Обзор iBOX Z-800. Автомобильный видеорегистратор

2019-09-05, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - iBOX Z-800; [181]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию видеорегистратор от компании iBOX, которая не перестает радовать своих покупателей стильными, многофункциональными, и в то же время доступными решениями. Встречайте, перед вами модель Z-800. Устройство получило под свое управление все необходимое для того, чтобы запечатлеть в кадре даже самую малейшую деталь.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено следующее:
  • Автомобильный видеорегистратор
  • Крепление на лобовое стекло автомобиля
  • Кабель USB
  • Адаптер питания
  • Документация

Внешний вид и функционал

Перед нами компактный, многофункциональный видеорегистратор, который, как нам кажется, привлечет внимание многих покупателей. Дизайн девайса сумеет вписаться в интерьер любого автомобиля. Корпус устройства выполнен из пластика с матовым покрытием, на котором остаются следы от пальцев.

Спереди красуется объектив камеры. Рядом размещена ИК-подсветка, динамик и микрофон.

С противоположной стороны можно увидеть 2.7 дюймовый дисплей, которому, как нам показалось, не хватает яркости. Понравилось то, что по краям дисплея нанесена информация о кнопках управления, что существенно упрощает настройку девайса.

Функциональные кнопки управления размещены на боковых гранях.

Справа обосновался разъем для карты памяти (до 32 Гб).

Сверху находятся следующие разъемы: HDMI, для крепления, miniUSB и AV выход. Здесь же расположилась кнопка Reset.

Следует отметить, что разъем для питания аккумулятора видеорегистратора вынесена на крепление.

Благодаря простому и понятному интерфейсу, разобраться в настройке видеорегистратора сумеют даже самые неопытные пользователи. Дается возможность выставить штамп даты/времени, гос номер автомобиля и многое другое. Для стабильной работы подойдут и заводские настройки.

Меню разделено на две вкладки, в одной из которых пользователям дается возможность изменить разрешение видео, выставить циклическую запись, настроить баланс белого, включить стабилизацию изображения и т.д.

Во второй же вкладке вы можете изменить значение даты, времени, включить G-sensor, отформатировать карту памяти и т.д.

Устройство работает на базе процессора AMBARELLA в одном тандеме с сенсором Omnivision, которая отличается своей высокой светочувствительностью. Угла обзора в 140 градусов, как нам показалось, достаточно, чтобы запечатлеть все происходящее впереди вашего автомобиля. Пользователям дается возможность выбрать два разрешения записи видео: Full HD (25 к/с) и HD (30 к/с). Видеоролики получаются неплохими и позволяют запечатлеть практически все номера мимо проезжающих автомобилей. Ночная съемка не самая лучшая, однако неплохо показывает себя в городе, в освещенных улицах. Далее предлагаем ознакомиться с примерами записи видео:

Дневная съемка (Full HD)

Ночная съемка (Full HD)

Итоги

Подводя итоги по автомобильному видеорегистратору iBOX Z-800, следует отметить, что перед нами отличный помощник на дороге. Благодаря своим небольшим габаритам его легко спрятать от глаз прохожих. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы, хорошая начинка, неплохая запись видео и приемлемая стоимость. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства, нам выявить не удалось.

Особенности

  • Количество камер: 1
  • Поддержка HD: 1080p
  • Запись видео: 1920×1080 при 25 к/с, 1280×720 при 30 к/с
  • Режим записи: циклическая, запись без разрывов
  • Функции: датчик удара (G-сенсор), детектор движения в кадре
  • Запись: времени и даты
  • Звук: встроенный микрофон (с возможностью отключения), встроенный динамик
  • Матрица камеры: CMOS 1/4" 5 млн пикс.
  • Угол обзора: 140° (по диагонали)
  • Стабилизатор изображения
  • Ночной режим: ИК-подсветка
  • Режим фотосъемки
  • Материал линз: стекло
  • Длительность ролика: 3 мин, 5 мин, 10 мин
  • Формат записи: AVI
  • Диагональ экрана: 2.7"
  • Выходы: HDMI, видео композитный, аудио
  • Поддержка карт памяти: microSD (microSDHC) до 32 Гб

Комментарии и отзывы iBOX Z-800
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