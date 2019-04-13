Op присоединился к Team Royal Club

Профессиональный игрок в Dota 2 из Китая Оу "Op" Пэн долгое время не был заигран ни за одну известную команду, хотя часто появлялся на заменах в таких команд как IG и LGD. С марта по август 2016 года выступал за IG Vitality, и только в сентябре был окончательно переведен в основной состав. В январе 2018 года игрок перешел в состав LGD.Forever Young на правах аренды, но уже через полмесяца был вынужден покинуть коллектив.

Оу "Op" Пэн присоединился к команде Royal Club заменив Су Flyby Лея, который перешел в Royal Never Give Up.

Он уже вошел в заявку новой команды на странице регистрации ростеров к турнирам Dota Pro Circuit.