Олимпийские медали изготовят из переработанной электроники

Комитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио объявил, что он планирует изготовить медали для спортсменов из переработанной электроники. Комитет утверждает, что общественность и компании по всей Японии, а также национальные и международные спортсмены оказали огромную поддержку, в результате чего муниципальные власти собрали около 47 488 тонн электронных отходов.

Станции сбора были размещены в наиболее посещаемых общественных местах. Цель комитета в 2700 кг бронзы была достигнута в июне прошлого года, 93,7% от 30,3 кг золота и 85,4% от 4 100 кг серебра. Программа завершится 31 марта, а олимпийские и паралимпийские медали будут представлены этим летом.