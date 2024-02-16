OpenAI разрабатывает поисковую систему на базе ИИ

Например, на текущий момент не совсем понятно будет ли эта новая поисковая система от OpenAI работать независимо от ChatGPT или выступит просто встроенным решением за платную подписку. Но если компания OpenAI всё же начнёт работу над этим вопросом, то новая система будет самым большим препятствием для компании Google. Гигант на рынке поисковых систем достаточно длительное время не получал никакой серьёзной конкуренции со стороны других компаний, но искусственный интеллект, тем более такой мощный, может разработать передовые технологии и перетянуть львиную долю пользователей. А в этом случае у Google не будет никакого выхода, кроме как прокачивать свою собственную поисковую систему на базе ИИ. И от этой конкуренции все только выиграют на самом деле.