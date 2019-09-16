Обзор iBOX PRO-880. Многофункциональный автомобильный видеорегистратор

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию компактный автомобильный видеорегистратор от компании iBOX. Встречайте, перед вами модель PRO-880. Устройство получило под свое управление все необходимые функции для современного автовладельца и, что не мало важно, компактные габариты, позволяющие легко скрыть видеорегистратор от глаз прохожих.
Видео обзор
Комплект поставкиУстройство поставляется в привычной для компании iBOX, стилизованной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено следующее:
- Автомобильный видеорегистратор
- Адаптер питания от прикуривателя автомобиля
- Кабель USB
- Крепление на лобовое стекло
- Документация
Внешний вид и функционалКорпус устройства выполнен из пластика в черном цвете. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось. Все детали закреплены надежно и без всяких зазоров. Покупателям понравится то, что данный видеорегистратор не займет много место на лобовом стекле вашего автомобиля и тем самым не будет закрывать обзор водителю.
Спереди расположился объектив камеры и динамик.
На противоположной стороне можно увидеть 1.5 дюймовый TFT дисплей и функциональные кнопки управления, которые размещены по краям экрана. Данное решение позволяет не искать ту или иную кнопку управления и существенно упростить работу и настройку девайса.
Слева вынесен слот под microSD карту.
Справа находится miniUSB для подключения зарядки.
Сверху обосновался слот для кронштейна, микрофон и кнопка Reset.
На дисплей выведена вся необходимая информация. Кроме того, для удобства водителя вы можете включить автоматическое отключение экрана.
Пользователям понравится то, что разработчики добавили в адаптер питания от автомобильного прикуривателя слот USB, который можно использовать в качестве зарядки для своих мобильных устройств.
Интуитивно понятное меню позволяет быстро настроить видеорегистратор под свои предпочтения. Другими словами, разобраться в настройке устройства сумеют даже самые неопытные пользователи.
iBOX PRO-880 работает на базе процессора Novatek в одной паре с сенсором Omnivision и 5 Мп матрицей. Устройство записывает видео в высоком разрешении Full HD (1920х1080 при 30 к/с). Угла обзора в 155 градусов, как нам кажется, более чем достаточно, чтобы охватить все, что происходит впереди вашего автомобиля. Картинка четкая и позволяет запечатлеть все номера мимо проезжающих автомобилей. Ночная съемка также неплохо показывает себя в работе в освещенных местах. Далее предлагаем просмотреть примеры видео записи:
Дневная съемка
Ночная съемка
ИтогиПодводя итоги по автомобильному видеорегистратору iBOX PRO-880, следует отметить, что перед нами недорогое устройство, получившее под свое управление все необходимые функции для современного автовладельца. Хорошая начинка позволяет записывать качественные видео ролики в высоком разрешении Full HD и использовать их, в случае необходимости, в качестве доказательства вашей невиновности в суде. Благодаря своим компактным габаритам iBOX PRO-880 не будет привлекать внимание прохожих, а благодаря наличию режима парковки вам не придется переживать за свой автомобиль. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, удобное расположение функциональных кнопок управления, неплохие углы обзора и привлекательная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.
Особенности
- Процессор: Novatel
- Матрица: 5.0 Мп 1/4”
- Сенсор: Omnivision
- Конструкция: с экраном/с камерой
- Запись видео: 1920х1080 (30 к/с), 1280х720 (30 к/с)
- Поддержка HD: 1080р
- Угол обзора: 155 градусов
- Циклическая запись: 1, 3, 5 минут
- Ночной режим
- Датчик движения
- Стабилизатор изображения
- Материал линз объектива: стекло
- Дисплей: 1.5 дюймов
- Емкость аккумулятора: 300 мач