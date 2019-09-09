Обзор iBOX PRO-1080 DUAL. Автомобильный видеорегистратор зеркало

2019-09-09, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - iBOX PRO-1080 DUAL; [106]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию автомобильный видеорегистратор зеркало с двумя камерами, что позволяет использовать камеру заднего вида в качестве парковочного ассистента. Встречайте, перед вами iBOX PRO-1080 DUAL.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном девайсе. В комплект поставки включено следующее:
  • Автомобильный видеорегистратор зеркало
  • Камера заднего вида
  • Адаптер питания от автомобильного прикуривателя
  • Крепление на зеркало заднего вида
  • Документация

Внешний вид и функционал

Перед нами стильный видеорегистратор, дизайн которого сумеет вписаться в интерьер любого автомобиля. Данное устройство устанавливается прямо на зеркало заднего вида при помощи специального крепления. Корпус выполнен из пластика. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

На лицевой стороне устройства, в центральной части, размещен большой 4.3 дисплей, который, при необходимости, можно отключить. Чуть ниже от дисплея находятся обозначения функциональных кнопок управления, что существенно упрощают работу.

Сверху находится MiniUSB, разъем для подключения камеры заднего вида и слот под microSD.

Снизу размещены функциональные кнопки управления.

На тыльной стороне устройства расположен микрофон, динамик, кнопка Reset и отверстия для вентиляции. Здесь же можно увидеть специальные крючки для резиновых крепежей.

Справа размещен поворотный объектив камеры.

Для входа в меню настроек необходимо нажать и удерживать соответствующую кнопку управления. Меню разделено на две вкладки. Пользователям дается возможность полностью подстроить функционал под себя. Благодаря простому и понятному интерфейсу, разобраться в настройке можно интуитивно.

Пользователям дается возможность выставить штамп даты/времени, гос номера автомобиля и многое другое. При желании их можно отключить.

Дополнительную камеру можно использовать в двух режимах: для ведения записи и в качестве парковочной камеры. Для работы дополнительной камеры в качестве парковочной, необходимо обратиться за помощью к специалистам, которые помогут вам подключить питание камеры к фонарю заднего хода. Данный вариант, как нам кажется, будет идеальным решением. Длины кабеля достаточно, чтобы провести его скрытно, под обшивкой салона.

Устройство работает на базе процессора Novatek NTK96663 в одном тандеме с матрицей CMOS 1/2.5" 5 млн пикс, что позволяет записывать видео в высоком разрешении Full HD. Видео ролики записываются в формате AVI. Качество записи хорошее. Номера мимо проезжающих машин видны отчетливо даже в темное время суток, что позволяет использовать записанные фото и видео материалы, при необходимости, в качестве доказательства вашей невиновности в суде. Угла обзора в 170 градусов более чем достаточно, чтобы охватить все, что происходит впереди вашего автомобиля. Далее предлагаем ознакомиться с примерами записи:

Дневная запись (основная камера)

Дневная запись (камера заднего вида)

Ночная запись (основная камера)

Итоги

Подводя итоги по автомобильному видеорегистратору iBOX PRO-1080 DUAL, следует отметить, что перед нами универсальное решение для вашего автомобиля, позволяющее получить под ваше управление не только видеорегистратор, но и парковочную камеру, которая отлично показывает себя в работе. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, наличие парковочной камеры, хорошая запись видео, отличный функционал и приемлемая стоимость. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось.

Особенности

  • Конструкция видеорегистратора: зеркало заднего вида, с экраном
  • Количество камер: 2
  • Количество каналов записи видео/звука: 2/1
  • Поддержка HD: 1080p
  • Запись видео: 1920×1080 при 30 к/с
  • Режим записи: циклическая/непрерывная, запись без разрывов
  • Функции: датчик удара (G-сенсор), детектор движения в кадре
  • Запись: времени и даты, скорости
  • Звук: встроенный микрофон (с возможностью отключения), встроенный динамик
  • Матрица камеры: CMOS 1/2.5" 5 млн пикс.
  • Угол обзора: 170° (по диагонали)
  • Ночной режим
  • Материал линз: стекло
  • Формат записи: AVI
  • Поддержка карт памяти: microSD (microSDHC) до 32 Гб
  • Процессор: Novatek NTK96663
  • Размеры (ширина x высота x толщина): 285x75x35 мм
  • Вес: 235 г

