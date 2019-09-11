Обзор iBOX PRO-885 DUAL. Автомобильный видеорегистратор зеркало с парковочной камерой

Видео обзор

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании iBOX, которая не перестает радовать своих покупателей многофункциональными и в то же время недорогими девайсами. Встречайте, перед вами автомобильный видеорегистратор зеркало, модель PRO-885 DUAL.

Комплект поставки

Видеорегистратор

Камера заднего вида

Крепление на зеркало заднего вида

Кабель питания от прикуривателя автомобиля

Документация

Устройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено следующее:

Внешний вид и функционал

Дизайн устройства, как нам кажется, сумеет вписаться в интерьер любого автомобиля. Кроме того, зеркало iBOX PRO-885 DUAL намного больше, что позволяет существенно увеличить обзор для водителя. Корпус выполнен из пластика. К сборке и качеству материалов у нас никаких нареканий не появилось.

4.3 дюймовый дисплей девайса расположен слева от центра. При необходимости вы можете выставить автоматическое отключение дисплея, чтобы не отвлекаться от дороги.

На нижней части от центра размещены функциональные кнопки управления. Подобное расположение кнопок очень удобно для настройки устройства.

Сверху можно увидеть разъем miniUSB для зарядки, разъем для подключения парковочной камеры и слот для microSD карты.

На тыльной стороне размещена поворотная камера и специальные крючки для резиновых креплений на зеркало заднего вида.

Здесь же можно увидеть отверстия для вентиляции, динамик и кнопку Reset.

Интуитивно понятное меню управления позволяет разобраться в настройках даже самым неопытным пользователям. Дается возможность настроить все необходимые функции: выставить штамп времени/даты, установить гос номер вашего автомобиля, включить датчики, выбрать разрешение записи, настроить циклическую запись и т.д.

Не понравилось лишь то, что не хватает яркости дисплея. В солнечную погоду экран отсвечивает. В остальном все очень даже неплохо.

Дневная запись (основная камера)

Устройство работает на базе процессора от Novatek в одной паре с матрицей Aptina, которые позволяют получить отличную запись видео. Однако, как нам показалось, угла обзора в 120 градусов недостаточно для того, чтобы охватить все, что происходит впереди вашего автомобиля. Видео записывается в формате AVi в высоком разрешении Full HD (1920х1080 при 30 к/с). Основная камера показывает хорошие результаты в работе даже в темное время суток и полностью справляется с поставленными задачами. Камеру заднего вида, как нам кажется, изначально лучше всего использовать в качестве парковочного ассистента. Для подключения дополнительной камеры советуем обратиться за помощью к специалистам. Далее предлагаем ознакомиться с примерами записи видео:

Дневная запись (камера заднего вида)

Ночная запись (основная камера)

Итоги

Подводя итоги по автомобильному видеорегистратору iBOX PRO-885 DUAL, следует отметить, что перед нами недорогое решение, которое получило под свое управление все необходимое для современного автовладельца. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, отличный функционал, парковочная камера, неплохая запись видео и конечно же приятная цена. Из минусов может не понравится лишь недостаточная яркость дисплея и угол обзора в 120 градусов.

Особенности