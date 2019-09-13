Обзор iBOX Z-900. Автомобильный видеорегистратор с Wi-Fi

2019-09-13, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - iBOX Z-900; [144]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию компактный автомобильный видеорегистратор от компании iBOX, который сумеет привлечь внимание покупателей своим стильным дизайном и функционалом. Встречайте, перед вами модель Z-900.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной упаковке из плотного картона, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено следующее:
  • Автомобильный видеорегистратор
  • Крепление на присоске
  • Крепление на 3М скотче
  • Адаптер питания от прикуривателя автомобиля
  • Кабель USB
  • Документация

Внешний вид и функционал

Перед нами компактный видеорегистратор, который можно легко скрыть от глаз прохожих. Благодаря стильному дизайну, устройство сумеет вписаться в интерьер любого автомобиля. Корпус выполнен из пластика в черном цвете. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Спереди красуется 1.5 дюймовый TFT дисплей, под которым расположены две кнопки управления.

На противоположной части устройства можно увидеть объектив камеры, который немного выпирает вперед.

Снизу размещены еще четыре функциональные кнопки управления.

Слева находится кнопка вкл/выкл устройства, слот для карты памяти microSD и кнопка Reset.

С противоположной стороны размещен HDMI и microUSB для зарядки.

Сверху можно увидеть площадку для крепления.

Из-за небольших габаритов и малого экрана, настраивать функционал девайса при помощи кнопок управления не очень удобно. Однако разработчики добавили модуль Wi-Fi, позволяющий не только настроить устройство, но и управлять записью и даже скачивать на свой телефон записанные фото и видео материалы. Для этого необходимо установить на свой смартфон мобильное приложение.

Благодаря простому и понятному интерфейсу, разобраться в работе и настройке видеорегистратора сумеют даже самые неопытные пользователи. Для включения Wi-Fi в видеорегистраторе необходимо нажать и удерживать кнопку старта записи, после чего подключиться к сети при помощи своего смартфона, используя предустановленный пароль 1234567890 (можно изменить).

За работу устройства отвечает процессор Ambarella A7 в одной паре с 5 Мп матрицей. Данный тандем отлично показывают себя в работе и позволяет записывать видео в высоком разрешении Full HD. На выходе мы получаем отличное качество видео, где можно детально рассмотреть все номера мимо проезжающих машин даже в темное время суток. Далее предлагаем ознакомиться с примерами записи:

Дневная запись

Ночная запись

Итоги

Подводя итоги по автомобильному видеорегистратору iBOX Z-900, следует отметить, что покупатели получают под свое управление относительно недорогое и в то же время многофункциональное решение, которое идеально справляется со своими задачами. Среди плюсов следует отметить следующее: компактные габариты, стильный дизайн, качественные материалы и сборка, мобильное приложение и отличная запись. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.

Особенности

  • Конструкция видеорегистратора: обычная, с экраном
  • Количество камер: 1
  • Количество каналов записи видео/звука: 1/1
  • Запись видео: 1920×1080 при 30 к/с, 1280×720 при 60 к/с
  • Режим записи: циклическая, запись без разрывов
  • Функции: датчик удара (G-сенсор), детектор движения в кадре
  • Запись: времени и даты
  • Звук: встроенный микрофон, встроенный динамик
  • Матрица: 1/4" 5 млн пикс.
  • Угол обзора: 170° (по диагонали)
  • Стабилизатор изображения
  • Режим фотосъемки
  • Материал линз: стекло
  • Длительность ролика: 1 мин, 3 мин, 5 мин, 10 мин
  • Диагональ экрана: 1.5"
  • Беспроводное подключение Wi-Fi
  • Процессор: Ambarella A7

Комментарии и отзывы iBOX Z-900
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