Комментарии и отзывы iBOX PRO-1080 DUAL
Игровой смартфон Nubia Red Magic 3S появ...
Игровой смартфон Nubia Red Magic 3S появКомпания Nubia дала старт китайским продажам смартфона Red Magic 3S, который был представлен всего нескол...
Производитель чехлов раскрыл дизайн OneP...
Производитель чехлов раскрыл дизайн OnePАвторитетный информатор Судханшу Амбхоре опубликовал фотографии чехла для смартфона OnePlus 7T Pro, котор...
Предварительный обзор Wacom MobileStudio...
Предварительный обзор Wacom MobileStudioНа рынке планшетных компьютеров достаточно много интересных продуктов, но практически все они создавались...
Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro подеше...
Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro подешеКомпания Honor снизила цены на популярные смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro, которые появились в продаже ...
Обзор WRC 8 FIA World Rally Championship...
Обзор WRC 8 FIA World Rally ChampionshipЯ провёл все выходные в гонке WRC 8 FIA World Rally Championship и могу сказать, что такого количества ад...
Acer представляет линейку игровых монито...
Acer представляет линейку игровых монитоAcer представила новую серию игровых мониторов Nitro. Новая серия Acer Nitro XV3 оснащена четырьмя новыми...
Intel увеличит количество ядер с помощью...
Intel увеличит количество ядер с помощьюКорпорация Intel готовится увеличить количество ядер по всей плате, выпустив в следующем месяце новое сем...
Intel Core i9-9900KS будет доступен с ок...
Intel Core i9-9900KS будет доступен с окПанический ответ Intel на процессоры 3-го поколения Ryzen, Core i9-9900KS, будет доступен в октябре. ...


Обзор iBOX Z-800. Автомобильный видеорегистраторОбзор iBOX Z-800. Автомобильный видеорегистратор
Обзор Transcend ESD230C (TS240GESD230C). Ультракомпактный и быстрый внешний накопительОбзор Transcend ESD230C (TS240GESD230C). Ультракомпактный и быстрый внешний накопитель
Обзор Tesoro Zone Balance. Эргономичное игровое креслоОбзор Tesoro Zone Balance. Эргономичное игровое кресло
Обзор коврика для мышки Tt eSPORTS Draconem RGB HATSUNE MIKU Edition (MP-DCM-RGBHMS-01)Обзор коврика для мышки Tt eSPORTS Draconem RGB HATSUNE MIKU Edition (MP-DCM-RGBHMS-01)
Обзор CORSAIR HS35 STEREO. Игровые наушники с классическим исполнениемОбзор CORSAIR HS35 STEREO. Игровые наушники с классическим исполнением
Lenovo Yoga C940, С740 и S740 представле...
Lenovo Yoga C940, С740 и S740 представлеСегодня компания Lenovo в рамках конференции Tech Life представила целую линейку новых компьютеров Yoga. ...
Новые WD Black и WD Passport на IFA 2019...
Новые WD Black и WD Passport на IFA 2019Места под хранение библиотеки игр, фото, видео и документов никогда не бывает много. Внешние и внутренние...
Обзор Devious Dungeon. Странный платформ...
Обзор Devious Dungeon. Странный платформИногда инди-игры радуют нас продвинутым набором геймплейных механик, интересным сюжетом или чем-то в тако...
Обзор Creative SXFI Theater и Creative S...
Обзор Creative SXFI Theater и Creative SНе так давно мы опубликовали обзор беспроводных наушников Creative SXFI Air с поддержкой технологии Super...
Обзор Jabra Elite 75t на IFA 2019. Плюсы...
Обзор Jabra Elite 75t на IFA 2019. ПлюсыСегодня на выставке IFA 2019 компания Jabra представила беспроводные наушники Jabra Elite 75t. Обновление...
Logitech MX Master 3 и Logitech MX Keys ...
Logitech MX Master 3 и Logitech MX Keys Сегодня на стенде компании Logitech мы смогли детально ознакомиться с новой беспроводной периферией, орие...
Предварительный обзор Acer Swift 3. В но...
Предварительный обзор Acer Swift 3. В ноСегодня мы поговорим о достаточно продвинутом устройстве, которое создавали специально для тех пользовате...
Ноутбуки Razer Blade Stealth, Blade Pro ...
Ноутбуки Razer Blade Stealth, Blade Pro Компания Razer привезла на выставку IFA 2019 сразу ряд новых ноутбуков семейства Blade, включая самый тон...
Обзор Border Officer. Очень странная игр...
Обзор Border Officer. Очень странная игрСегодня мы поговорим о весьма необычной игре, которая в плане идей приносит удовольствие и позитивные эмо...
Предварительный обзор Razer Blade Stealt...
Предварительный обзор Razer Blade StealtКомпания Razer официально представила ноутбук, который является геймерским устройством и при этом считает...
Alienware Aurora R9, Dell G3 15, XPS 13,...
Alienware Aurora R9, Dell G3 15, XPS 13,В рамках выставки IFA 2019 компания Dell представила сразу несколько новинок, среди которых ультрабуки, н...
Новое поколение Acer Swift, ConceptD, Pr...
Новое поколение Acer Swift, ConceptD, PrВыставку IFA 2019 открыла презентация next@Acer в рамках которой были представлены новые ультрабуки семей...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor