Обзор iBOX F5 LaserDrive Signature. Честный комбо-видеорегистратор

2020-01-31, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - iBOX F5 LaserDrive Signature; [211]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию надежного помощника на дороге, который сумеет заинтересовать многих автовладельцев. Встречайте, перед вами комбо-устройство от компании iBOX, модель F5 LaserDrive Signature. В устройстве предусмотрено все необходимое для того, чтобы чувствовать себя в безопасности и забыть о получении штрафов с полицейских радаров и камер контроля скорости.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в премиальной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном комбо-устройстве. Комплект поставки включает в себя следующее:
  • Комбо-устройство iBOX F5 LaserDrive Signature
  • Шнур питания
  • Крепление на лобовое стекло
  • Адаптер microUSB
  • Чехол
  • Документация

Внешний вид и функционал

Дизайн устройства, как нам кажется, привлечет внимание большинство покупателей. Комбо-видеорегистратор сумеет вписаться в интерьер любого автомобиля. Корпус выполнен из прочного пластика с матовым покрытием. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось.

Спереди выведен объектив камеры, на которую можно установить CPL-фильтр, который приобретается отдельно. Левее размещен приемник лазерного детектора.

Сверху можно увидеть разъем для установки поворотного на 360 градусов крепления на лобовое стекло автомобиля, который надежно удерживает устройство. Рядом находится кнопка вкл/выкл устройства.

Снизу спрятался слот для подключения microSD карт (до 64 Гб) и микрофон.

Слева выведены разъем для подключения питания, разъем miniUSB для подключения к ПК и кнопка Reset.

Функциональные кнопки управления, кнопка старта и защиты записи размещены рядом с 2.4 дюймовым TFT-дисплеем высокого разрешения, который показывает отличные результаты в работе. Сразу же хочется отметить, что данный комбо-видеорегистратор обзавелся новым, удобным интерфейсом, который позволяет разобраться в настройке устройства даже самым неопытным пользователям. На главный экран выводится подробная информация о вашей поездке.

Меню настройки разделено на две вкладки. Пользователям дается возможность настроить все необходимые функции: выставить штампы времени/даты, скорости автомобиля, отключить диапазоны камер, изменить время циклической записи, включить, либо отключить те или иные функции и многое другое. Если вы не уверены в своих знаниях, то достаточно использовать заводские настройки, однако перед использованием не забудьте посетить официальный сайт компании производителя и обновить базу камер.

Устройство работает на базе нового процессора Mstar в одном тандеме с матрицей Sony Exmor IMX323 с высокой светочувствительностью. Отличная начинка комбо-видеорегистратора позволяет не только записывать видео в высоком разрешении Full HD, но и своевременно обнаружить современные полицейские радары и камеры контроля скорости. Дневная запись показала отличные результаты в работе. Угол обзора составляет 170 градусов, чего более чем достаточно для того, чтобы охватить все происходящее впереди вашего автомобиля. Номера мимо проезжающих автомобилей видны отчетливо на достаточно большом расстоянии. Кроме того, данный комбо-видеорегистратор не боится работать и в темное время суток. Ночная запись, как нам кажется, придется по душе даже самым капризным пользователям. Для удобства разработчики добавили в функционал систему отслеживания полосы движения автомобиля (LDWS), которая позволяет своевременно предупредить водителя о ее изменении. Кроме того, приятной новостью является наличие в комбо-устройстве автоматической регулировки яркости, которая будет меняться в зависимости от окружающего освещения. Далее предлагаем просмотреть примеры записи видео:

Дневная запись

Ночная запись

Что касается радарной составляющей, необходимо начать с того, что в данном комбо-видеорегистраторе предустановлен смарт режим, который позволяет устройству автоматически переключаться между режимами учитывая скорость движения автомобиля. Другими словами, пользователям нет необходимости выставлять режим «Трасса», когда вы будете выезжать загород.

Следует отметить, что iBOX F5 LaserDrive, в отличии от других подобных решений, получил реальную сигнатуру, что позволяет устройству безошибочно определять типы камер и тем самым свести к нулю ложные срабатывания. Кроме того, в данном устройстве применена новейшая технология LaserVision, которая позволяет отфильтровать слабые сигналы от помех. Разработчикам удалось добиться отличных результатов в работе радар-детектора. Устройство тестировалось в городе Казань, где практически на каждом повороте спрятана та или иная камера. Комбо-видеорегистратор не оставил им не единого шанса, даже лазерные радары Полискан и Амата не смогли остаться незамеченными.

После обнаружения камеры на экране комбо-устройства появляется подробная информация о типе камеры, допустимой скорости, расстояния до нее и вашей скорости. Для удобства разработчики добавили голосовые подсказки, что позволяет не отвлекаться от дороги.

Помимо всего этого в устройстве предусмотрено определение камер по GPS. Устройство определяет и своевременно оповещает о 47 различных типов камер: кордон, автоураган, автодория, азимут, камера в спину, контроль обочины, контроль перекрестка и многие другие.

Итоги

Подводя итоги по автомобильному комбо-устройству iBOX F5 LaserDrive следует отметить, что перед нами идеальный помощник для любого автовладельца. Устройство отлично справилось со всеми поставленными задачами и достойно внимания покупателей. При помощи данного решения каждый сумеет обезопасить себя на дороге и забыть о получении штрафов с полицейских радаров и камер контроля скорости. Среди плюсов следует отметить следующее: современный дизайн, качественные материалы и сборка, отличный функционал, мощная начинка, обнаружение современных камер контроля скорости и полицейских радаров, обновленный интерфейс и конечно же приемлемая цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось. Как нам кажется, комбо-видеорегистратор iBOX F5 LaserDrive полностью оправдывает свою стоимость.

Комментарии и отзывы iBOX F5 LaserDrive Signature
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