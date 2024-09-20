Онлайн-кинотеатр Tvigle отпраздновал 17 лет

Российская медиакомпания Tvigle, первооткрыватель в сегменте российских онлайн-кинотеатров, в этом году отпраздновала свой 17 день рождения. Данное событие отмечали 18 сентября — представители компании организовали грандиозное мероприятие, на котором обсудили в том числе современные тенденции в области онлайн-видео и развития рекламного рынка в стране. Стоит отметить, что Tvigle является редким представителем онлайн-кинотеатров, которые предоставляют своим пользователям доступ к контенту на основе модели монетизации под названием AVOD. Это рекламная модель монетизации, когда благодаря интеграции рекламного контента в видео или вне его пользователь получает возможность потреблять контент полностью бесплатно.

Соответственно, на собственной платформе Tvigle Video Publisher Cloud клиентам сервиса предоставляют возможность смотреть фильмы с сериалами по более выгодным условиям. Представители компании отметили, что хотя в России есть несколько онлайн-кинотеатров, которые функционируют на базе иных платных моделей монетизации, рекламная модель в стране всё равно остаётся крайне востребованной. И, безусловно, это отличная возможность для конечного потребителя, который самостоятельно решает, что ему подходит больше — платная подписка с опреджелённым набором контента, либо же бесплатный доступ, но с просмотром рекламных предложений. Приятно, что такая опция существует, так как альтернативные варианты просмотра контента ещё никому не помешали.