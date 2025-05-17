Официально: Xiaomi CIVI 5 Pro получит тонкий корпус и ёмкую АКБ

Xiaomi раскрыла первые подробности о технических характеристиках смартфона CIVI 5 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, производитель подтвердил наличие современной батареи ёмкостью 6000 мАч с 10% содержанием кремния, корпуса толщиной всего 7,45 мм и шириной 73,2 мм, 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 c тактовой частотой до 3,25 ГГц и графическим адаптером Adreno 825, продвинутой системы охлаждения, 6,55-дюймового дисплея с немного изогнутыми краями и тройной основной камеры, настроенной специалистами из Leica. Ранее стало известно о 50-Мп фронтальной камере, примеры фото на которую уже появились в сети.