Обзор trivago. Выбираем себе отель

2018-01-04, Автор - Влад Волошин; Продукт - trivago; [77]
Все мы путешествуем по самым разным причинам - кто-то просто смотрит мир и получает от этого удовольствие, кто-то ездит по работе, а кто-то катается по миру по своим секретным причинам. Но, в любой ситуации вам нужно где-то жить и выбор отеля иногда может отнять массу времени и сил, особенно если вы не сильно в этом разбираетесь и не обладаете определенным набором умений и опытом. Дабы упростить вам задачу в выборе отеля, было создано приложение trivago, которое позволит просмотреть отели в определенном городе, плюс вы можете посмотреть еще массу разной полезной информации и потом уже окончательно решиться и приобрести бронь на необходимый отель. Собственно, сегодня я расскажу вам обо всех особенностях приложения, его положительных и негативных сторонах, дабы вы понимали насколько эта штука вам необходима. Ведь, ничего идеального в мире нет и у любого софта тоже есть свои определенные негативные стороны.

Выбор отеля

Перед тем, как выбрать отель, нам нужно выбрать локацию, в которой вы планируете бронировать место жительства. Здесь же заметил первый баг - при вводе названия города в строке ввода не отображаются буквы. То есть, я пишу «Москва», но в строке пусто и лишь по выпадающим вариантам можно понять что ввели информацию вы правильно. Не самое критическое, что я видел в жизни, но все же. И, сразу же стоит отметить - вы не выбираете дату заезда. Это натолкнуло меня на мысль о том, что приложение важнейшую часть функций обрезает, но об этом тоже немного позже расскажу. Итак, ввели вы город и вам выдают все варианты отелей - с картинками, названием и стоимостью. Вы можете отсортировать варианты по стоимости, по названию, локации и так далее, в этом плане ничего удивительного или хотя бы нового я не заметил, но придумать что-то новое в этом жанре приложений практически нереально.

Информация

Несмотря на то, что выглядит приложение весьма информативным, здесь нет главного - отзывов живых пользователей. То есть, есть описание услуг, при том описание достаточно точное и наглядное, есть рейтинг от разных ресурсов, которые собирают оценки пользователей. Но, информации от реальных людей нет и вы не можете оценить работу того или иного отеля исходя из реакции реального посетителя. Это большой недостаток, ведь лично я рейтингам разным не верю совершенно - их часто подкручивают и все в таком духе. Так что да, описание здесь хорошее, но не хватает важного элемента.

Бронирование

Хотел написать как здесь классно бронировать отель, но не смог - бронировать вы будете не через приложение, а через сайт стороннего сервиса. Например, Booking. То есть, вы находите отели, просматриваете их, оцениваете разные варианты, выбираете какой-то отель, но заказать его из приложения нельзя, вас перебросит на страницу мобильной версии сайта другого проекта. Зачем мне тогда пользоваться этим приложением, если я могу сразу зайти в программу вроде Booking и работать с ассортиментом там? Этот вопрос стал для меня решающим.

Итог

Несмотря на то, что разработчики постарались сделать все красиво и провели титаническую работу над сбором данных про отели и их услуги, приложение лично я считаю совершенно ненужным. Вы не можете посмотреть отзывы реальных людей, а я лично без таких отзывов не бронирую отель - слишком рискованно доверять рейтингам каких-то других сайтом. И, что самое странное, вы можете только просмотреть контент, а вот забронировать отель вы не сможете. Почему - не совсем понятно. Видимо, разработчики хотели сделать много и круто, но сделали мало и ужасно. Это разочаровало.


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