Обзор mapstr. Отмечаем любимые бары

2018-08-09, Автор - Влад Волошин; Продукт - mapstr; [107]
Важно всегда иметь при себе карты на смартфоне, так как жизнь штука интересная и иногда забрасывает в такие локации, что и не подумал бы никогда. Благо, таких сервисов очень много и даже если вы не загрузили контент отдельно из магазина, то на каждом современном устройстве есть карты Google, с которыми можно найти путь к цивилизации, а там уже скачать нормальное приложение. mapstr в этом плане проигрывает потенциальным конкурентам по множеству параметров, да и есть ощущение, что проект тоже использует карты Google как основу для своего контента. Однако, здесь есть функции, которые могут уделать конкурентов и порадовать вас новыми возможностями. Сегодня я решил рассказать вам обо всех основных плюсах продукта, который сам стал активно использовать в повседневной жизни. Это крутая возможность оторваться от старых карт и посмотреть на что-то новое, уникальное и интересное.

Поиск

В любых картах самое главное поиск локации и правдивость информации, а все остальные функции оставить нужно на потом. Здесь карты получились весьма неплохими и понятными — дороги четко выделены, вы можете спокойно просмотреть какие-то локации, оценить размер построек и примерно решить, куда вам нужно ехать или идти. Как я уже сказал, очень похоже, что mapstr использует карты Google за основу, сверху просто накладывают дополнительные фильтры, чтобы картинка казалась более приятной и понятной. Придраться к этому элементу продукта не могу, так как карты довольно информативные и переведены на русский язык, что тоже важно. Очень много крутых продуктов для путешественников отпадают для отечественного пользователя, так как там банально нет русского языка, а не все мы хорошо знаем английский. Здесь все есть и работает так, как нужно. Претензий к основной части приложения нет.

Отмеченные бары

Разработчики добавили крутую функцию отмечать нужные вам заведения. Не обязательно это будут именно бары — можно отмечать кафе, рестораны, какие-то мелкие забегаловки или клубы, которых нет на карте в отметках. Это позволит вам создать собственную базу заведений, которые хочется посещать или просто оставить на память. Есть функция поделиться с друзьями вашей заметкой, что очень круто в массе ситуаций. Например, компания друзей едет на такси и хочет узнать ваше местоположение, но вы не можете найти адрес. Просто делитесь заведением и оно отображается на карте в приложении друга.

Недостатки

Естественно, у каждого приложения есть определенные минусы, которые не позволяют продукту стать идеальным и покорить мир. Здесь не очень хорошо продумана система прокладывания пути, точнее я вовсе не нашел такой функции. Если я хочу пройтись пешком и дойти до нужного места, то мне нужно самостоятельно прокладывать маршрут, так как карта за меня этого сделать не может. Второй момент — в начале использования продукта разобраться с добавлением контента или просто поиском довольно трудно, это реализовано крайне плохо и нужно сначала потанцевать с бубном.

Итог

Программа мне очень понравилась возможностью добавления своих меток на карте. Это удобно, так как некоторых новых заведений на обычной разметке просто нет, а хочется оставить эту локацию на память. Реализовано все не очень умно и сначала просто путаешься в кнопках, но потом привыкаешь и начинаешь пользоваться. Можно отмечать интересные заведения в новом для вас городе, а потом посещать музеи или выставки. Да и функция поделиться тоже крутая, пусть такое уже есть в большинстве подобных приложений. Стоит попробовать, если вы много гуляете или путешествуете.


