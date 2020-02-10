Обзор iBOX iCON SIGNATURE DUAL. Комбо-устройство с камерой заднего вида

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию достойного представителя комбо-устройств от компании iBOX, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами модель iCON SIGNATURE DUAL с дополнительной камерой заднего вида iBOX RearCam iCON 1080p. Данный тандем, как нам кажется, сумеет стать надежной защитой для любого автовладельца.

Видео обзор

Комплект поставки и цена

Комбо-устройство 3 в 1

Автомобильная зарядка от прикуривателя

Кабель USB

CPL-фильтр

Магнитное крепление на лобовое стекло

3М-скотч

Чехол

Адаптер microSD

Документация

Внешний вид и функционал

На момент написания обзора iBOX iCON SIGNATURE DUAL можно было приобрести приблизительно 12 500 рублей. Комбо-устройство поставляется в премиальной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя следующее:Следует отметить, что камера заднего вида поставляется в отдельной компактной упаковке, внутри которой находится само устройство с достаточно длинным проводом для подключения, 3М-скотч и два шурупа для установки камеры снаружи вашего автомобиля.Корпус комбо-устройства выполнен из прочного пластика. Сборка аккуратная и без всяких зазоров. К качеству материалов у нас никаких нареканий не появилось. Внешне девайс напоминает небольшой цифровой фотоаппарат. Как нам кажется, дизайн iBOX iCON SIGNATURE DUAL сумеет привлечь внимание многих покупателей и впишется в интерьер любого автомобиля.

Спереди разместился объектив камеры и приемник лазерного детектора. Разработчики использовали уже проверенную временем матрицу Sony Exmor IMX323. Следует отметить, что в комплекте с устройством можно найти CPL-фильтр, позволяющий практически исключить солнечные блики в кадре и существенно улучшить качество записанного видео. Не забудьте установить его на объектив камеры.

На противоположной стороне обосновался большой 3-дюймовый IPS дисплей с функцией автозатемнения экрана. Здесь же находится датчик управления жестами. Если вам необходимо отключить звук оповещений, достаточно просто взмахнуть перед экраном рукой. Согласитесь, удобно.

Снизу традиционно расположился слот для карты памяти microSD (до 64 Гб) и отверстия для вентиляции.

Сверху выведен разъем для подключения камеры заднего вида, кнопка вкл/выкл устройства, старт записи, кнопка Reset и слот для магнитного крепления.

Да, iBOX iCON SIGNATURE DUAL поддерживает подключение дополнительной камеры заднего вида и более того, данная камера записывает видео в высоком разрешении FullHD (25 к/с). Благодаря наличию парковочной разметки и защищенности камеры, пользователям дается возможность установить ее не только в салоне, но и снаружи автомобиля и использовать ее в качестве парковочной. Угол обзора составляет 160 градусов.

Разработчики использовали специальное магнитное крепление со сквозным питанием. Конструкция позволяет отрегулировать комбо-устройство по вертикали. Кабель для питания подключается непосредственно в разъем, который расположен на креплении. Оно крепится при помощи 3М скотча. Фишка данного крепления в том, что, при необходимости, вы легко и быстро сможете снять комбо-устройство с крепления. Для этого достаточно немножко потянуть его под углом.

На боковых гранях комбо-устройства размещены шесть функциональных кнопок управления.

Комбо-устройство имеет современный и удобный интерфейс, который позволяет разобраться в работе девайса даже самым неопытным пользователям. iBOX iCON SIGNATURE DUAL работает на базе мощного процессора Mstar. Угол обзора камеры составляет 170 градусов, чего более чем достаточно, чтобы запечатлеть все детали вашей поездки.

Меню настроек разделено на две вкладки. Пользователям дается возможность выставить штамп времени/даты, отображение скорости на видео, государственный номер автомобиля и многое другое. Кроме того, в устройстве есть функция контроля полосы движения (LDWS), что позволяет своевременно предупредить водителя о том, что он съехал с нее.

Дальность детектирования

Звуковые оповещения

Отключить радарную часть

Установить лимит скорости и многое другое

Кроме того, пользователи могут вручную установить те или иные функции:

Дневная запись основная камера

Комбо-устройство записывает видео в высоком разрешении Full HD при 30 к/с. Дневная запись на высоте. Номера мимо проезжающих автомобилей видны отчетливо. iBOX iCON SIGNATURE DUAL сумеет запечатлеть даже самые малейшие детали вашей поездки. Ночная съемка оправдала наши ожидания и оставила лишь положительные впечатления. Качество картинки не сильно теряется даже не освещенных фонарями улицах. Далее предлагаем просмотреть примеры записи:

Дневная запись камера заднего вида

Ночная запись основная камера

Ночная запись камера заднего вида

Теперь о самом главном – радарной составляющей комбо-устройства. Для начала необходимо отметить тот факт, что iBOX iCON SIGNATURE DUAL имеет реальную сигнатуру и это действительно отличает его от других конкурентов. Использование новейших технологий и мощной начинки позволило получить на выходе безошибочное определение типов камер по имени. Помимо этого, разработчикам удалось свести к нулю ложные срабатывания на различные шлагбаумы, заправочные станции и другие объекты, которые излучают сигналы.

Не стоит обходить стороной и использование в iBOX iCON SIGNATURE DUAL технологию LaserVision Technology, которая обеспечивает распознавание современных лазерных полицейских радаров Полискан и Амата, которые работают «в спину».

Итоги

Благодаря наличию GPS-модуля, комбо-устройство определяет камеры по GPS. База содержит в себе информацию, определяет и оповещает о 47 различных типах камер. Среди них следует отметить следующие: автоураган, кордон, азимут, автобусная полоса, камера в спину, контроль обочины, остановки, автодория, контроль перекрестка, перешеходного перехода. Для удобства пользователя разработчики дополнили функционал Смарт режимом, который автоматически будет переключать режимы работы радарной составляющей. Понравилось то, что при обнаружении Автодории комбо-устройство показывает не только вашу текущую, но и среднюю скорость. За все время пользования комбо-устройству удалось обнаружить все имеющиеся в городе Казань камеры контроля скорости и полицейские радары, и при этом мы ни разу не столкнулись с ложными срабатываниями.Подводя итоги по комбо-устройству iBOX iCON SIGNATURE DUAL с камерой заднего вида iBOX RearCam iCON 1080p, следует отметить, что перед нами идеальный помощник для современного автовладельца. Данный тандем, сумеет стать надежным защитником и позволит избежать получения штрафов на дороге. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественная сборка и материалы, хорошая начинка, дополнительная камера заднего вида, которую также можно использовать в качестве парковочной, функционал. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось. Как нам кажется, iBOX iCON SIGNATURE DUAL полностью оправдывает свою стоимость.