Обзор iBOX PRO-1080 DUAL. Автомобильный видеорегистратор зеркало

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию автомобильный видеорегистратор зеркало с двумя камерами, что позволяет использовать камеру заднего вида в качестве парковочного ассистента. Встречайте, перед вами iBOX PRO-1080 DUAL.

Видео обзор

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Автомобильный видеорегистратор зеркало

Камера заднего вида

Адаптер питания от автомобильного прикуривателя

Крепление на зеркало заднего вида

Документация

Устройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном девайсе. В комплект поставки включено следующее:

Внешний вид и функционал

Перед нами стильный видеорегистратор, дизайн которого сумеет вписаться в интерьер любого автомобиля. Данное устройство устанавливается прямо на зеркало заднего вида при помощи специального крепления. Корпус выполнен из пластика. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

На лицевой стороне устройства, в центральной части, размещен большой 4.3 дисплей, который, при необходимости, можно отключить. Чуть ниже от дисплея находятся обозначения функциональных кнопок управления, что существенно упрощают работу.

Сверху находится MiniUSB, разъем для подключения камеры заднего вида и слот под microSD.

Снизу размещены функциональные кнопки управления.

На тыльной стороне устройства расположен микрофон, динамик, кнопка Reset и отверстия для вентиляции. Здесь же можно увидеть специальные крючки для резиновых крепежей.

Справа размещен поворотный объектив камеры.

Для входа в меню настроек необходимо нажать и удерживать соответствующую кнопку управления. Меню разделено на две вкладки. Пользователям дается возможность полностью подстроить функционал под себя. Благодаря простому и понятному интерфейсу, разобраться в настройке можно интуитивно.

Пользователям дается возможность выставить штамп даты/времени, гос номера автомобиля и многое другое. При желании их можно отключить.

Дополнительную камеру можно использовать в двух режимах: для ведения записи и в качестве парковочной камеры. Для работы дополнительной камеры в качестве парковочной, необходимо обратиться за помощью к специалистам, которые помогут вам подключить питание камеры к фонарю заднего хода. Данный вариант, как нам кажется, будет идеальным решением. Длины кабеля достаточно, чтобы провести его скрытно, под обшивкой салона.

Дневная запись (основная камера)

Устройство работает на базе процессора Novatek NTK96663 в одном тандеме с матрицей CMOS 1/2.5" 5 млн пикс, что позволяет записывать видео в высоком разрешении Full HD. Видео ролики записываются в формате AVI. Качество записи хорошее. Номера мимо проезжающих машин видны отчетливо даже в темное время суток, что позволяет использовать записанные фото и видео материалы, при необходимости, в качестве доказательства вашей невиновности в суде. Угла обзора в 170 градусов более чем достаточно, чтобы охватить все, что происходит впереди вашего автомобиля. Далее предлагаем ознакомиться с примерами записи:

Дневная запись (камера заднего вида)

Ночная запись (основная камера)

Итоги

Подводя итоги по автомобильному видеорегистратору iBOX PRO-1080 DUAL, следует отметить, что перед нами универсальное решение для вашего автомобиля, позволяющее получить под ваше управление не только видеорегистратор, но и парковочную камеру, которая отлично показывает себя в работе. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, наличие парковочной камеры, хорошая запись видео, отличный функционал и приемлемая стоимость. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось.

Особенности