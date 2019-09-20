Обзор iBOX Z-920 WiFi. Видеорегистратор с парковочной камерой

2019-09-20, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - iBOX Z-920 WiFi; [41]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию автомобильный видеорегистратор от компании iBOX, которая не перестает радовать своих покупателей недорогими и в то же время многофункциональными устройствами. Встречайте, перед вами модель Z-920. Видеорегистратор получил под свое управление парковочную камеру и возможность подключаться к девайсу при помощи Wi-Fi.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено следующее:
  • Видеорегистратор iBOX Z-920
  • Камера заднего вида (дополнительная опция)
  • Крепление на лобовое стекло автомобиля
  • Автомобильный адаптер питания
  • Документация

Внешний вид и функционал

iBOX Z-920 получил приятный и современный дизайн, позволяющий вписаться устройству в интерьер любого автомобиля. Корпус видеорегистратора выполнен из пластика. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось. Внешне устройство напоминает небольшой цифровой фотоаппарат.

Спереди размещен объектив камеры (CMOS 5 млн. пикс) и динамик.

С противоположной стороны можно увидеть 3 дюймовый дисплей с небольшими рамками и светодиодный индикатор состояния работы.

На верхнем торце расположены разъемы для подключения камеры заднего вида и питания. Между ними находится слот для крепления на лобовое стекло автомобиля.

Снизу спрятана кнопка Reset и микрофон.

Справа обосновались сразу четыре функциональные кнопки управления.

Слева еще три кнопки управления и слот для microSD карты (до 32 Гб).

Длины кабеля для питания и камеры заднего видео более чем достаточно, чтобы провести их скрытно.

Устройство работает на базе процессора Ambarella A7. Благодаря своей неплохой начинке видеорегистратор отлично справляется со всеми поставленными задачами и получил под свое управление возможность подключиться к устройству при помощи смартфона. Для этого необходимо использовать беспроводное подключение Wi-Fi и установить на свое мобильное устройство приложение Car_DVR. Для подключения используется стандартный пароль 1234567890. Для активации Wi-Fi в видеорегистраторе необходимо нажать и удерживать функциональную кнопку входа в меню.

Настраивать, запускать запись видео, загружать фотографии и видеоматериалы можно напрямую на смартфон, не извлекая microSD карту, что существенно упрощает работу с видеорегистратором. Благодаря простому и понятному интерфейсу, разобраться в настройке сумеют даже самые неопытные пользователи.

Меню видеорегистратора разделено на четыре вкладки: режим видео/фото, воспроизведение и общие настройки. Разработчики постарались сделать все так, чтобы пользователи максимально быстро и легко сумели настроить все необходимые функции под свои предпочтения.

Кроме того, следует отметить, что данный видеорегистратор получил под свое управление аккумулятор мощностью в 500 мАч, что позволяет использовать данное устройство и вне вашего автомобиля, отключив его от питания.

Устройство записывает видео в высоком разрешении Full HD при 30 к/с. В настройках видеорегистратора есть возможность выставить циклическую запись до 10 минут, что большая редкость. Качество видео неплохое даже в ночное время суток. Номера мимо проезжающих автомобилей видны отчетливо. Что касается камеры заднего вида, как нам кажется, ее все же лучше использовать в качестве парковочной, нежели для записи видео. Далее предлагаем ознакомиться с примерами записи:

День (основная камера)

День (камера заднего вида)

Ночь (основная камера)

Итоги

Подводя итоги по iBOX Z-920, следует отметить, что перед нами недорогой автомобильный видеорегистратор получивший под свое управление все необходимое для современного автовладельца. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, отличный функционал, возможность подключаться при помощи своего смартфона, неплохая запись видео, поддержка парковочной камеры, мощный аккумулятор и конечно же доступная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось. iBOX Z-920, как нам кажется, сумеет привлечь к себе внимание покупателей.

Особенности

  • Конструкция видеорегистратора: обычная, с экраном
  • Количество камер: 2
  • Количество каналов записи видео/звука: 2/1
  • Поддержка HD: 1080p
  • Запись видео: 1920×1080 при 30 к/с
  • Режим записи: циклическая, запись без разрывов
  • Датчик удара (G-сенсор), детектор движения в кадре
  • Матрица камеры: CMOS 5 млн пикс.
  • Процессор: Ambarella A7
  • Угол обзора: 170° (по диагонали)
  • Стабилизатор изображения
  • Ночной режим: ИК-подсветка
  • Функция WDR
  • Материал линз: стекло
  • Длительность ролика: 1 мин, 2 мин, 3 мин, 5 мин, 10 мин
  • Защита от записи
  • Режимы: автостарт записи, отключение по таймеру, запись файла после отключения питания
  • Емкость аккумулятора: 500 мАч
  • Диагональ экрана: 3"
  • Беспроводное подключение: Wi-Fi
  • Поддержка карт памяти: SD (SDXC) до 32 Гб
  • Рабочая температура: -35 - +55 °C

Комментарии и отзывы iBOX Z-920 WiFi
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