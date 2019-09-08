Онлайн букмекерские конторы: преимущества ставок через интернет

Букмекеры - часть нашей жизни, которая дарит нам захватывающие эмоции, переживания и, если вы серьёзно относитесь к ставкам, то и солидную прибыль. Каждый находит своё.

На данный момент миллионы людей по всему земному шару делают ставки, и очень многие из них становятся финансово независимыми благодаря своим познаниям в спорте и умению это использовать. В конце прошлого века мир подарил нам интернет, который дал новый виток развитию букмекеров и дополнительно привлек большое количество любителей спортивных ставок. Были создали сайты букмекерских контор, которые стали доступны для каждого человека, имеющего выход в интернет.

Современные интерактивные букмекерские конторы

Каждый современный букмекер имеет сайт, и, таким образом, жители практически любой страны могут делать интерактивные ставки в десятках БК мирового класса. Тысячи, да что там, миллионы игроков благодаря успешной игре своих любимых команд частенько выигрывают и приумножают свои капиталы в разы. Ведь где, как не в онлайн букмекерской конторе, можно делать ставки на спорт и за короткий промежуток времени увеличивать свой доход? Больше нигде, только так, а вероятность победы зависит лишь от спортивных познаний игроков.



Все мировые букмекерские конторы дают несколько линий ставок – на конечный результат, на тоталы (на количество забитых мячей), на конкретный счет, различные виды гандикапов, а также точечные ставки с громадными коэффициентами на определённое развитие игрового события, которые могут принести огромный выигрыш.К примеру, игрок, поставивший всего лишь 20$ на победу сборной Германии над командой Бразилии в полуфинале чемпионата мира по футболу 2014, выиграл 46360$. И это не единичный случай! Ежедневно тысячи болельщиков зарабатывают фантастические суммы!.Подавляющее большинство современных букмекеров контролируется государственными органами и регулируется законами, которые защищают игрока от нарушений его прав и гарантируют прозрачность ставок и выплат. Как и в древние времена, сейчас нередко встречаются шарлатаны от букмекерства. Если раньше таковые исчезали из города со всеми собранными ставками, то сейчас они просто закрывают сайт и открывают новый. Именно поэтому чрезвычайно важным для игроков является выбор надежной БК, имеющей лицензию и разрешение принимать ставки онлайн.

Перед начинающими игроками одним из первых встает вопрос: кому же доверить свои деньги? Специально для вас спортивный сайт bet24-online.ru составил ТОП наиболее авторитетных и справедливых легальных букмекерских контор (список онлайн букмекеров). Бонусы, быстрые выплаты, высокие коэффициенты, русскоязычная поддержка, ставки по ходу игры и высочайший уровень доверия миллионов игроков делают их лидерами в сфере ставок на спорт.

Система заработка БК: линии коэфициентов

Многим кажется, что БК зарабатывают миллиарды на нерадивых игроках, которые делают ставки на всё подряд, но не тут то было! В основе всего лежат линии коэффициентов букмекерских контор, которые они предлагают игрокам. Их грань настолько тонкая, что, благодаря великолепной работе аналитиков, в конторах прибыль может составлять всего 2%, так как эта система не позволяет работать букмекерским конторам в убыток.



Это не значит, что участь каждого игрока предопределена, нет! Всё гораздо сложнее! Работа основана на тонких и точных математических подсчетах, которые и стоят во главе системы, позволяя быть удовлетворенными как букмекерам (зарабатывая в год миллионы долларов на оборотных средствах), так и игрокам (получая «жирные» победы и делая точные прогнозы). Благодаря выверенным расчетам и развивается вся система, так как это выгодно обеим сторонам!





В наши дни ставки принимаются на всё: спорт, шоу-бизнес, политику, кино – это далеко не полный список событий, на которые дает шанс поставить современная букмекерская контора.

Практически каждая БК предлагает игрокам самые разнообразные события для ставок. Все эти события вместе с коэффициентами на них составляют линии букмекерских контор. Чем более авторитетна контора, тем больше различных событий в ее линии. Достаточно посмотреть на линии 1хСтавка и Марафон - и вы сразу поймете, что эти БК серьезно подходят к своему делу.

Преимущества букмекерских сайтов

Почему выгоднее пользоваться услугами онлайн контор и делать ставки через интернет?

Во-первых, это банально гораздо быстрее, чем необходимость идти в офис компании и оформлять ставку на исход определенного события.

Во-вторых, для того чтобы сделать ставку в онлайн конторе, игроку необходимо будет предоставить лишь небольшой объём информации о себе, пройдя, таким образом, регистрацию в системе.

Наиболее популярный вид спорта для ставок - это футбол. Линии букмекерских контор также предлагают коэффициенты на баскетбол, хоккей, формулу-1, теннис и многие другие виды спорта. Очень часто их сервис очень широк: предоставляются данные о последних играх соперников, турнирные таблицы.

Это всё игрок может оценить за несколько минут, и, используя данные, сделать ставку на прогнозируемый исход события. Благодаря такой системе, вероятность победы, особенно у игроков, которые любят расчет и аналитику, повышается в разы. Ведь осведомлён – значит вооружен! Эта истина прекрасно работает в ставках!



Также огромным плюсом сайтов букмекерских контор является их прозрачность: изменения счета транслируются в онлайн режиме, а выигрыш игрок получает переводами на банковскую карту, чеком или множеством вариантов различных электронных платежей, что сильно ускоряет сам процесс ставок и получения от них прибыли.



Очень популярными среди онлайн игроков являются экспресс-ставки: игрок делает ставку на несколько событий одновременно, увеличивая итоговый коэффициент. Это вполне реальный вариант, который может приносить увеличение начальной суммы в 5-10 раз, а то и гораздо больше. Такие ставки притягивают всё больше игроков.



Интересно, что за последние несколько лет число любителей ставок через интернет выросло больше чем в 10 раз, а это, согласитесь, впечатляющий показатель! Всё из-за колоссального удобства онлайн сервисов, их простоты и обилия разнообразных функций, упрощающих жизнь игрокам.



На данный момент, одними из лучших легальных букмекерских контор являются 1ХСтавка, Марафон, Париматч, Леон – они обладают полным набором функций для игроков и являются наиболее успешными и комфортными для их использования в ставках на спорт!