Комментарии:
Раскрылись спецификации нового флагмана ...
Раскрылись спецификации нового флагмана Появилась информация о пока еще не представленном официально смартфоне Oppo R15 Neo. Новинка получит 6,2...
LG представила смартфон Q8 (2018) с 6,2...
LG представила смартфон Q8 (2018) с 6,2Компания LG выпустила новый смартфон под названием Q8 (2018). Гаджет получил 6,2-дюймовый экран с разреше...
В продажу вышел смартфон Doogee BL 5500 ...
В продажу вышел смартфон Doogee BL 5500 Компания Doogee выпустила в продажу смартфон BL 5500 Lite с ОС Android 8.1 Ore. Гаджет получил 6,19-дюймо...
Bluboo выпустила бюджетный смартфон D6 с...
Bluboo выпустила бюджетный смартфон D6 с Компания Bluboo выпустила новый бюджетный смартфон под названием D6 с ОС Android 8.1 Oreo. Новинка получ...
Детские смарт-часы Xiaomi Mi Bunny Child...
Детские смарт-часы Xiaomi Mi Bunny ChildКомпания Xiaomi выпустила 4G-версию детских смарт-часов Mi Bunny Children Watch 3 стоимостью 87 долларов....
Почему асики вытеснили видеокарты в май...
Почему асики вытеснили видеокарты в майНи для кого не является секретом, что рынок криптовалют достаточно динамичен. Одни эту динамичность св...
Стали известны спецификации и цена смарт...
Стали известны спецификации и цена смартСтали известны спецификации и цена нового смартфона Mi Mix 3 от компании Xiaomi. Разрешение дисплея соста...
Выбираем компьютерное кресло. Как не оши...
Выбираем компьютерное кресло. Как не ошиБольшинство современных сотрудников сутками сидит и работает за компьютером, еще больше людей продолжа...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор BQ-5512L Strike Forward. Недорогой LTE-смартфон с фазовым фокусомОбзор BQ-5512L Strike Forward. Недорогой LTE-смартфон с фазовым фокусом
Обзор A4Tech Bloody P97. Игровая мышка с RGB и дополнительными кнопкамиОбзор A4Tech Bloody P97. Игровая мышка с RGB и дополнительными кнопками
Обзор Creative Sound BlasterX AE-5. Лучшая звуковая карта сезона 2018Обзор Creative Sound BlasterX AE-5. Лучшая звуковая карта сезона 2018
Обзор комбо-видеорегистратора AXPER Combo PatchОбзор комбо-видеорегистратора AXPER Combo Patch
Обзор Vernee V2 Pro. Защищенный смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Vernee V2 Pro. Защищенный смартфон с бесконтактными платежами
Предварительный обзор Panasonic Toughboo...
Предварительный обзор Panasonic ToughbooУ большинства пользователей современные планшеты используются лишь в качестве развлекательного инструмент...
Обзор 2048 World. Собираем мир с самого ...
Обзор 2048 World. Собираем мир с самого Довольно часто разработчики просто отказываются создавать уникальные игровые проекты и выпускают очередно...
Предварительный обзор Chuwi Hi9 Pro. Неп...
Предварительный обзор Chuwi Hi9 Pro. НепИгровые смартфоны уже давно не новость — производители данной продукции давно выпускают свои гаджеты и по...
Обзор Asphalt 9: Legends. Как не надо де...
Обзор Asphalt 9: Legends. Как не надо деВ последнее время вы можете заметить стремительное развитие всех крупных игровых мобильных проектов в нап...
Предварительный обзор Simtoo Moment AirS...
Предварительный обзор Simtoo Moment AirSМногие пользователи уверены, что квадрокоптер — довольно дорогое устройство. На самом деле есть масса дос...
Обзор Tanzia. Увлекательная ММО...
Обзор Tanzia. Увлекательная ММОЯ очень люблю ММО-игры, так как это неплохой способ проводить время вечерами без переживаний о лигах, рей...
Предварительный обзор Wunder360 C1. Каме...
Предварительный обзор Wunder360 C1. КамеКамеры для съёмки видео в 360 градусах быстро набирают обороты — это очень интересно и необычно. А что, е...
Обзор AIRHEART - Tales of broken Wings. ...
Обзор AIRHEART - Tales of broken Wings. Игра AIRHEART - Tales of broken Wings понравится тем пользователям, которые хотят получить в первую очере...
Предварительный обзор Fujinon XF 8-16mm ...
Предварительный обзор Fujinon XF 8-16mm Длительное время единственными сильными игроками на рынке фотоаппаратов были Nikon и Canon, тогда как дру...
Обзор Dead Ahead: Zombie Warfare. Неплох...
Обзор Dead Ahead: Zombie Warfare. НеплохИгры про зомби пользуются большой популярностью, хотя никто толком не может объяснить почему так происход...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Max 3. З...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Max 3. ЗДумаю, вы заметили постоянный рост диагонали дисплеев на современных смартфонах. Буквально два-три года н...
Предварительный обзор Alcatel 5V. Неплох...
Предварительный обзор Alcatel 5V. НеплохЕсли посмотреть на современный рынок смартфонов, то становится понятно — разработчики не очень стремятся ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor