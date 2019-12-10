OnePlus представила TV пуль с кнопкой Netflix

Новый пульт называется Netflix Remote. Он спроектирован для телевизоров OnePlus TV Q1 и OnePlus TV Q1 Pro. Пульт оснащен кнопкой Netflix и получил новый дизайн. Более изогнутый дизайн по сравнению с оригинальным пультом. Netflix Remote имеет кнопки регулировки громкости в более доступном месте, а не сбоку. Между кнопками громкости есть кнопка Google Assistant, а над ней кнопки возврата и кнопка домой. В верхнем правом углу есть кнопка OnePlus для доступа к Oxygen Play, а также кнопка отключения звука.

OnePlus утверждает, что существующие клиенты получат Netflix Remote бесплатно. Для того чтобы получить новый пульт, необходимо пройти несколько действий на сайте производителя. Новые телевизоры OnePlus TV буду поставляться с новым пультом.