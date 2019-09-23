Обзор iBOX Z-820. Недорогой видеорегистратор с парковочной камерой

Видео обзор

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании iBOX, которая не перестает радовать своих покупателей недорогими и в то же время многофункциональными устройствами. Встречайте, перед вами автомобильный видеорегистратор Z-820.

Комплект поставки

Видеорегистратор

Крепление на лобовое стекло автомобиля

Адаптер питания

Кабель USB

Документация

Устройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном девайсе. В комплект поставки включено следующее:

Данный видеорегистратор поддерживает подключение камеры заднего вида. Однако дополнительная камера в комплект поставки не включена, ее можно приобрести как дополнительную опцию.

Внешний вид и функционал

Внешне устройство напоминает компактный цифровой фотоаппарат. Корпус выполнен из пластика в черном цвете. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось.

Спереди обосновался объектив камеры и динамик.

На противоположной стороне можно увидеть 3 дюймовый TFT дисплей с небольшими рамками вокруг и светодиодные индикаторы состояния работы.

Справа размещены функциональные кнопки управления: вкл/выкл, защищенная запись, Mode и Ok. Слева находятся еще три дополнительные кнопки управления и слот для карты памяти microSD (до 32 Гб).

Снизу расположены микрофон и кнопка Reset.

Сверху слот для крепления, разъем miniUSB и HDMI.

Пользователям понравится то, что адаптер питания от автомобильного прикуривателя обзавелся разъемом USB, позволяющий обеспечить подзарядку ваших мобильных устройств.

Меню видеорегистратора разделено на два пункта. Для работы достаточно будет использовать заводские настройки. Понравилось то, что благодаря простому и понятному интерфейсу, разобраться в настройках сумеют даже самые неопытные пользователи. Есть возможность выставить штамп даты/времени, государственный номер автомобиля, настроить датчик движения, G-сенсор, включить циклическую запись и много другое.

Благодаря встроенному аккумулятору мощностью 300 мАч вы легко сможете отключить видеорегистратор от питания и, при необходимости, вынести его за пределы вашего автомобиля, чтобы заснять фото и видео материал.

День

Устройство работает на базе процессора от Novatek, что позволяет выполнять видеорегистратору все заложенные функции без всяких системных сбоев. iBOX Z-820 записывает видео в высоком разрешении Full HD при 30 к/с. Дневная запись хорошо показывает себя в работе. Номера мимо проезжающих автомобилей видны отчетливо. Угла обзора в 170 градусов более чем достаточно, чтобы охватить все, что происходит впереди вашего автомобиля. Ночная запись неплохо показывает себя в работе, с близкого расстояния номера читаются отлично. Далее предлагаем ознакомиться с записанными видео материалом:

Ночь

Итоги

Особенности

Процессор: Novatek

Матрица: CMOS 5 Мп

Поддержка HD: 1080р

Разрешение видео: 1920х1080 при 30 к/с, 1280х720 при 30 к/с

Угол обзора: 170 градусов

Ночной режим

G-сенсор

Датчик движения

Стабилизатор изображения

Материал линз объектива: стекло

Размер экрана: 3 дюйма

Емкость аккумулятора: 300 мАч

Подводя итоги по автомобильному видеорегистратору iBOX Z-820, следует отметить, что перед нами надежный помощник на дороге, который сумеет запечатлеть ту или иную дорожную ситуацию и не упустить не одну важную деталь. Кроме того, если вам необходима дополнительная камера, то iBOX Z-820 поддерживает данную функцию, однако она идет как дополнительная опция. В целом девайс полностью оправдывает свою стоимость и сумеет привлечь внимание покупателей. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, неплохая начинка, запись видео в высоком разрешении Full HD, возможность установить парковочную камеру и конечно же приятная стоимость. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.