Обзор сервиса аренды жилья для отдыха и туризма Apartila

2018-01-24, Автор - Эдуард Иванов; [155]
Сегодня у нас необычный обзор – сегодня мы проводим «тест-драйв» интересного сайта посуточной аренды жилья для отдыха и туризма Apartila. Сразу при посещении главной страницы можно понять, что в каталоге можно найти все возможные виды краткосрочного жилья:
  • квартиры;
  • дома;
  • коттеджи;
  • отели;
  • гостиницы;
  • базы отдыха;
  • санатории и прочие.

На сайте присутствует возможность как отобразить все варианты жилья в конкретном городе, так и отфильтровать их по типу.

Если мы выберем в каталоге жилья, например, Львов – квартиры посуточно, то сразу увидим количество предложений и диапазон цен.

Ниже находится удобный фильтр по удобствам, с помощью которого можно отсортировать квартиры по наличию:
  • интернета;
  • кондиционера;
  • телевизора;
  • горячей воды;
  • сейфа;
  • видеонаблюдения и прочих важных моментов.
Каталог квартир выполнен очень наглядно: с большим фото, адресом, ценой и перечнем удобств в ней. Кроме того вид каталога можно подстроить под себя: плиткой, списком или картой.

В режиме «карты» очень удобно выбирать посуточную квартиру относительно расположения в городе или относительно городской инфраструктуры.

Страницы жилья выглядят очень информативно и наглядно. В самом верху находится слайд-шоу крупных фотографий квартир.

Под фотографиями размещена информация об удобствах в квартире и возможностях размещения в ней.

Очень удобно отображение координат, если вы любите перемещаться по городу по GPS. Кстати, на карте указано расположение городских достопримечательностей относительно квартиры.

Под картой, для старающихся продумать досуг заранее, есть перечень интересных мест Львова. А ниже альтернативные варианты квартир схожего ценового сегмента.

Если вы будете ехать летом на Чёрное море, то в разделе квартиры в Одессе посуточно можно найти несколько сотен вариантов на любой вкус.

Преимуществом сайта является возможность арендовать посуточное жильё без посредников – напрямую у владельца. Для этого с ним можно связаться по телефону или отправить сообщение через форму обратной связи.

В целом сайт Apartila оставил хорошие впечатления благодаря полноте информации, удобству навигации и доступности вариантов связи для бронирования жилья на несколько дней.

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