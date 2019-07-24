Олимпийские медали 2020 года выполнят из переработанных гаджетов

Уже в следующем году состоится Олимпиада в Токио 2020 и, как говорится, мусор одного человека - трофей другого. Все дело в том, что на этот раз все медали состоят из переработанных гаджетов.

Олимпийские медали - это не просто металлические безделушки. Золотая медаль содержит настоящее золото, серебро содержит серебро, а бронзовая - бронзу. Для их создания используются настоящие драгоценные металлы и в 2017 году правительство Японии начало кампанию с целью сбора использованной электроники и гаджетов, из которых они могли бы медленно их добывать.

Из 78 895 тонн электронных отходов уже собрано 32 кг золота, 3500 кг серебра и 2200 кг бронзы. Дизайн является работой Джуничи Каваниши.