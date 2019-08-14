Официально представлен новый инструмент Spotify для подкастеров

После длительного периода тестирования компания выводит бета-версию Spotify for Podcasters, предоставляя большему количеству подкастеров возможность увидеть такие данные, как музыкальный вкус, возраст, пол, местоположение и время прослушивания конкретного эпизода.

Главная цель нового инструмента Spotify - углубить взаимодействие между клиентами, а также позволить подкастерам расширить свою аудиторию и карьеру. Spotify for Podcasters доступна для всех создателей контента бесплатно с сегодняшнего дня.