Обзор iBOX PRO-990. Компактный автомобильный видеорегистратор

2019-09-18, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - iBOX PRO-990; [186]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании iBOX, которая не перестает радовать своих покупателей недорогими, и в то же время многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами автомобильный видеорегистратор iBOX PRO-990, получивший под свое управление все необходимое для современного автовладельца.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено следующее:
  • Видеорегистратор
  • Адаптер питания
  • Крепление на лобовое стекло автомобиля на присоске
  • Крепление на 3М скотче
  • Документация

Внешний вид и функционал

Перед нами компактный, стильный видеорегистратор, который сумеет вписаться в интерьер любого автомобиля и не будет привлекать внимание прохожих. Корпус устройства выполнен из пластика с матовым покрытием. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Спереди расположен объектив камеры, рядом с которым можно увидеть ИК-подсветку. Здесь же находится динамик.

На противоположной стороне красуется 1.5 дюймовый TFT дисплей. По краям размещены функциональные кнопки управления, что существенно упрощает настройку и работу с видеорегистратором.

Слева расположен слот для карты памяти microSD.

Справа вынесен разъем miniUSB для зарядки.

Сверху можно увидеть площадку для крепления, кнопку Reset и микрофон.

Благодаря простому и понятному меню, разобраться в настройке девайса сумеют даже самые неопытные пользователи. Оно разделено на две вкладки, где пользователю дается возможность полностью подстроить под себя все необходимое: штамп времени/даты, разрешение записи видео, вкл/выкл G-сенсор, детектор движения и многое другое.

Видеорегистратор работает на базе процессора от Novatek в одной паре с 5 Мп матрицей и сенсором Omnivision. Данный тандем отлично гармонирует друг с другом и позволяет записывать видео в высоком разрешении Full HD. Качество видео хорошее. Номера мимо проезжающих автомобилей видны отчетливо. В дневное время, как нам кажется, данное устройство показывает неплохие результаты в работе. В ночное время суток, в городском режиме, качества съемки более чем достаточно. Далее предлагаем ознакомиться с записанным видео материалом:

Дневная запись

Ночная запись

Итоги

Подводя итоги по автомобильному видеорегистратору iBOX PRO-990, следует отметить, что данное устройство сумеет привлечь внимание покупателей не только своей доступностью, но и интересным дизайном и хорошим качеством записи видео в разрешении Full HD. iBOX PRO-990 полностью оправдывает свою. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, неплохая начинка, отличный функционал и достойная запись видео. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось.

Особенности

  • Конструкция видеорегистратора: обычная, с экраном
  • Количество камер: 1
  • Количество каналов записи видео/звука: 1/1
  • Запись видео: 1920×1080 при 25 к/с, 1280×720 при 30 к/с
  • Режим записи: циклическая, запись без разрывов
  • Функции: датчик удара (G-сенсор), детектор движения в кадре
  • Запись: времени и даты
  • Звук: встроенный микрофон, встроенный динамик
  • Матрица камеры: 1/4" 5 млн пикс.
  • Сенсор: OMNIVISION
  • Процессор: NOVATEK
  • Угол обзора: 170° (по диагонали)
  • Стабилизатор изображения
  • Ночной режим: ИК-подсветка
  • Материал линз: стекло
  • Длительность ролика: 1 мин, 3 мин, 5 мин, 10 мин
  • Защита от записи
  • Запись события в отдельный файл
  • Диагональ экрана: 1.5"

Комментарии и отзывы iBOX PRO-990
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