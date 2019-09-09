Обзор iBOX PRO-1080 DUAL. Автомобильный видеорегистратор зеркало

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию автомобильный видеорегистратор зеркало с двумя камерами, что позволяет использовать камеру заднего вида в качестве парковочного ассистента. Встречайте, перед вами iBOX PRO-1080 DUAL.
Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.
Видео обзор
Комплект поставкиУстройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном девайсе. В комплект поставки включено следующее:
- Автомобильный видеорегистратор зеркало
- Камера заднего вида
- Адаптер питания от автомобильного прикуривателя
- Крепление на зеркало заднего вида
- Документация
Внешний вид и функционалПеред нами стильный видеорегистратор, дизайн которого сумеет вписаться в интерьер любого автомобиля. Данное устройство устанавливается прямо на зеркало заднего вида при помощи специального крепления. Корпус выполнен из пластика. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.
На лицевой стороне устройства, в центральной части, размещен большой 4.3 дисплей, который, при необходимости, можно отключить. Чуть ниже от дисплея находятся обозначения функциональных кнопок управления, что существенно упрощают работу.
Сверху находится MiniUSB, разъем для подключения камеры заднего вида и слот под microSD.
Снизу размещены функциональные кнопки управления.
На тыльной стороне устройства расположен микрофон, динамик, кнопка Reset и отверстия для вентиляции. Здесь же можно увидеть специальные крючки для резиновых крепежей.
Справа размещен поворотный объектив камеры.
Для входа в меню настроек необходимо нажать и удерживать соответствующую кнопку управления. Меню разделено на две вкладки. Пользователям дается возможность полностью подстроить функционал под себя. Благодаря простому и понятному интерфейсу, разобраться в настройке можно интуитивно.
Пользователям дается возможность выставить штамп даты/времени, гос номера автомобиля и многое другое. При желании их можно отключить.
Дополнительную камеру можно использовать в двух режимах: для ведения записи и в качестве парковочной камеры. Для работы дополнительной камеры в качестве парковочной, необходимо обратиться за помощью к специалистам, которые помогут вам подключить питание камеры к фонарю заднего хода. Данный вариант, как нам кажется, будет идеальным решением. Длины кабеля достаточно, чтобы провести его скрытно, под обшивкой салона.
Устройство работает на базе процессора Novatek NTK96663 в одном тандеме с матрицей CMOS 1/2.5" 5 млн пикс, что позволяет записывать видео в высоком разрешении Full HD. Видео ролики записываются в формате AVI. Качество записи хорошее. Номера мимо проезжающих машин видны отчетливо даже в темное время суток, что позволяет использовать записанные фото и видео материалы, при необходимости, в качестве доказательства вашей невиновности в суде. Угла обзора в 170 градусов более чем достаточно, чтобы охватить все, что происходит впереди вашего автомобиля. Далее предлагаем ознакомиться с примерами записи:
Дневная запись (основная камера)
Дневная запись (камера заднего вида)
Ночная запись (основная камера)
ИтогиПодводя итоги по автомобильному видеорегистратору iBOX PRO-1080 DUAL, следует отметить, что перед нами универсальное решение для вашего автомобиля, позволяющее получить под ваше управление не только видеорегистратор, но и парковочную камеру, которая отлично показывает себя в работе. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, наличие парковочной камеры, хорошая запись видео, отличный функционал и приемлемая стоимость. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось.
Особенности
- Конструкция видеорегистратора: зеркало заднего вида, с экраном
- Количество камер: 2
- Количество каналов записи видео/звука: 2/1
- Поддержка HD: 1080p
- Запись видео: 1920×1080 при 30 к/с
- Режим записи: циклическая/непрерывная, запись без разрывов
- Функции: датчик удара (G-сенсор), детектор движения в кадре
- Запись: времени и даты, скорости
- Звук: встроенный микрофон (с возможностью отключения), встроенный динамик
- Матрица камеры: CMOS 1/2.5" 5 млн пикс.
- Угол обзора: 170° (по диагонали)
- Ночной режим
- Материал линз: стекло
- Формат записи: AVI
- Поддержка карт памяти: microSD (microSDHC) до 32 Гб
- Процессор: Novatek NTK96663
- Размеры (ширина x высота x толщина): 285x75x35 мм
- Вес: 235 г