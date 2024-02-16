OpenAI разрабатывает поисковую систему на базе ИИ

На текущий момент можно смело заявить, что компания OpenAI делает значительные успехи в области искусственного интеллекта, и, по всей видимости, компания не собирается останавливаться на достигнутом. Сегодня достаточно известный инсайдер заявил, что компания OpenAI в настоящее время работает над собственной поисковой системой для интернета, чтобы в ближайшем будущем выпустить его в релиз для закрытого тестирования. На момент запуска этот поисковик может работать на базе Microsoft Bing, но это может измениться после того, как компания наберёт популярность и выведет поисковик в отдельный продукт. К сожалению, источник не раскрывает важные данные, которые, вероятно, просто не знает.

Например, на текущий момент не совсем понятно будет ли эта новая поисковая система от OpenAI работать независимо от ChatGPT или выступит просто встроенным решением за платную подписку. Но если компания OpenAI всё же начнёт работу над этим вопросом, то новая система будет самым большим препятствием для компании Google. Гигант на рынке поисковых систем достаточно длительное время не получал никакой серьёзной конкуренции со стороны других компаний, но искусственный интеллект, тем более такой мощный, может разработать передовые технологии и перетянуть львиную долю пользователей. А в этом случае у Google не будет никакого выхода, кроме как прокачивать свою собственную поисковую систему на базе ИИ. И от этой конкуренции все только выиграют на самом деле.