Обзор iBOX Z-800. Автомобильный видеорегистратор

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию видеорегистратор от компании iBOX, которая не перестает радовать своих покупателей стильными, многофункциональными, и в то же время доступными решениями. Встречайте, перед вами модель Z-800. Устройство получило под свое управление все необходимое для того, чтобы запечатлеть в кадре даже самую малейшую деталь.

Видео обзор

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Автомобильный видеорегистратор

Крепление на лобовое стекло автомобиля

Кабель USB

Адаптер питания

Документация

Устройство поставляется в компактной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено следующее:

Внешний вид и функционал

Перед нами компактный, многофункциональный видеорегистратор, который, как нам кажется, привлечет внимание многих покупателей. Дизайн девайса сумеет вписаться в интерьер любого автомобиля. Корпус устройства выполнен из пластика с матовым покрытием, на котором остаются следы от пальцев.

Спереди красуется объектив камеры. Рядом размещена ИК-подсветка, динамик и микрофон.

С противоположной стороны можно увидеть 2.7 дюймовый дисплей, которому, как нам показалось, не хватает яркости. Понравилось то, что по краям дисплея нанесена информация о кнопках управления, что существенно упрощает настройку девайса.

Функциональные кнопки управления размещены на боковых гранях.

Справа обосновался разъем для карты памяти (до 32 Гб).

Сверху находятся следующие разъемы: HDMI, для крепления, miniUSB и AV выход. Здесь же расположилась кнопка Reset.

Следует отметить, что разъем для питания аккумулятора видеорегистратора вынесена на крепление.

Благодаря простому и понятному интерфейсу, разобраться в настройке видеорегистратора сумеют даже самые неопытные пользователи. Дается возможность выставить штамп даты/времени, гос номер автомобиля и многое другое. Для стабильной работы подойдут и заводские настройки.

Меню разделено на две вкладки, в одной из которых пользователям дается возможность изменить разрешение видео, выставить циклическую запись, настроить баланс белого, включить стабилизацию изображения и т.д.

Во второй же вкладке вы можете изменить значение даты, времени, включить G-sensor, отформатировать карту памяти и т.д.

Дневная съемка (Full HD)

Устройство работает на базе процессора AMBARELLA в одном тандеме с сенсором Omnivision, которая отличается своей высокой светочувствительностью. Угла обзора в 140 градусов, как нам показалось, достаточно, чтобы запечатлеть все происходящее впереди вашего автомобиля. Пользователям дается возможность выбрать два разрешения записи видео: Full HD (25 к/с) и HD (30 к/с). Видеоролики получаются неплохими и позволяют запечатлеть практически все номера мимо проезжающих автомобилей. Ночная съемка не самая лучшая, однако неплохо показывает себя в городе, в освещенных улицах. Далее предлагаем ознакомиться с примерами записи видео:

Ночная съемка (Full HD)

Итоги

Подводя итоги по автомобильному видеорегистратору iBOX Z-800, следует отметить, что перед нами отличный помощник на дороге. Благодаря своим небольшим габаритам его легко спрятать от глаз прохожих. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы, хорошая начинка, неплохая запись видео и приемлемая стоимость. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства, нам выявить не удалось.

Особенности