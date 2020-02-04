Обзор iBOX F5 Laser Signature Wi-Fi. Автомобильное комбо-устройство 3 в 1

И вновь в нашем распоряжении очередная новинка компании iBOX, которая не перестает радовать своих покупателей многофункциональными решениями. На сей раз у нас в руках автомобильное комбо-устройство 3 в 1, модель F5 Laser Signature Wi-Fi. Давайте детальней изучим данное устройство.

Видео обзор

Комплект поставки и цена

Комбо-устройство 3 в 1

Чехол

Крепление на лобовое стекло автомобиля

Провод питания

Кабель USB

Адаптер microUSB

Документация

Устройство поставляется в премиальной упаковке, на которой можно найти подробную техническую информацию. На момент написания обзора iBOX F5 Laser Signature Wi-Fi можно было приобрести приблизительно за 17 000 рублей. Комплект поставки включает в себя следующее:

Внешний вид и функционал

Привлекательный и современный дизайн позволяет вписаться комбо-устройству в интерьер любого автомобиля. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось. Корпус выполнен из прочного пластика с матовым покрытием.

Спереди не сильно выпирает объектив камеры, на который можно установить CPL-фильтр (не включен в комплект поставки), обеспечивающий минимальное попадание в кадр солнечных бликов. Левее размещена линза радар-детектора и название модели. Разработчики использовали матрицу Sony Exmor IMX323, которая показывает отличные результаты в работе и позволяет записывать видео в высоком разрешении. Однако об этом чуть позже.

На противоположной стороне красуется 2.4 дюймовый информативный дисплей, а рядом с ним обосновались функциональные кнопки управления, динамик и светодиодный индикатор состояния работы.

Микрофон и слот для карты памяти microSD расположились снизу.

Слева находится разъем miniUSB для подключения к ПК, разъем для зарядки и кнопка Reset.

Сверху размещена кнопка вкл/выкл устройства и разъем для подключения автомобильного крепления на присоске. Понравилось то, что крепление дает возможность развернуть комбо-устройство в любую сторону, в том числе и в салон автомобиля.

Простое и интуитивно понятное меню комбо-устройства дает возможность разобраться в настройке iBOX F5 Laser Signature Wi-Fi даже самым неопытным пользователям. Представлено всего две вкладки. Первая позволяет настроить радар-детектор: выбрать режим, включить, либо отключить голосового помощника, автоприглушение звука и многое другое.

Вторая же вкладка дает возможность произвести настройки видеорегистратора: включить Wi-Fi, выбрать разрешение записи видео, циклическую запись и т.д. Отдельное внимание следует уделить тому, что здесь же пользователи могут включить и настроить функцию LDWS, которая своевременно предупредит о том, что вы съезжаете с полосы движения. Данное решение идеально подойдет для движения на дальние дистанции по трассе и позволяет не заснуть за рулем своего автомобиля.

Да, еще одной фишкой комбо-устройства является наличие Wi-Fi модуля, что позволяет, при необходимости, выгрузить записанные файлы на ваш смартфон. Для работы необходимо скачать и установить на мобильное устройство приложение iBOX.

После установки нужно подключить комбо-устройство к вашему смартфону при помощи беспроводной сети Wi-Fi. Для подключения используется стандартный пароль от 1 до 8. Пользователям дается возможность произвести обновления iBOX F5 Laser Signature Wi-Fi и здесь же просмотреть, и загрузить на свой смартфон тот или иной файл. Кроме того, через данное приложение вы можете запустить, либо остановить запись видео.

iBOX F5 Laser Signature Wi-Fi работает на базе процессора Ambarella A12A35. Достаточно мощная начинка позволяет работать комбо-устройству без всяких сбоев и зависаний. Угол обзора составляет 170 градусов и этого более чем достаточно. Кроме того, благодаря записи видео в высоком разрешении 2304х1296 (30 к/с), комбо-устройство получило возможность запечатлеть в кадре даже самые малейшие детали поездки. Номера мимо проезжающих автомобилей видны отчетливо на достаточно большом расстоянии. Дневная запись показала отличные результаты в работе. Не стоит обходить стороной и то, что комбо-устройство получило функцию автоматической регулировки яркости экрана, в зависимости от окружающего освещения, что позволяет не слепить водителя во время вечерних поездок. Что касается ночной записи видео, устройство полностью оправдало наши ожидания. iBOX F5 Laser Signature Wi-Fi отлично справляется с поставленными задачами даже в плохо освещенных улицах. Далее предлагаем просмотреть с примерами съемки:

Теперь о главной изюминке комбо-устройства от компании iBOX – радарной составляющей. Следует отметить, что данное решение имеет реальную сигнатуру. Это обеспечивает безошибочное определение камер контроля скорости и полицейских радаров. Разработчикам удалось свести к нулю ложные срабатывания. За все время пользования устройство ни разу не отвлекалось на различные заправочные станции, либо любые другие объекты.

Добиться таких результатам удалось за счет использования новейшей технологии LaserVision Technology, позволяющая точно обнаружить все современные полицейские радары, к примеру: Амата, Кордон в спину и Полискан.

Благодаря наличию GPS модуля, комбо-устройство оповестит пользователей о 47 различных типах камер: автодория, автоураган, кордон, азимут, автобусная полоса, камера в спину, контроль обочины, автобусной полосы и многие другие. Сразу же после обнаружения той или иной камеры на экране появляется подробная информация о типе камеры, разрешенной, текущей скорости автомобиля и расстояния до нее. Для того, чтобы не отвлекать водителя, разработчики добавили в устройство голосового помощника. iBOX F5 Laser Signature Wi-Fi сумело определить все камеры, которые нам удалось найти в городе Казань и своевременно оповестить нас о приближении к ним. Как нам кажется, данное решение полностью оправдывает свою стоимость и достойно внимания покупателей.

Понравилось то, что разработчики, помимо всего этого, добавили в функционал комбо-устройства управления жестами. Если вам необходимо отключить звук при обнаружении камеры контроля скорости, достаточно просто взмахнуть рукой перед экраном устройства.

Итоги

Подводя итоги по комбо-устройству iBOX F5 Laser Signature Wi-Fi, следует отметить, что перед нами идеальный помощник для любого автовладельца. Здесь есть все необходимое для того, что водитель чувствовал себя максимально защищенным на дороге. Среди плюсов следует отметить следующее: современный дизайн, качественные материалы и сборка, достойная начинка, шикарная запись в высоком разрешении, наличие Wi-Fi, GPS модуля и отличный функционал. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось. Как нам кажется, данное комбо-устройство сумеет заинтересовать даже самых капризных покупателей.