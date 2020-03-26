OnePlus представила платёжную систему OnePlus Pay

Китайская компания OnePlus уже давно работает над созданием собственной платежной системы. И вот сейчас компания представила эту систему.

Платежную систему компания назвала OnePlus Pay и доступна она пока что только в Китае, и владельцам смартфонов OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro.

Платежная система OnePlus Pay работает через NFC модуль. Все банковские карточки хранятся в приложении Wallet.

Больше к сожалению, подробностей о платежной системы нет, но скорее всего о ней расскажут на презентации флагманской линейкой OnePlus 8.