Обзор iBOX PRO-880. Многофункциональный автомобильный видеорегистратор

Видео обзор

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию компактный автомобильный видеорегистратор от компании iBOX. Встречайте, перед вами модель PRO-880. Устройство получило под свое управление все необходимые функции для современного автовладельца и, что не мало важно, компактные габариты, позволяющие легко скрыть видеорегистратор от глаз прохожих.

Комплект поставки

Автомобильный видеорегистратор

Адаптер питания от прикуривателя автомобиля

Кабель USB

Крепление на лобовое стекло

Документация

Устройство поставляется в привычной для компании iBOX, стилизованной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено следующее:

Внешний вид и функционал

Корпус устройства выполнен из пластика в черном цвете. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось. Все детали закреплены надежно и без всяких зазоров. Покупателям понравится то, что данный видеорегистратор не займет много место на лобовом стекле вашего автомобиля и тем самым не будет закрывать обзор водителю.

Спереди расположился объектив камеры и динамик.

На противоположной стороне можно увидеть 1.5 дюймовый TFT дисплей и функциональные кнопки управления, которые размещены по краям экрана. Данное решение позволяет не искать ту или иную кнопку управления и существенно упростить работу и настройку девайса.

Слева вынесен слот под microSD карту.

Справа находится miniUSB для подключения зарядки.

Сверху обосновался слот для кронштейна, микрофон и кнопка Reset.

На дисплей выведена вся необходимая информация. Кроме того, для удобства водителя вы можете включить автоматическое отключение экрана.

Пользователям понравится то, что разработчики добавили в адаптер питания от автомобильного прикуривателя слот USB, который можно использовать в качестве зарядки для своих мобильных устройств.

Интуитивно понятное меню позволяет быстро настроить видеорегистратор под свои предпочтения. Другими словами, разобраться в настройке устройства сумеют даже самые неопытные пользователи.

Дневная съемка

iBOX PRO-880 работает на базе процессора Novatek в одной паре с сенсором Omnivision и 5 Мп матрицей. Устройство записывает видео в высоком разрешении Full HD (1920х1080 при 30 к/с). Угла обзора в 155 градусов, как нам кажется, более чем достаточно, чтобы охватить все, что происходит впереди вашего автомобиля. Картинка четкая и позволяет запечатлеть все номера мимо проезжающих автомобилей. Ночная съемка также неплохо показывает себя в работе в освещенных местах. Далее предлагаем просмотреть примеры видео записи:

Ночная съемка

Итоги

Особенности

Процессор: Novatel

Матрица: 5.0 Мп 1/4”

Сенсор: Omnivision

Конструкция: с экраном/с камерой

Запись видео: 1920х1080 (30 к/с), 1280х720 (30 к/с)

Поддержка HD: 1080р

Угол обзора: 155 градусов

Циклическая запись: 1, 3, 5 минут

Ночной режим

Датчик движения

Стабилизатор изображения

Материал линз объектива: стекло

Дисплей: 1.5 дюймов

Емкость аккумулятора: 300 мач

Подводя итоги по автомобильному видеорегистратору iBOX PRO-880, следует отметить, что перед нами недорогое устройство, получившее под свое управление все необходимые функции для современного автовладельца. Хорошая начинка позволяет записывать качественные видео ролики в высоком разрешении Full HD и использовать их, в случае необходимости, в качестве доказательства вашей невиновности в суде. Благодаря своим компактным габаритам iBOX PRO-880 не будет привлекать внимание прохожих, а благодаря наличию режима парковки вам не придется переживать за свой автомобиль. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, удобное расположение функциональных кнопок управления, неплохие углы обзора и привлекательная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.