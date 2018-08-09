Обзор mapstr. Отмечаем любимые бары

Важно всегда иметь при себе карты на смартфоне, так как жизнь штука интересная и иногда забрасывает в такие локации, что и не подумал бы никогда. Благо, таких сервисов очень много и даже если вы не загрузили контент отдельно из магазина, то на каждом современном устройстве есть карты Google, с которыми можно найти путь к цивилизации, а там уже скачать нормальное приложение. mapstr в этом плане проигрывает потенциальным конкурентам по множеству параметров, да и есть ощущение, что проект тоже использует карты Google как основу для своего контента. Однако, здесь есть функции, которые могут уделать конкурентов и порадовать вас новыми возможностями. Сегодня я решил рассказать вам обо всех основных плюсах продукта, который сам стал активно использовать в повседневной жизни. Это крутая возможность оторваться от старых карт и посмотреть на что-то новое, уникальное и интересное.

Поиск

В любых картах самое главное поиск локации и правдивость информации, а все остальные функции оставить нужно на потом. Здесь карты получились весьма неплохими и понятными — дороги четко выделены, вы можете спокойно просмотреть какие-то локации, оценить размер построек и примерно решить, куда вам нужно ехать или идти. Как я уже сказал, очень похоже, что mapstr использует карты Google за основу, сверху просто накладывают дополнительные фильтры, чтобы картинка казалась более приятной и понятной. Придраться к этому элементу продукта не могу, так как карты довольно информативные и переведены на русский язык, что тоже важно. Очень много крутых продуктов для путешественников отпадают для отечественного пользователя, так как там банально нет русского языка, а не все мы хорошо знаем английский. Здесь все есть и работает так, как нужно. Претензий к основной части приложения нет.

Отмеченные бары

Разработчики добавили крутую функцию отмечать нужные вам заведения. Не обязательно это будут именно бары — можно отмечать кафе, рестораны, какие-то мелкие забегаловки или клубы, которых нет на карте в отметках. Это позволит вам создать собственную базу заведений, которые хочется посещать или просто оставить на память. Есть функция поделиться с друзьями вашей заметкой, что очень круто в массе ситуаций. Например, компания друзей едет на такси и хочет узнать ваше местоположение, но вы не можете найти адрес. Просто делитесь заведением и оно отображается на карте в приложении друга.

Недостатки

Естественно, у каждого приложения есть определенные минусы, которые не позволяют продукту стать идеальным и покорить мир. Здесь не очень хорошо продумана система прокладывания пути, точнее я вовсе не нашел такой функции. Если я хочу пройтись пешком и дойти до нужного места, то мне нужно самостоятельно прокладывать маршрут, так как карта за меня этого сделать не может. Второй момент — в начале использования продукта разобраться с добавлением контента или просто поиском довольно трудно, это реализовано крайне плохо и нужно сначала потанцевать с бубном.

Итог

Программа мне очень понравилась возможностью добавления своих меток на карте. Это удобно, так как некоторых новых заведений на обычной разметке просто нет, а хочется оставить эту локацию на память. Реализовано все не очень умно и сначала просто путаешься в кнопках, но потом привыкаешь и начинаешь пользоваться. Можно отмечать интересные заведения в новом для вас городе, а потом посещать музеи или выставки. Да и функция поделиться тоже крутая, пусть такое уже есть в большинстве подобных приложений. Стоит попробовать, если вы много гуляете или путешествуете.