нового покHyper запустил новую кампанию на Kickstarter для своего последнего концентратора USB-C нового поколения -...
Консоль Sony PlayStation 5 можно будет з...
Консоль Sony PlayStation 5 можно будет зИзвестный инсайдер PSErebus, который ранее точно предсказал дату выход игры The Last of Us Part 2, сегодн...
Корпус EK-Quantum InWin 909EK Silver Lim...
Корпус EK-Quantum InWin 909EK Silver LimКомпании EK и In Win пополнили ассортимент корпусов моделью EK-Quantum InWin 909EK Silver Limited Edition...
Игровой монитор Aorus F127Q оценен в 550...
Игровой монитор Aorus F127Q оценен в 550Компания GIGABYTE пополнила ассортимент мониторов Aorus моделью F127Q, ориентированной на работу в состав...
Комплект и живые фото смартфона Poco X2...
Комплект и живые фото смартфона Poco X2Сегодня в Индии был анонсирован смартфон Poco X2, пришедший на смену бестселлеру Poco F1. В сети уже появ...
Смартфон Poco X2 представлен официально...
Смартфон Poco X2 представлен официальноКак и было обещано, сегодня в Индии был представлен смартфон Poco X2, пришедший на смену бестселлеру Poco...
Лучший микрофон 2020 года. Razer Seiren ...
Лучший микрофон 2020 года. Razer Seiren Maono AU-A04 Данн...


Обзор iBOX F5 Laser Signature Wi-Fi. Автомобильное комбо-устройство 3 в 1Обзор iBOX F5 Laser Signature Wi-Fi. Автомобильное комбо-устройство 3 в 1
Обзор Razer Junglecat (RZ06-03090100-R3M1). Геймпад для Android смартфоновОбзор Razer Junglecat (RZ06-03090100-R3M1). Геймпад для Android смартфонов
Обзор ASUS TUF X299 MARK 1. Надежная материнская плата для Skylake-XОбзор ASUS TUF X299 MARK 1. Надежная материнская плата для Skylake-X
Обзор iBOX iCHARGE. Автомобильное зарядное устройствоОбзор iBOX iCHARGE. Автомобильное зарядное устройство
Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A71Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A71
Предварительный обзор Samsung Q950TS. Бе...
Предварительный обзор Samsung Q950TS. БеСегодня мы поговорим о достаточно необычном телевизоре, который удивит вас как своими характеристиками, т...
Обзор Охотник-убийца. Стань ниндзя...
Обзор Охотник-убийца. Стань ниндзяИгра достаточно интересная и необычная — она позволяет наслаждаться крайне интересным игровым процессом, ...
Предварительный обзор Cooler Master Mast...
Предварительный обзор Cooler Master MastСегодня мы поговорим о достаточно интересном компьютерном корпусе, который не только смотрится привлекате...
Обзор Crazy Dino Park. Для любителей дин...
Обзор Crazy Dino Park. Для любителей динКазуальные игры, созданные для развлечения и убийства времени, всегда нравились игрокам своей простотой, ...
Предварительный обзор EIZO FlexScan EV27...
Предварительный обзор EIZO FlexScan EV27Мы привыкли рассказывать об игровых мониторах, у которых яркие панели с подсветкой, изогнутые матрицы и п...
Предварительный обзор MSI Optix MAG322CR...
Предварительный обзор MSI Optix MAG322CRДавайте поговорим о новом интересном мониторе, который компания MSI создала специально для тех, кто хочет...
Обзор Iron Danger. Удивительное приключе...
Обзор Iron Danger. Удивительное приключеЗа последнее время я посмотрел десятки, если не сотни, различных проектов и могу сказать, что небольшие с...
Обзор VICTORINOX 609845. Лучший городско...
Обзор VICTORINOX 609845. Лучший городскоСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличного помощника для переноски своих личных вещей и д...
Предварительный обзор Corsair Vengeance ...
Предварительный обзор Corsair Vengeance Сегодня мы поговорим о довольно интересном компьютере, который является готовым решением и отлично справл...
Обзор Warface: Global Operations. Шикарн...
Обзор Warface: Global Operations. ШикарнСегодня у нас на обзоре достаточно интересная мобильная игра, которая позволит от души пострелять по вирт...
Топ 5 лучших VR-игр для PlayStation 4. П...
Топ 5 лучших VR-игр для PlayStation 4. ПPlayStation VR начал продаваться еще осенью 2016 года. И пусть вначале фанаты его приняли достаточно неод...
Предварительный обзор MSI Optix G32C4. И...
Предварительный обзор MSI Optix G32C4. ИСегодня мы поговорим о весьма необычном решении, которое привлекло наше внимание. Разработчики показали б...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor