Официально: дрон DJI Mini 4K выйдет 29 апреля

Компания DJI официально объявила, что компактный дрон DJI Mini 4K будет представлен уже 29 февраля. По предварительным данным, новинка получит систему передачи изображений Ocusync 2.0 (максимальное расстоянием 10 км), камеру на базе 1/2,3-дюймового датчика CMOS, возможность записывать видео в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду, корпус массой 249 граммов и автономность до 31 минуты.

Ранее китайский производитель выпустил FPV-дрон Avata 2, который оценен в 1000 евро. Эта новинка может похвастаться пультом управления RC Motion 3, 12-Мп сенсором оптического размера 1/1,3 дюйма, объективом с углом обзора 155 градусов, записью видео 4K/60 к/с, 46 ГБ встроенной памяти и временем автономной работы 23 минуты.