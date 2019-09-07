Обзор iBOX PRO-790. Автомобильный видеорегистратор с камерой заднего вида

2019-09-07, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - iBOX PRO-790; [198]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогой видеорегистратор с двойной камерой, которая, как нам кажется, сумеет привлечь внимание покупателей своим стильным дизайном и возможностями. Встречайте, перед вами очередная новинка от компании iBOX, модель PRO-790.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в стилизованной упаковке из картона, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном девайсе. В комплект поставки включено следующее:
  • Автомобильный видеорегистратор
  • Камера заднего вида
  • Крепление на лобовое стекло автомобиля
  • Адаптер питания от прекуривателя автомобиля
  • Кабель USB
  • Документация

Внешний вид и функционал

Видеорегистратор iBOX PRO-790 получил стильный дизайн, позволяющий вписаться устройству в интерьер любого автомобиля. Корпус выполнен из качественного пластика. К сборке и качеству материалов у нас никаких нареканий не появилось. Все детали надежно закреплены.

Спереди размещен объектив камеры, который смещен чуть вправо. Здесь же находится и динамик. На противоположной стороне расположился 3 дюймовый дисплей с отличными углами обзора. Слева можно увидеть индикаторы состояния работы. Информативность дисплея, за счет своих размеров идеальная.

Справа и слева можно увидеть функциональные кнопки управления.

На одной из грани, чуть выше от кнопок управления находится разъем для microSD карт (до 32 Гб).

Снизу встроенный микрофон и кнопка Reset.

Сверху размещены два разъем: microUSB и miniUSB. Между ними размещена площадка для крепления на лобовое стекло автомобиля.

Меню дисплея разделено на две вкладки: общие настройки и системные.

Благодаря простому и понятному интерфейсу, пользователи сумеют интуитивно разобраться во всем самостоятельно. Дается возможность выбрать разрешение записи, установить циклическую запись, включить/отключить датчики, установить штампы и многое другое.

Благодаря встроенному аккумулятору в 500 мАч, данное устройство можно отключить от питания и вынести за пределы вашего автомобиля, чтобы сделать необходимые фото и видео материалы.

За работу устройства отвечает новый процессор Allwinner A10 в одной паре с 5 Мп матрицей APTINA, которые позволяют записывать видео в высоком разрешении. Угла обзора в 155 градусов более чем достаточно, чтобы охватить практически все, что происходит впереди вашего автомобиля. Качество записи основной камеры неплохое. Номера видны отчетливо на расстоянии приблизительно 10-15 метров.

Кроме того, разработчики использовали в основной камере специальную 6-ти слойную стеклянную линзу с поляризационным фильтром. Вторая камера, больше предназначена для использования ее в качестве парковочной. Однако, при желании, ее можно установить и для ведения записи на заднее стекло автомобиля. Далее предлагаем ознакомиться с примерами записи видео:

Дневная запись (основная камера)

Дневная запись (камера заднего вида)

Ночная запись (основная камера)

Итоги

Подводя итоги по автомобильному видеорегистратору iBOX PRO-790, следует отметить, что перед нами универсальное устройство, которое, как нам кажется, придется по душе многим автовладельцам. За небольшую стоимость вы получаете под свое управление все необходимо: хорошие углы обзора, неплохую камеру для записи, парковочную камеру, стильный дизайн и хорошую автономную работу. Существенных минусов, за все время пользования нам выявить не удалось. Как нам кажется, iBOX PRO-790 полностью оправдывает свою стоимость и достоин внимания покупателей.

Особенности

  • Количество камер: 2
  • Количество каналов записи видео/звука: 2/1
  • Поддержка HD: 1080p
  • Запись видео: 1920×1080 при 25 к/с, 1280×720 при 30 к/с
  • Режим записи: циклическая/непрерывная, запись без разрывов
  • Функции: датчик удара (G-сенсор)
  • Запись: времени и даты
  • Звук: встроенный микрофон (с возможностью отключения), встроенный динамик
  • Подключение внешних камер
  • Матрица: APTINA 5.0 Мп
  • Угол обзора: 155° (по диагонали)
  • Стабилизатор изображения
  • Ночной режим: ИК-подсветка
  • Функция WDR
  • Режим фотосъемки
  • Длительность ролика: 1 мин, 3 мин, 5 мин
  • Режимы: автостарт записи, отключение по таймеру, запись файла после отключения питания
  • Емкость аккумулятора: 500 мАч
  • Диагональ экрана: 3"
  • Поддержка карт памяти: microSD (microSDHC) до 32 Гб

Комментарии и отзывы iBOX PRO-790
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